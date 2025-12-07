Crash your account EA

Хотите сжечь свой депозит быстрее, чем тает мороженое в пустыне?
Отличная новость: мы создали идеального робота для этого.

Наша полностью анти-оптимизированная EA позволяет вам мгновенно терять деньги — легко, без стресса и без единого шанса выбраться.

Этот советник создан для серии катастрофических сделок с рекордной скоростью. Он открывает, закрывает, снова открывает, снова закрывает — и уничтожает ваш капитал быстрее, чем ваш банкир успеет сказать «стоп».

Как использовать:

  • Сначала протестируйте на демо, чтобы увидеть масштаб разрушений.

  • Затем, для самых смелых (или безумных), переходите на реальный счёт.

  • Используйте любой таймфрейм и любой инструмент.

  • Настройте лот, чтобы определить, насколько быстро взорвётся ваш счёт.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если вы не хотите потерять деньги — проходите мимо.
Этот робот создан ТОЛЬКО для потерь.
Если он когда-то заработает — это баг.

Если вам понравилась идея — оставьте отзыв!

Хотите действительно зарабатывать? Найдите “ImperialX” на маркете.


Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.12.08 10:20 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Matisse Garcia
367
Ответ разработчика Matisse Garcia 2025.12.08 16:35
¡Gracias por esta opinión jajaja! Al menos es un EA honesto 😆 Gracias, amigo
Ответ на отзыв