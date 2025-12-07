Crash your account EA

Möchten Sie Ihr Kapital schneller vernichten als ein Eis in der Wüste schmilzt?

Gute Nachrichten: Wir haben den perfekten EA dafür gebaut.

Mit unserer komplett anti-optimierten EA können Sie endlich ganz ohne Anstrengung sofort Geld verlieren – garantiert ohne Chance auf Erholung.

Diese EA wurde entwickelt, um katastrophale Trades in Rekordgeschwindigkeit aneinanderzureihen. Sie öffnet, schließt, öffnet erneut – und vernichtet Ihr Kapital schneller, als Ihr Bankberater “Stopp” sagen kann.

Anleitung:

Testen Sie zuerst im Demokonto.

Danach, für die Mutigen (oder Verrückten), wechseln Sie ins Live-Konto.

Funktioniert auf jedem Timeframe und jedem Symbol.

Lotgröße anpassen, um zu bestimmen, wie schnell Ihr Konto explodiert.

⚠️ WARNUNG:

Wenn Sie kein Geld verlieren wollen, gehen Sie weiter.

Dieser EA ist AUSSCHLIESSLICH zum Verlieren gemacht.

Sollte er einmal gewinnen, ist das ein Bug.

Wenn Ihnen das Konzept gefällt, lassen Sie eine Bewertung da!

Für echte Gewinne suchen Sie “ImperialX” im Market.