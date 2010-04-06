Bollinger Bands Width mx

MT4 için Kripto_Forex Bollinger Bant Genişliği Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.





-BB Genişliği göstergesi, standart Bollinger Bantları göstergesiyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

-Bu işlem aracı, her Bollinger Bantları göstergesi hayranı için olmazsa olmazdır, çünkü kombinasyonları Kırılmalarda işlem yapmak için çok etkilidir.

-BB Genişliği göstergesi, Bollinger Bantları arasındaki mesafeyi (açıklığı) gösterir.





BB Genişliği NASIL KULLANILIR (Resimdeki örneğe bakın):

1) Son 6 ayın en düşük BB Genişliği değerini bulun ve Kırılma SEVİYESİ'ni elde etmek için bu değere %25 ekleyin.

2) BB Genişliği göstergesine Kırılma SEVİYESİ'ni ekleyin. Ayrıca Bollinger Bantları göstergesini de grafiğe ekleyin.

3) Fiyat, Bollinger Bantları göstergesi sınırları arasında düz bir çizgide kalana ve BB Genişliği değeri Kırılma SEVİYESİ'nin altına düşene kadar bekleyin. 4) Bollinger Bantları gösterge sınırından kırılmayı bekleyin (mum bantların dışında kapanmalıdır), BB Genişliğini kontrol edin - Kırılma SEVİYESİNİN üzerinde olmalıdır.

5) Kırılma yönünde piyasa emri açın, SL'yi Bollinger Bantları sınırının karşısına yerleştirin.

TP'yi SL'den en az 3 kat daha büyük ayarlayın (daha yüksek zaman dilimindeki destek/direnç alanlarına bağlı olarak).





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.