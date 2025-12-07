Crash your account EA
- Эксперты
- Matisse Garcia
- Версия: 1.1
Хотите сжечь свой депозит быстрее, чем тает мороженое в пустыне?
Отличная новость: мы создали идеального робота для этого.
Наша полностью анти-оптимизированная EA позволяет вам мгновенно терять деньги — легко, без стресса и без единого шанса выбраться.
Этот советник создан для серии катастрофических сделок с рекордной скоростью. Он открывает, закрывает, снова открывает, снова закрывает — и уничтожает ваш капитал быстрее, чем ваш банкир успеет сказать «стоп».
Как использовать:
-
Сначала протестируйте на демо, чтобы увидеть масштаб разрушений.
-
Затем, для самых смелых (или безумных), переходите на реальный счёт.
-
Используйте любой таймфрейм и любой инструмент.
-
Настройте лот, чтобы определить, насколько быстро взорвётся ваш счёт.
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если вы не хотите потерять деньги — проходите мимо.
Этот робот создан ТОЛЬКО для потерь.
Если он когда-то заработает — это баг.
Если вам понравилась идея — оставьте отзыв!
Хотите действительно зарабатывать? Найдите “ImperialX” на маркете.
Пользователь не оставил комментарий к оценке