KS Multiple Independent Strategies AutoTrading

Überblick über KS Multiple Independent Strategies Auto Trading 1.3 EA



Dies ist ein professioneller MQL5 Expert Advisor (EA), der in erster Linie für den Goldhandel (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er unterstützt mehrere unabhängige Handelsstrategien, fortschrittliches Risikomanagement und verschiedene Filter zur Leistungsoptimierung. Der EA legt den Schwerpunkt auf Automatisierung, Gewinnsicherung und Integration mit externen Tools wie Telegram und Discord. Er arbeitet auf jedem Zeitrahmen, ist aber für bestimmte Sitzungen und Nachrichtenereignisse konfigurierbar. Die wichtigsten Funktionen sind im Folgenden zusammengefasst.



**Kernhandelsstrategien**

Der EA ermöglicht die gleichzeitige Aktivierung einer oder mehrerer unabhängiger Strategien (über Eingänge):

- **Persistenz/Anti-Persistenz**: Analysiert Balkenmuster über einen Rückblickzeitraum (z.B. 7 Balken) auf Trendfortsetzung oder -umkehr basierend auf einem Schwellenwert für das Verhältnis.

- **RSI Extremes**: Handelt auf RSI-Überkaufs-/Überverkaufsniveaus (z. B. 70/30) mit anpassbaren Perioden und Zeitrahmen. Unterstützt drei Modi: Standard (traditionell), Reverse Same (Momentum), Reverse Opposite (Contrarian). Enthält Optionen für einzelne/mehrere Signale und Mittelrückstellung (bei 50).

- **MA Crossover**: Handelt auf gleitenden Durchschnittskreuzungen (schnelle/langsame MAs, z. B. 10/50 Perioden) mit Optionen für Methode (SMA/EMA) und Preistyp.

- **ATR-Signal**: Erzeugt Signale bei ATR-basierten Boundary Breaks (über 2-20 Kerzen) mit Min/Max-Abstandsfiltern und Trigger-Schwellenwerten. Beinhaltet Wartezeiten nach Signalen.

- **Heikin Ashi**: Handelt auf Heikin Ashi-Kerzenfarbänderungen für Trendumkehrungen, mit unabhängigem Zeitrahmen.

- **Ausbruchssignal**: Erkennt Ausbrüche mit höherem Zeitrahmen (HTF) (z. B. H4) bei Berührung oder Abschluss, mit Umkehroption.



Strategien können Signale protokollieren und nach Kerzenrichtung oder anderen Bedingungen gefiltert werden.



**Money Management & Positionsgröße**

- **Basic MM**: Feste Losgröße (z. B. 0,01) mit Maximalpositionslimit und Slippage-Kontrolle.

- **Erweitertes MM**: Multiplikatoren für Lots auf tägliche Verlust-/Gewinnschwellen (z.B. 2x nach $100 Verlust). Verfolgt vom Höchststand oder Startguthaben aus, mit täglichen Rücksetzungen und automatischer Rücksetzung bei Gewinn/Verlust.

- **Risiko-/Belohnungssteuerung**: Fester SL/TP in Punkten (z. B. 700/4200 für 1:6 R:R). Nachlaufender Stopp mit Auslöse-/Schrittpunkten und maximalen Schritten (unbegrenzt oder fest).

- **Teilgewinne**: Schließt einen Prozentsatz (z.B. 50%) bei einem Gewinnziel (z.B. 700 Punkte).

- **Tageslimits**: Obergrenzen für Verlust/Gewinn-Prozentsätze (z. B. 1 %/2 % des Guthabens) und maximale Anzahl von Geschäften pro Tag (z. B. 50).



**Gewinn- und Verlustschutz**

- **Gewinnschutz**: Überwacht nach Erreichen der Gewinnschwelle (z. B. 700 Punkte) die Tiefst-/Höchststände der Kerzen. Deaktiviert sich bei maximaler Reichweite (z. B. 4200 Punkte). Visuelle Linien im Chart.

- **Verlustschutz**: Schließt Positionen nach gegenläufigen Kerzen (0-10) oder Zeitdauer (Stunden/Minuten/Sekunden). Kehrt die Trades automatisch um (bis zu maximalen Zyklen) und umgeht einige Filter.

