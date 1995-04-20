Multi Currency Strength Index

Der Multi-Currency Strength Index ist ein leistungsstarkes Marktanalyseinstrument zur Messung und Visualisierung der relativen Stärke der wichtigsten Weltwährungen und des Goldes (XAU) in einem einzigen Chartfenster. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die sich nur auf ein einziges Symbol konzentrieren, bewertet dieser Indikator die Stärke einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Währungspaaren und bietet Händlern eine umfassende und dynamische Perspektive des Kapitalflusses zwischen den Währungen.

Er deckt acht Vermögenswerte ab:

  • USD (Rot)

  • EUR (Blau)

  • GBP (Violett)

  • JPY (Siena)

  • AUD (Orange)

  • CAD (Grün)

  • CHF (Magenta)

  • XAU (Gold)

Eine Nulllinie (Grau) dient als Referenzwert und hilft dabei, schnell zu erkennen, ob eine Währung relativ stark (über Null) oder schwach (unter Null) ist.

Der Indikator wendet Glättungstechniken und anpassbare Gewichtungen an, die es Händlern ermöglichen, Stärke-Trends mit reduziertem Rauschen zu betrachten und gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit beizubehalten. Mit den eingebauten Umschaltoptionen können Benutzer bestimmte Währungen aktivieren oder deaktivieren, ihre bevorzugten Farben auswählen und Alarmbenachrichtigungen konfigurieren.

📌 Verwendung

  1. Laden Sie den Indikator
    Wenden Sie den Indikator auf einen beliebigen Chart und Zeitrahmen an. In einem separaten Fenster werden mehrere farbige Linien angezeigt, die die Stärke der einzelnen Währungen darstellen.

  2. Interpretation der Währungsstärke

    • Wenn eine Linie ansteigt, gewinnt diese Währung im Vergleich zu anderen an Stärke.

    • Wenn eine Linie fällt, schwächt sich die Währung ab.

    • Überschneidungen zwischen zwei Währungsstärkelinien weisen oft auf potenzielle Handelsmöglichkeiten hin. Ein Beispiel:

      • Steigt die EUR-Stärke über die USD-Stärke, kann dies ein Zeichen für ein zinsbullisches EURUSD-Setup sein.

      • Wenn die USD-Stärke unter die JPY-Stärke fällt, kann dies auf eine rückläufige USDJPY-Bewegung hindeuten.

  3. Referenz der Nulllinie

    • Werte über Null deuten auf eine allgemeine Stärke hin.

    • Werte unter Null deuten auf relative Schwäche hin.

  4. Handelsanwendungen

    • Auswahl der Paare: Identifizieren Sie die stärksten und schwächsten Währungen, um Geschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tätigen (z. B. Kauf der stärksten gegenüber Verkauf der schwächsten Währung).

    • Trend-Bestätigung: Verwenden Sie die Stärkeanzeigen, um bestehende Preistrends zu bestätigen.

    • Divergenz-Erkennung: Erkennen Sie Diskrepanzen zwischen dem Kursverlauf und der Kursstärke, um frühzeitig Umkehrsignale zu erkennen.

  5. Anpassungen

    • Rückblick-Periode: Passen Sie die Analysetiefe an (kürzer = empfindlicher, länger = glatter).

    • Glatte Periode: Feinabstimmung der Linienglättung für eine klarere Trenddarstellung.

    • Währungsumschaltungen: Zeigen Sie nur die Währungen an, die für Ihre Handelsstrategie relevant sind.

    • Warnungen: Aktivieren Sie optionale Benachrichtigungen beim Auftreten wichtiger Stärkebedingungen.


