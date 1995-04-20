XAUUSD Divergence Pro ist ein spezialisiertes technisches Analyseinstrument, das speziell für Goldhändler entwickelt wurde. Dieser Indikator wird in einem separaten Fenster angezeigt und bietet eine einzigartige Perspektive auf die Marktdynamik, indem er die relative Stärke des XAUUSD mit einem individuell berechneten USD-Index vergleicht.

Das Tool zeigt zwei Hauptlinien an, die Momentum-Indikatoren sowohl für Gold als auch für den US-Dollar darstellen, mit einem Histogramm, das signifikante Divergenzmuster zwischen ihnen visuell hervorhebt. Diese Divergenzsignale werden durch einen einstellbaren Schwellenwertmechanismus gefiltert, um sicherzustellen, dass nur sinnvolle Marktbewegungen erfasst werden.

Händler können die Beziehung zwischen Gold- und Dollarstärke durch farbcodierte Histogrammbalken überwachen, die potenzielle Aufwärts- oder Abwärtsszenarien anzeigen. Der Indikator verfügt über ein umfassendes Warnsystem, das die Benutzer über signifikante Divergenzentwicklungen durch Plattformwarnungen, Pop-up-Benachrichtigungen oder E-Mail-Benachrichtigungen auf der Grundlage der Benutzerpräferenzen informieren kann.

Zu den zusätzlichen Funktionen gehören eine erweiterte Überwachung der Handelszeiten, die für die einzigartigen Merkmale des Goldmarktes optimiert ist, sowie konfigurierbare Berechnungsparameter, die sich an unterschiedliche Handelsstile anpassen. Das Tool soll dabei helfen, potenzielle Trendänderungen und Stärkeverschiebungen zwischen Gold und dem US-Dollar zu erkennen, und so wertvolle Erkenntnisse für Handelsentscheidungen auf dem Edelmetallmarkt liefern.