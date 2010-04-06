Bollinger Bands Width mx

Indicateur Crypto_Forex Largeur des Bandes de Bollinger pour MT4, sans retouche.





- L'indicateur Largeur BB est conçu pour être utilisé avec l'indicateur Bandes de Bollinger standard.

- Cet outil de trading est indispensable à tout amateur d'indicateurs Bandes de Bollinger, car leur combinaison est très efficace pour trader les cassures.

- L'indicateur Largeur BB indique la distance (écart) entre les bandes de Bollinger.





UTILISATION DE LA Largeur BB (voir l'exemple sur l'image) :

1) Trouvez la valeur la plus basse de la largeur BB des 6 derniers mois et ajoutez-y 25 % pour obtenir le NIVEAU DE CASSE.

2) Fixez le NIVEAU DE CASSE à l'indicateur Largeur BB. Fixez également l'indicateur Bandes de Bollinger au graphique.

3) Attendez que le prix stagne entre les limites de l'indicateur Bandes de Bollinger et que la largeur BB soit inférieure au NIVEAU DE CASSE. 4) Attendez la cassure de la limite des bandes de Bollinger (la bougie doit clôturer en dehors des bandes), vérifiez la largeur du BB : elle doit être supérieure au niveau de cassure.

5) Ouvrez un ordre au marché dans le sens de la cassure, placez le SL sur la limite opposée des bandes de Bollinger.

Définissez un TP au moins trois fois supérieur au SL (en fonction des zones de support/résistance sur l'unité de temps supérieure).





