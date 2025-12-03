KS Trading Book With Performance Calendar

KS Handelsbuch mit Performance-Kalender

Dieser MetaTrader 5-Indikator revolutioniert die Art und Weise, wie Händler ihre Performance verfolgen und analysieren, indem er rohe Handelsdaten in ein dynamisches, visuelles Handelsjournal und einen Kalender verwandelt - direkt auf Ihrem Chart. Keine manuellen Tabellen oder teure Tools von Drittanbietern mehr (die $30-$100/Monat kosten können). Es sammelt automatisch jeden Handel, aktualisiert alle 3 Sekunden in Echtzeit und liefert verwertbare Erkenntnisse, um die Disziplin zu erhöhen, Muster zu erkennen und Ihre Strategie für langfristige Rentabilität zu verfeinern.

Wichtigste Merkmale

  • Visuelles Handelsbuch & Kalender: Eine monatliche Rasteransicht mit einfachen Navigationsschaltflächen, farbcodierten Tagen (grün für Gewinne, rot für Verluste, grau für keine Trades), täglichen P/L-Aufschlüsselungen und Handelszahlen auf einen Blick.
  • Echtzeit Performance Dashboard: Überwacht den Kontostand, das Eigenkapital, die zeitbasierte P/L (heute, Woche, Monat oder vollständige Historie), wichtige Risikokennzahlen (Gewinnrate, maximaler Drawdown, Erholungsfaktor) und Aufzeichnungen für Ihre besten/schlechtesten Handelstage.
  • Intelligente, anpassbare Benutzeroberfläche: Feste Chartposition oben links mit einfachem Ein- und Ausblenden. Personalisieren Sie Farben, Layout und Aktualisierungsraten. Enthält neue Verbesserungen der Version 1.3 wie ROI-Berechnungen, Einzahlungs-/Auszahlungsnachverfolgung, tägliche Benachrichtigungen und präzise Drawdown-Analyse.
  • Mühelose Automatisierung: Einmal installieren und es läuft nahtlos - keine manuelle Dateneingabe erforderlich. Laden Sie die transparente Set-Datei für eine schnelle Einrichtung herunter.

Warum es für seriöse Trader unverzichtbar ist

Stellen Sie sich vor, dass Sie nur in den Morgenstunden (8-11 Uhr) profitabel sind oder jeden Mittwoch verlieren - dieser Indikator deckt diese verborgenen Muster visuell auf und hilft Ihnen dabei, Strategien Monat für Monat zu testen und Regeln durchzusetzen, wie z. B. "Abkühlungsphasen" nach großen Gewinnen oder die Vermeidung von Over-Trading. Der Indikator ist Ihr integrierter Verantwortungspartner, der sich perfekt für Einzelhändler oder Kundenberichte eignet und ein professionelles Risikomanagement ohne großen Aufwand gewährleistet.

Ausschließlich kompatibel mit MetaTrader 5. Verbessern Sie Ihren Handelsvorsprung noch heute - laden Sie jetzt herunter und verwandeln Sie Daten in Disziplin!

