Crypto_Forex MT4用インジケーター「ボリンジャーバンド幅」、リペイント機能なし。





- ボリンジャーバンド幅インジケーターは、標準のボリンジャーバンドインジケーターと併用するように設計されています。

- この取引ツールは、ボリンジャーバンドインジケーターを使用するすべてのトレーダーにとって必須です。これらの組み合わせは、ブレイクアウトトレードにおいて非常に効果的です。

- ボリンジャーバンド幅インジケーターは、ボリンジャーバンド間の距離（スパン）を表示します。





ボリンジャーバンド幅の使い方（画像の例を参照）：

1) 過去6ヶ月間のボリンジャーバンド幅の最低値を探し、その値に25%を加算してブレイクアウトレベルを求めます。

2) ボリンジャーバンド幅インジケーターにブレイクアウトレベルを設定します。また、ボリンジャーバンドインジケーターをチャートに設定します。

3) 価格がボリンジャーバンドインジケーターの境界線の間で横ばいになり、ボリンジャーバンド幅の値がブレイクアウトレベルを下回るまで待ちます。

4) ボリンジャーバンドインジケーターの境界線をブレイクアウトするのを待ちます（ローソク足はバンドの外側で終値をつける必要があります）。BB幅を確認します。BB幅はブレイクアウトレベルを超えている必要があります。

5) ブレイクアウト方向に成行注文を開き、ボリンジャーバンドの反対側の境界線にSLを設定します。

TPはSLの少なくとも3倍に設定します（より長い時間枠のサポート/レジスタンスエリアによって異なります）。





これはMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。