Crash your account EA

Quer perder o seu capital mais rápido que um gelado no deserto?
Ótimas notícias: criámos o EA perfeito para isso.

Com esta EA totalmente anti-otimizada, pode finalmente perder dinheiro instantaneamente, sem esforço e sem qualquer hipótese de recuperação.

Este robô foi criado para encadear operações desastrosas a uma velocidade absurda. Abre, fecha, reabre, volta a fechar — destrói o seu capital antes que o seu gerente diga “pare”.

Como usar:

  • Teste primeiro na conta demo.

  • Depois, para os corajosos (ou loucos), vá para conta real.

  • Funciona em qualquer timeframe e qualquer ativo.

  • Ajuste os lotes para escolher a velocidade de destruição da conta.

⚠️ AVISO:
Se não quer perder dinheiro, afaste-se.
Este EA é feito APENAS para perder.
Se ganhar alguma vez, é um bug.

Se gostou da ideia, deixe uma avaliação!

Quer realmente ganhar? Procure “ImperialX” no market.


Filtro:
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.12.08 10:20 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Matisse Garcia
380
Resposta do desenvolvedor Matisse Garcia 2025.12.08 16:35
¡Gracias por esta opinión jajaja! Al menos es un EA honesto 😆 Gracias, amigo
Responder ao comentário