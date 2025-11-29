RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA

Verbessern Sie Ihr Risikomanagement mit dem RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA - dem ultimativen MetaTrader 5-Dienstprogramm, das komplexe Risiko-Ertrags-Berechnungen in ein einfaches, visuelles Kraftpaket auf Ihrem Chart verwandelt. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Präzisionshändler entwickelt und automatisiert die punktbasierte RR Ratio-Analyse. Er hilft Ihnen dabei, Ihre Positionen zu dimensionieren, Stopps und Ziele dynamisch zu setzen und eine eiserne Disziplin zu wahren, ohne manuelle Berechnungen oder Vermutungen anstellen zu müssen. Verabschieden Sie sich von risikoreichen Trades und freuen Sie sich auf konsistente, kalkulierte Einstiege, die mit dem Vorteil Ihrer Strategie übereinstimmen.

Hauptmerkmale

  • Sofortiger visueller RR-Rechner: Ziehen Sie Linien auf Ihr Diagramm, um Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu visualisieren - berechnet automatisch RR-Ratios in Punkten, Pips oder Währungswerten mit farbkodierten Warnungen (grün für günstige Ratios, rot für Risiken).
  • Punkt-basierte Präzision: Maßgeschneidert für jedes Instrument (Forex, Indizes, Rohstoffe), berücksichtigt es Spreads, Kommissionen und Slippage für extrem genaue Berechnungen - perfekt für Scalper und Swing Trader gleichermaßen.
  • Intelligente Integration der Positionsgrößenberechnung: Eingebautes Kelly-Kriterium und Modelle mit festem Bruchteil des Risikos, um optimale Losgrößen auf der Grundlage Ihres Kontostands und des vordefinierten Risikoprozentsatzes (z. B. 1-2 % pro Handel) vorzuschlagen.
  • Anpassbares Dashboard & Warnungen: On-Chart-Panel mit Echtzeitmetriken (Erwartungswert, Gewinnwahrscheinlichkeitssimulator), anpassbare Vorlagen für Strategien und Push-/E-Mail-Benachrichtigungen für ideale Setups. Enthält einen Backtest-Modus, um Kennzahlen historisch zu validieren.
  • Nahtlose MT5-Automatisierung: Läuft als leichtgewichtiger EA mit Ein-Klick-Aktivierung - keine Neufärbung, geringe CPU-Auslastung. Kompatibel mit allen MT5-Brokern, einschließlich Hedging/Netting-Konten.

Warum es ein Must-Have für profitables Trading ist

In der schnelllebigen Welt des MT5 ist schlechtes RR-Management der stille Killer von Konten - aber mit diesem Tool können Sie Regeln wie "kein Handel unter 1:2 RR" mühelos durchsetzen, versteckte Chancen aufdecken und Rachegeschäfte vermeiden. Ganz gleich, ob Sie ein Anfänger sind, der die Grundlagen erlernt, oder ein Profi, der sein Portfolio optimiert, es liefert datengestütztes Vertrauen, das die Gewinnraten und die Kontrolle über den Drawdown erhöht. Schließen Sie sich Tausenden von MQL5-Benutzern an, die ihren Vorsprung ausgebaut haben - das erschwingliche, abonnementfreie Modell bedeutet sofortigen Nutzen.

Ausschließlich mit MetaTrader 5 kompatibel. Laden Sie noch heute herunter und berechnen Sie Ihren Weg zu intelligenteren Geschäften - Ihr Konto wird es Ihnen danken!

