🜁 Astralenergie (MT4)

Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777

Überblick

Astral Energy ist ein fortschrittlicher Subwindow-Indikator, der den gerichteten "Fluss" der Marktenergie durch ein harmonisches Dual-Stream-Histogramm visualisiert.

Er interpretiert das Gleichgewicht von interner Stärke und Schwäche innerhalb der Preisbewegung - und zeigt, wann das astrale Momentum des Marktes auf Expansion (aufsteigende Phase) oder Kontraktion (absteigende Phase) ausgerichtet ist.

Hinter den Kulissen übersetzt Astral Energy komplexe Volatilitäts- und Richtungsstärkedaten in ein visuell intuitives "Energiefeld", das es Händlern ermöglicht, potenzielle Wendepunkte oder Fortsetzungsphasen zu antizipieren, bevor sie auf dem Chart offensichtlich werden.

Visualisierung

Türkisfarbene Balken (Astral Ascend): stellen Zeiträume dar, in denen sich der zugrunde liegende Energiefluss des Marktes verstärkt - was häufig mit anhaltenden oder aufkommenden zinsbullischen Bedingungen einhergeht.

Violett-rote Balken (Astral Descend): heben Momente hervor, in denen sich das Energiefeld zusammenzieht - typischerweise verbunden mit bärischen Übergängen oder nachlassender Stärke.

Das Histogramm wechselt dynamisch, wenn sich die Marktenergie verschiebt, und bietet eine rhythmische Darstellung des Gleichgewichts zwischen Expansion und Kontraktion.

Eingaben & Parameter

Astral Timeframe Alignment: ermöglicht es Ihnen, höhere oder niedrigere Zeitrahmen-Energiezustände relativ zu Ihrem aktuellen Chart zu sehen.

Ätherische Periode: Definiert die Empfindlichkeit der internen Flussmessung. Kleinere Werte reagieren schneller, größere Werte gleichen kleinere Schwankungen aus.

Tiefe der Flussglättung: Stellt ein, wie harmonisch gemittelt das Feld wird und filtert kurzfristige Turbulenzen aus dem Signal.

Harmonische Periode: steuert das Ansprechverhältnis zwischen dem Hauptenergiestrom und seinem harmonisierten Gegenstück.

Retrogrades Repainting: Wenn deaktiviert, wird eine feste historische Visualisierung gewährleistet; wenn aktiviert, wird eine flüssigere Anpassung in Echtzeit ermöglicht.

Ton- und Nachrichtenwarnungen: optionale Benachrichtigungen, wenn das Astralenergiefeld seine Polarität ändert (z.B. von aufsteigend nach absteigend).

Wie man es benutzt

Laden Sie den Indikator in ein separates Fenster unterhalb Ihres Hauptcharts. Stellen Sie den Astral-Zeitrahmen soein, dass er mit Ihrem Handelszeitrahmen übereinstimmt oder diesen ergänzt (z. B. verwenden Sie die H1-Energie auf M15 zur Bestätigung). Achten Sie auf Polaritätsverschiebungen: Wenn das Histogramm nach einer Kontraktionsphase von violett-rot nach türkis umschlägt, signalisiert dies oft eine bevorstehende energetische Expansion, die typischerweise mit bullischen Fortsetzungs- oder Umkehr-Setups einhergeht.

Der umgekehrte Übergang deutet auf eine Abschwächung des Flusses oder eine bärische Dominanz hin. Nutzen Sie die Konfluenz: Kombinieren Sie Astral Energy mit Ihren bevorzugten Struktur-, Trend- oder Oszillator-Tools. Er eignet sich am besten als Kontextfilter - nicht als eigenständiger Einstiegsauslöser. Warnungen: Das System löst einmal pro geschlossenem Balken aus und vermeidet so wiederholte Benachrichtigungen oder falsche Signale während der Kerzenbildung.

Alarme identifizieren den genauen Zeitpunkt, an dem der Energiefluss eine Polaritätsverschiebung vollzieht.

Tipps zur Interpretation

Flache oder alternierende Farben: deuten auf eine geringe Richtungsüberzeugung hin - warten Sie besser auf deutlichere Übergänge.

Gleichmäßiger gleichfarbiger Fluss: zeigt eine starke energetische Strömung an; trendfolgende Einstiege passen hier gut.

Plötzliche Farbwechsel nach längerer gleichmäßiger Strömung: markieren oft Wendepunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Bester Anwendungsfall

Astral Energy eignet sich hervorragend für Instrumente mit starken Volatilitätszyklen (Indizes, Metalle, wichtige Devisenpaare).

Er wurde für Händler entwickelt, die den Momentum-Rhythmus über die Anzahl der Signale stellen - für diejenigen, die den Puls des Marktes spüren und nicht nur den Preis.