- **Gewinnkerzenschluss**: Schließt Positionen bei Kerzenschluss mit Gewinn (mit Wartekerzen und Mindestgewinn).

- **Minimum Hold Time**: Verhindert vorzeitige Schließungen, bis die Einstiegskerze abgeschlossen ist.

- **Pausenmechanismen**: Pausiert den Handel nach SL/TP-Treffern, großen Verlusten oder Gewinnabsicherung (konfigurierbare Kerzen).



**Handelsfilter**

Multi-Filtersystem zum Blockieren/Erlauben von Trades:

- **ATR Volatility Box (Two Instances)**: Blockiert bei niedriger Volatilität (basierend auf ATR oder Open-Close-Abstand über Kerzen). Wird bei Durchbruch der Triggerzone wieder aufgenommen. Visuelle Boxen/Linien mit Benachrichtigungen.

- **Timeframe Breakout Filter**: Erfordert einen HTF-Ausbruch (z. B. H4) vor dem Handel. Visuelle Linien.

- **MA Crossover Filter**: Erlaubt den Handel nur in Richtung eines MA-Crossover (frisch oder laufend).

- **RSI Resume Filter**: Pausiert, bis der RSI die Extremwerte berührt, und setzt dann den Handel für Minuten fort (z.B. 15). Mittlere Rücksetzoption.

- **Spread Filter**: Blockiert, wenn der Spread den Maximalwert überschreitet (z. B. 50 Punkte).

- **Heikin Ashi Filter**: Blockiert gegen die HA-Richtung.

- **Einfacher Kerzenfilter**: Blockiert gegen die aktuelle Kerzenrichtung.

- **News Filter**: Blockiert bei Nachrichtenereignissen (hohe/mittlere/geringe Auswirkungen) für bestimmte Währungen (z. B. USD). Schließt Positionen und sendet Warnungen.

- **Session Filter**: Begrenzt den Handel auf IST-basierte Sitzungen (bis zu 4, z. B. 23:00-05:25). Schließt Positionen automatisch und sendet Benachrichtigungen.



**Dashboard & Überwachung**

- **Live Dashboard**: On-Chart-Anzeige von Statistiken (Gewinn/Verlust, Trades, Saldo usw.) mit anpassbarer Position, Größe, Farben und Schriftarten.

- **Protokolle**: Detaillierte Protokolle für Strategien, Filter und Ereignisse (gedrosselt, um Spam zu reduzieren).



**Integrationen & Benachrichtigungen**

- **Telegramm**: Versendet Chart-Screenshots beim Öffnen/Schließen mit Untertiteln. Unterstützt persönlichen Chat und Gruppen/Kanäle. Bot-Token und Chat-ID erforderlich und fügen Sie auch Weblist allow requested URL auf MT5 für vollständige Konfiguration.

- **Discord**: Webhook für Screenshots beim Öffnen/Schließen.

- **Push Notifications**: MT5-Benachrichtigungen für Sitzungen, Nachrichten, Filter und Trades.

- **Visuals**: Zeichnet Linien/Rechtecke für Ausbrüche, ATR-Boxen und Gewinnabsicherung.



**Systemfunktionen**

- **Auto GMT-Erkennung**: Verarbeitet Zeitverschiebungen für Sitzungen/Nachrichten.

- **Magische Nummer**: Eindeutiger Bezeichner für Positionen (Standard: 202511111).

- **Allgemeine Steuerelemente**: Pause nach Ereignissen, zufällige Orderkommentare und UTC-Offset des Brokers (veraltet, wird automatisch erkannt).





Dieser EA ist hochgradig konfigurierbar (Hunderte von Eingaben) für Backtesting/Live-Trading, mit Schwerpunkt auf Risikokontrolle und Multi-Strategie-Flexibilität. Detaillierte Informationen zur Verwendung finden Sie unter Eingabegruppen.

Wichtige Warnungen und Risikohinweise für Kunden, die KS Multiple Independent Strategies AutoTrading 1.3 EA verwenden

Der Forex-/Goldhandel (XAUUSD) mit Expert Advisors (EAs) wie diesem birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser EA ist ein leistungsstarkes, automatisiertes Multi-Strategie-System (RSI, ATR, Heikin Ashi, Breakout, Persistence + viele Filter & Schutzmechanismen), aber kein EA ist garantiert profitabel - vor allem im Live-Handel.