Astral Energy
- Indikatoren
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🜁 Astralenergie (MT4)
Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777
Überblick
Astral Energy ist ein fortschrittlicher Subwindow-Indikator, der den gerichteten "Fluss" der Marktenergie durch ein harmonisches Dual-Stream-Histogramm visualisiert.
Er interpretiert das Gleichgewicht von interner Stärke und Schwäche innerhalb der Preisbewegung - und zeigt, wann das astrale Momentum des Marktes auf Expansion (aufsteigende Phase) oder Kontraktion (absteigende Phase) ausgerichtet ist.
Hinter den Kulissen übersetzt Astral Energy komplexe Volatilitäts- und Richtungsstärkedaten in ein visuell intuitives "Energiefeld", das es Händlern ermöglicht, potenzielle Wendepunkte oder Fortsetzungsphasen zu antizipieren, bevor sie auf dem Chart offensichtlich werden.
Visualisierung
-
Türkisfarbene Balken (Astral Ascend): stellen Zeiträume dar, in denen sich der zugrunde liegende Energiefluss des Marktes verstärkt - was häufig mit anhaltenden oder aufkommenden zinsbullischen Bedingungen einhergeht.
-
Violett-rote Balken (Astral Descend): heben Momente hervor, in denen sich das Energiefeld zusammenzieht - typischerweise verbunden mit bärischen Übergängen oder nachlassender Stärke.
-
Das Histogramm wechselt dynamisch, wenn sich die Marktenergie verschiebt, und bietet eine rhythmische Darstellung des Gleichgewichts zwischen Expansion und Kontraktion.
Eingaben & Parameter
-
Astral Timeframe Alignment: ermöglicht es Ihnen, höhere oder niedrigere Zeitrahmen-Energiezustände relativ zu Ihrem aktuellen Chart zu sehen.
-
Ätherische Periode: Definiert die Empfindlichkeit der internen Flussmessung. Kleinere Werte reagieren schneller, größere Werte gleichen kleinere Schwankungen aus.
-
Tiefe der Flussglättung: Stellt ein, wie harmonisch gemittelt das Feld wird und filtert kurzfristige Turbulenzen aus dem Signal.
-
Harmonische Periode: steuert das Ansprechverhältnis zwischen dem Hauptenergiestrom und seinem harmonisierten Gegenstück.
-
Retrogrades Repainting: Wenn deaktiviert, wird eine feste historische Visualisierung gewährleistet; wenn aktiviert, wird eine flüssigere Anpassung in Echtzeit ermöglicht.
-
Ton- und Nachrichtenwarnungen: optionale Benachrichtigungen, wenn das Astralenergiefeld seine Polarität ändert (z.B. von aufsteigend nach absteigend).
Wie man es benutzt
-
Laden Sie den Indikator in ein separates Fenster unterhalb Ihres Hauptcharts.
-
Stellen Sie den Astral-Zeitrahmen soein, dass er mit Ihrem Handelszeitrahmen übereinstimmt oder diesen ergänzt (z. B. verwenden Sie die H1-Energie auf M15 zur Bestätigung).
-
Achten Sie auf Polaritätsverschiebungen:
-
Wenn das Histogramm nach einer Kontraktionsphase von violett-rot nach türkis umschlägt, signalisiert dies oft eine bevorstehende energetische Expansion, die typischerweise mit bullischen Fortsetzungs- oder Umkehr-Setups einhergeht.
-
Der umgekehrte Übergang deutet auf eine Abschwächung des Flusses oder eine bärische Dominanz hin.
-
-
Nutzen Sie die Konfluenz: Kombinieren Sie Astral Energy mit Ihren bevorzugten Struktur-, Trend- oder Oszillator-Tools. Er eignet sich am besten als Kontextfilter - nicht als eigenständiger Einstiegsauslöser.
-
Warnungen:
-
Das System löst einmal pro geschlossenem Balken aus und vermeidet so wiederholte Benachrichtigungen oder falsche Signale während der Kerzenbildung.
-
Alarme identifizieren den genauen Zeitpunkt, an dem der Energiefluss eine Polaritätsverschiebung vollzieht.
-
Tipps zur Interpretation
-
Flache oder alternierende Farben: deuten auf eine geringe Richtungsüberzeugung hin - warten Sie besser auf deutlichere Übergänge.
-
Gleichmäßiger gleichfarbiger Fluss: zeigt eine starke energetische Strömung an; trendfolgende Einstiege passen hier gut.
-
Plötzliche Farbwechsel nach längerer gleichmäßiger Strömung: markieren oft Wendepunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Bester Anwendungsfall
Astral Energy eignet sich hervorragend für Instrumente mit starken Volatilitätszyklen (Indizes, Metalle, wichtige Devisenpaare).
Er wurde für Händler entwickelt, die den Momentum-Rhythmus über die Anzahl der Signale stellen - für diejenigen, die den Puls des Marktes spüren und nicht nur den Preis.