Keyboard ScalpMaster Pro

🇩🇪 Deutsch

Video-Erklärung auf YouTube:

https://youtu.be/OJXERVs405g

Keyboard Scalper Pro – Tool-Erklärung

Keyboard Scalper Pro ist ein manuelles Scalping-Tool, das es ermöglicht, Trades vollständig über Tastatur-Hotkeys auszuführen und zu verwalten – für schnelles, präzises und ablenkungsfreies Trading.

Das Tool automatisiert keine Handelsentscheidungen.

Alle Aktionen werden manuell durch den Trader über vordefinierte Tasten ausgelöst.

Hotkey-Funktionen erklärt

W – Buy Market

Öffnet sofort eine Market-Buy-Position auf dem aktuellen Symbol mit den vordefinierten Risiko- oder Lotgrößen-Einstellungen.

S – Sell Market

Öffnet sofort eine Market-Sell-Position auf dem aktuellen Symbol mit den vordefinierten Risiko- oder Lotgrößen-Einstellungen.

E – Break-Even

Verschiebt den Stop-Loss auf Break-Even, berechnet auf Basis des durchschnittlichen Einstiegspreises aller offenen Positionen des Symbols.

Besonders hilfreich beim Skalieren in Positionen.

Q – Alle Positionen schließen (symbolbasiert)

Schließt alle offenen Positionen des aktuellen Symbols sofort.

Andere Symbole bleiben unberührt.

Y / X – Risikoanpassung der Position

Passt das Positionsrisiko dynamisch auf Basis des Kontostands an:

Y → reduziert das Risiko um 0,1 %

X → erhöht das Risiko um 0,1 %

Ermöglicht eine schnelle Risikokontrolle ohne Öffnen von Menüs oder Einstellungen.

Pfeil Hoch / Pfeil Runter – Stop-Loss-Anpassung

Verschiebt den Stop-Loss nach oben oder unten in vordefinierten Schritten, optimiert für schnelles Scalping.

Die Schrittgröße ist über die Einstellung „Steps for SL“ konfigurierbar.