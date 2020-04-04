KS Dynamic Trendlines Indicator

BESCHREIBUNG:

-----------

KS Dynamic Trendlines ist ein fortschrittlicher Indikator, der automatisch Swing Points

erkennt und intelligente Trendlinien zeichnet, die sich den Marktbedingungen in Echtzeit anpassen.



SCHLÜSSELFUNKTIONEN:

------------

Automatische Erkennung von Swing-Hochs und -Tiefs

Dynamische Trendliniengenerierung, die Swing-Punkte verbindet

Erkennung von Brüchen in Echtzeit - unterbrochene Trendlinien verschwinden automatisch

Die nächst stärkere Trendlinie erscheint, wenn die aktuelle bricht

Unterstützung für mehrere Zeitrahmen - Erkennung auf H4, Anzeige auf M15

Parallele Trendlinienfilterung - entfernt redundante Linien

Abstandsfilterung - blendet Trendlinien aus, die zu weit vom Preis entfernt sind

Anpassbare Farben, Breiten und Stile

Zickzack-Visualisierung mit beschrifteten Swing-Punkten





SWING DETECTION:

- ErkennungZeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen für die Swing-Erkennung (CURRENT, M1-MN1)

- SwingBars: Anzahl der Balken nach links/rechts für die Swing-Validierung (Standard: 10)

- ThresholdPoints: Mindestabstand zwischen den Swing-Levels (Standardwert: 50)



ZIGZAG ANZEIGE:

- ShowZigzag: Anzeige von Zickzacklinien, die Schwünge verbinden

- UpperZigzagColor/LowerZigzagColor: Farben für Zickzacklinien

- ZigzagWidth: Liniendicke

- ZigzagStyle: Linienstil (Vollton, Punkt, Strich, usw.)





DYNAMISCHE TRENDLINIEN:

- ShowTrendlines: Aktivieren/Deaktivieren der Trendlinienfunktion

- MaxTrendlines: Wie viele Trendlinien pro Typ angezeigt werden sollen (1-10, Standard: 3)

- MaxDistancePoints: Blendet Trendlinien aus, die weiter als X Punkte entfernt sind (0 = unbegrenzt)

- ParallelFilterPoints: Parallele Linien ausblenden, die näher als X Punkte sind (Standard: 50)

- UpperTrendColor/LowerTrendColor: Farben für Trendlinien

- TrendlineWidth: Liniendicke

- TrendlineStyle: Linienstil

- ExtendTrendlines: Linien nach links verlängern

- HideOnBreak: Automatisches Ausblenden unterbrochener Trendlinien