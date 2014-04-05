RR Ratio KS Visual Calculator

Visueller RR Ratio KS-Rechner

Mit dem RR Rat io KS Visual Calculator, einem eleganten, professionellen MetaTrader 5-Indikator, der TP/SL-Berechnungen automatisiert und kristallklare visuelle Setups direkt auf Ihrem Chart anzeigt, sind Sie in der Lage, mühelos Risiko und Ertrag zu meistern. Keine mühsamen manuellen Berechnungen oder Rechenfehler mehr: Er berechnet sofort präzise Dollarbeträge auf der Grundlage Ihrer Losgröße und Positionsrichtung (Kauf/Verkauf) und zeigt interaktive Linien für TP, SL, halbe Kursziele und offene Levels an. Perfekt für Händler, die Genauigkeit ohne Einmischung der Automatisierung verlangen - dies ist ein reines visuelles Kraftpaket, das fundierte Entscheidungen in Sekundenschnelle ermöglicht und Ihren Vorsprung bei jeder MT5-Strategie aufrechterhält.

Hauptmerkmale

  • Sofortige automatische TP/SL-Berechnung: Wird bei Positionseröffnung ausgelöst und berechnet dynamisch die Levels für ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis - abgestimmt auf Ihre exakte Lotgröße und Handelsart.
  • Visuelles Setup auf Profi-Niveau: Farbcodierte Linien (anpassbar) für TP, SL, Halbziele und Einstiegskurs sowie Echtzeit-Dollarwert-Labels für jedes Level und Ihre eingegebenen Risiko-/Ertragsbeträge.
  • Interaktives On-Chart-Dashboard: Elegantes Bedienfeld mit Live-Metriken, einfachen Ein-/Ausblendungsschaltflächen, Plus-/Minus-Schaltflächen für schnelle Anpassungen - alles wird automatisch aktualisiert, wenn Sie die Werte ändern.
  • Vollständige Anpassung & Styling: Passen Sie Hintergrund, Rahmen, Text, Statusfarben (aktiv/inaktiv), Schaltflächentöne und Linienstile an Ihren Arbeitsablauf oder Ihr Diagrammthema an.
  • Nahtlose Echtzeit-Aktualisierungen: Keine Neuberechnungen oder Verzögerungen - die Berechnungen für Positionsstatus, Quoten und Szenarien erfolgen während des laufenden Betriebs, sodass Sie stets genaue Einblicke erhalten, ohne Ihre Trades zu verändern.

Warum es ein Muss für Präzisionshändler ist

In der Hitze des MT5-Handels führen ungenaue RR-Anzeigen zu kostspieligen Fehlern - dieser Indikator erzwingt disziplinierte Setups, indem er exakte Dollar-Risiken/-Gewinne aufzeigt und Ihnen hilft, Ungleichgewichte zu erkennen, bevor sie sich auf Ihrem Konto niederschlagen. Der Indikator ist ideal für Scalper, die schnelle Einstiege prüfen, oder für Swing-Trader, die Ausstiege mit mehreren Zielen planen. Er schafft Vertrauen durch Transparenz und gibt Ihnen die Möglichkeit, sich auf den Marktfluss zu konzentrieren. Achten Sie außerdem auf die kommende EA-Version für die vollautomatische SL/TP-Ausführung. Erschwinglich, leichtgewichtig und brokerunabhängig - das ist der visuelle Vorteil, der gute Trades in großartige verwandelt.

Kompatibel ausschließlich mit MetaTrader 5. Laden Sie jetzt herunter und visualisieren Sie Ihren Weg zum Sieg - Präzision beginnt mit der richtigen Ansicht!

