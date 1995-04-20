Der Gold Ripper Oscillator ist ein spezieller Momentum-Druckmesser, der für den XAUUSD entwickelt wurde. Er visualisiert das Tauziehen in Echtzeit zwischen der bullischen Goldstärke ("GoldRush") und dem entgegengesetzten USD-Druck ("USDCrush"). Der Indikator zeigt zwei farbkodierte Histogramme an, die sich je nach Marktentwicklung ausdehnen oder zusammenziehen. Wenn die Goldseite dominiert, steigen die goldenen Balken über die Basislinie und spiegeln die starke Aufwärtsenergie wider. Wenn die USD-getriebene Schwäche die Kontrolle übernimmt, bilden sich karminrote Balken unterhalb der Basislinie und signalisieren eine rückläufige Beschleunigung.

Um ihn effektiv zu nutzen, sollten Sie sich auf Übergänge in der Dominanz des Histogramms, Expansionen nach einer Kompression und die Übereinstimmung mit der Hauptmarktstruktur konzentrieren. Plötzliche Umschwünge in der Kontrolle gehen oft Volatilitätsausbrüchen voraus, während ausgedehnte Aufschwünge die Trendkontinuität bestätigen können. Es funktioniert am besten als direktionales Vertrauensinstrument - kombinieren Sie es mit Ihrer bestehenden Einstiegslogik, Ihrem Timing-Modell oder Ihrem Trendrahmen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.