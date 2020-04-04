KS Dynamic Trendlines Indicator

BESCHREIBUNG:
-----------
KS Dynamic Trendlines ist ein fortschrittlicher Indikator, der automatisch Swing Points
erkennt und intelligente Trendlinien zeichnet, die sich den Marktbedingungen in Echtzeit anpassen.

SCHLÜSSELFUNKTIONEN:
------------
Automatische Erkennung von Swing-Hochs und -Tiefs
Dynamische Trendliniengenerierung, die Swing-Punkte verbindet
Erkennung von Brüchen in Echtzeit - unterbrochene Trendlinien verschwinden automatisch
Die nächst stärkere Trendlinie erscheint, wenn die aktuelle bricht
Unterstützung für mehrere Zeitrahmen - Erkennung auf H4, Anzeige auf M15
Parallele Trendlinienfilterung - entfernt redundante Linien
Abstandsfilterung - blendet Trendlinien aus, die zu weit vom Preis entfernt sind
Anpassbare Farben, Breiten und Stile
Zickzack-Visualisierung mit beschrifteten Swing-Punkten


SWING DETECTION:
- ErkennungZeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen für die Swing-Erkennung (CURRENT, M1-MN1)
- SwingBars: Anzahl der Balken nach links/rechts für die Swing-Validierung (Standard: 10)
- ThresholdPoints: Mindestabstand zwischen den Swing-Levels (Standardwert: 50)

ZIGZAG ANZEIGE:
- ShowZigzag: Anzeige von Zickzacklinien, die Schwünge verbinden
- UpperZigzagColor/LowerZigzagColor: Farben für Zickzacklinien
- ZigzagWidth: Liniendicke
- ZigzagStyle: Linienstil (Vollton, Punkt, Strich, usw.)


DYNAMISCHE TRENDLINIEN:
- ShowTrendlines: Aktivieren/Deaktivieren der Trendlinienfunktion
- MaxTrendlines: Wie viele Trendlinien pro Typ angezeigt werden sollen (1-10, Standard: 3)
- MaxDistancePoints: Blendet Trendlinien aus, die weiter als X Punkte entfernt sind (0 = unbegrenzt)
- ParallelFilterPoints: Parallele Linien ausblenden, die näher als X Punkte sind (Standard: 50)
- UpperTrendColor/LowerTrendColor: Farben für Trendlinien
- TrendlineWidth: Liniendicke
- TrendlineStyle: Linienstil
- ExtendTrendlines: Linien nach links verlängern
- HideOnBreak: Automatisches Ausblenden unterbrochener Trendlinien
