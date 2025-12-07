Хотите сжечь свой депозит быстрее, чем тает мороженое в пустыне?

Отличная новость: мы создали идеального робота для этого.

Наша полностью анти-оптимизированная EA позволяет вам мгновенно терять деньги — легко, без стресса и без единого шанса выбраться.

Этот советник создан для серии катастрофических сделок с рекордной скоростью. Он открывает, закрывает, снова открывает, снова закрывает — и уничтожает ваш капитал быстрее, чем ваш банкир успеет сказать «стоп».

Как использовать:

Сначала протестируйте на демо, чтобы увидеть масштаб разрушений.

Затем, для самых смелых (или безумных), переходите на реальный счёт.

Используйте любой таймфрейм и любой инструмент.

Настройте лот, чтобы определить, насколько быстро взорвётся ваш счёт.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если вы не хотите потерять деньги — проходите мимо.

Этот робот создан ТОЛЬКО для потерь.

Если он когда-то заработает — это баг.

Если вам понравилась идея — оставьте отзыв!

Хотите действительно зарабатывать? Найдите “ImperialX” на маркете.