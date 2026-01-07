Keyboard ScalpMaster Pro
- Utilitys
- Guenter Seidner
- Version: 4.0
- Aktivierungen: 10
🇩🇪 Deutsch
Video-Erklärung auf YouTube:
https://youtu.be/OJXERVs405g
Keyboard Scalper Pro – Tool-Erklärung
Keyboard Scalper Pro ist ein manuelles Scalping-Tool, das es ermöglicht, Trades vollständig über Tastatur-Hotkeys auszuführen und zu verwalten – für schnelles, präzises und ablenkungsfreies Trading.
Das Tool automatisiert keine Handelsentscheidungen.
Alle Aktionen werden manuell durch den Trader über vordefinierte Tasten ausgelöst.
Hotkey-Funktionen erklärt
W – Buy Market
Öffnet sofort eine Market-Buy-Position auf dem aktuellen Symbol mit den vordefinierten Risiko- oder Lotgrößen-Einstellungen.
S – Sell Market
Öffnet sofort eine Market-Sell-Position auf dem aktuellen Symbol mit den vordefinierten Risiko- oder Lotgrößen-Einstellungen.
E – Break-Even
Verschiebt den Stop-Loss auf Break-Even, berechnet auf Basis des durchschnittlichen Einstiegspreises aller offenen Positionen des Symbols.
Besonders hilfreich beim Skalieren in Positionen.
Q – Alle Positionen schließen (symbolbasiert)
Schließt alle offenen Positionen des aktuellen Symbols sofort.
Andere Symbole bleiben unberührt.
Y / X – Risikoanpassung der Position
Passt das Positionsrisiko dynamisch auf Basis des Kontostands an:
-
Y → reduziert das Risiko um 0,1 %
-
X → erhöht das Risiko um 0,1 %
Ermöglicht eine schnelle Risikokontrolle ohne Öffnen von Menüs oder Einstellungen.
Pfeil Hoch / Pfeil Runter – Stop-Loss-Anpassung
Verschiebt den Stop-Loss nach oben oder unten in vordefinierten Schritten, optimiert für schnelles Scalping.
Die Schrittgröße ist über die Einstellung „Steps for SL“ konfigurierbar.