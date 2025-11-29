RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA

RR Ratio KS Visual Calculator Betragsbasierter EA

Mit dem RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA beherrschen Sie ein dollarbasiertes Risikomanagement wie nie zuvor - ein bahnbrechendes MetaTrader 5-Dienstprogramm, das präzise Risiko-/Ertrags-Setups in Ihrem Chart automatisiert. Dieser EA eignet sich perfekt für Händler, die der schwankenden Losgröße oder manuellen Berechnungen überdrüssig sind. Er legt exakte Dollar-Risiken (z. B. 50 $ pro Handel) und -Erlöse (z. B. 150 $ für 1:3 RR) fest und passt Stopps und Ziele dynamisch an die Positionsgröße an. Kein Rätselraten mehr: Geben Sie einen Handel ein, und der EA erledigt den Rest in 1 bis 2 Sekunden und sorgt für konsistente Disziplin bei Devisen, Aktien oder jedem MT5-Instrument.

Hauptmerkmale

  • Feste Dollar-RR-Präzision: Legen Sie absolute Risiko-/Ertragsbeträge in Währungen (nicht in Pips) fest - die automatische Skalierung der TP/SL-Abstände erfolgt für jede Lot-Größe, wobei Ihr vordefinierter Vorteil ohne Überrisiko erhalten bleibt.
  • Automatisierte Ausführung mit einem Mausklick: Platziert und verwaltet TP/SL sofort beim Einstieg; unterstützt unbegrenzte gleichzeitige Positionen ohne manuelle Eingriffe.
  • Intelligentes Breakeven-Trailing: Intelligentes Trailing verschiebt Stops zum Breakeven bei anpassbaren Schwellenwerten, plus Live-Neuberechnung für Echtzeit-Anpassungen bei Volatilität.
  • Interaktives visuelles Dashboard: On-Chart-Kontrollfeld mit Drag-and-Drop-Tools zur Visualisierung von Setups sowie vollständige Anpassung von Farben, Warnungen und Layouts für eine professionelle Benutzeroberfläche.
  • Erweiterte Benachrichtigungen und Flexibilität: E-Mail-/Push-Benachrichtigungen für Ein- und Ausstiege oder RR-Durchbrüche; flexibles Positionsmanagement für Teilschließungen, Hedging oder Multi-Strategie-Workflows.

Warum es ein Muss für disziplinierten Handel ist

In der MT5-Umgebung, in der viel auf dem Spiel steht, ist ein inkonsistentes Risiko der schnellste Weg zu Drawdowns - aber dieser EA erzwingt "Set-it-and-forget-it"-Regeln, damit Sie sich auf die Analyse konzentrieren können, während er Ihr Kapital schützt. Er ist ideal für Scalper, die auf schnelle Gewinne aus sind, oder für Swing Trader, die Positionen skalieren. Er deckt Ineffizienzen in Ihrer RR-Planung auf und steigert die langfristige Erwartung. Ohne Abonnements und mit nahtloser Integration ist es der erschwingliche Vorteil, auf den Profis schwören, um Strategien in nachhaltige Gewinne zu verwandeln.

Ausschließlich mit MetaTrader 5 kompatibel. Laden Sie es jetzt herunter und erhöhen Sie Ihre Disziplin - handeln Sie intelligenter, nicht härter!

