Wavelet Pro

Wavelet Pro ist ein präzisionsgefertigter Marktanalyse-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit in komplexen Preisbewegungen suchen. Er verbindet die Trenderkennung im Wavelet-Stil, Quantenmomentum-Verschiebungen und adaptive Kerzenvisualisierung in einem einheitlichen Handelsrahmen. Ziel des Systems ist es, eine verfeinerte visuelle Darstellung der Trendstärke, der Phasenverschiebungen und des Marktgleichgewichts ohne Verzögerung oder Nachzeichnen zu liefern.

Im Kern konstruiert Wavelet Pro eine dynamische Zwei-Linien-Wellenstruktur, die auf die zugrunde liegende Marktenergie reagiert und Rauschen herausfiltert, um echte direktionale Bewegungen hervorzuheben. Diese Linien passen sich über mehrere Zeitrahmen hinweg an und ermöglichen es Händlern, sowohl lokale als auch Trends auf höheren Zeitrahmen gleichzeitig zu beobachten. Dank dieses Multi-Timeframe-Bewusstseins eignet sich das Tool für präzise Scalping-Einstiege oder Swing-Trading-Bestätigungen.

Ergänzt wird die Trendstruktur durch Quantum Arrows, eine intelligente Signalebene, die potenzielle Umkehrpunkte zwischen Akkumulations- und Momentum-Release-Phasen identifiziert. Diese Pfeile werden durch die interne Volatilität und die Logik des Kerzenverhaltens gefiltert, d. h. sie erscheinen nur, wenn der Markt eine echte Richtungsabsicht zeigt. Alarme - sowohl akustisch als auch nachrichtenbasiert - informieren den Nutzer über neue Signalformationen und sorgen dafür, dass er sich konzentrieren kann, ohne auf den Bildschirm schauen zu müssen.

Die integrierte visuelle Heiken Ashi-Ebene verbessert die Lesbarkeit von Charts, indem sie die Trendkontinuität verdeutlicht und unregelmäßige Kursbalken glättet. Der Benutzer kann die Docht- und Körperfarben an seine visuellen Vorlieben oder an die jeweiligen Marktbedingungen anpassen.

Wavelet Pro wird am besten als Entscheidungshilfe und nicht als automatischer Signalgenerator eingesetzt. Händler beobachten in der Regel die Wellenausrichtung, die Pfeilbestätigung und die Kerzenfärbung, um das Timing und die Tendenz zu bestimmen. Bei richtiger Anwendung enthüllt es den Rhythmus und die Struktur, die im Preis verborgen sind - und hilft Händlern, sich an der Dynamik auszurichten, anstatt auf sie zu reagieren.


Niedrigster Zeitrahmen - 15 Minuten

Symbol - beliebig


