Bollinger Bands Width mx

Indicador Crypto_Forex "Largura das Bandas de Bollinger" para MT4, sem repintura.





- O indicador Largura das Bandas de Bollinger foi projetado para ser usado em conjunto com o indicador padrão Bandas de Bollinger.

- Esta ferramenta de negociação é essencial para todo trader que utiliza o indicador Bandas de Bollinger, pois a combinação de ambos é muito eficiente para operar rompimentos.

- O indicador Largura das Bandas de Bollinger mostra a distância (extensão) entre as Bandas de Bollinger.





COMO USAR O BB Largura (Veja o exemplo na imagem):

1) Encontre o menor valor da Largura das Bandas de Bollinger dos últimos 6 meses e adicione 25% a esse valor para obter o NÍVEL de Rompimento.

2) Adicione o NÍVEL de Rompimento ao indicador Largura das Bandas de Bollinger. Adicione também o indicador Bandas de Bollinger ao gráfico.

3) Aguarde até que o preço fique estável entre as bordas do indicador Bandas de Bollinger e o valor da Largura das Bandas de Bollinger esteja abaixo do NÍVEL de Rompimento.

4) Aguarde o rompimento da borda do indicador Bandas de Bollinger (o candle deve fechar fora das bandas), verifique a largura das Bandas de Bollinger - ela deve estar acima do nível de rompimento.

5) Abra uma ordem de mercado na direção do rompimento e defina o Stop Loss na borda oposta das Bandas de Bollinger.

Defina o Take Profit pelo menos 3 vezes maior que o Stop Loss (dependendo das áreas de suporte/resistência em um timeframe maior).





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.