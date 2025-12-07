Crash your account EA
- Matisse Garcia
- Versão: 1.1
Quer perder o seu capital mais rápido que um gelado no deserto?
Ótimas notícias: criámos o EA perfeito para isso.
Com esta EA totalmente anti-otimizada, pode finalmente perder dinheiro instantaneamente, sem esforço e sem qualquer hipótese de recuperação.
Este robô foi criado para encadear operações desastrosas a uma velocidade absurda. Abre, fecha, reabre, volta a fechar — destrói o seu capital antes que o seu gerente diga “pare”.
Como usar:
-
Teste primeiro na conta demo.
-
Depois, para os corajosos (ou loucos), vá para conta real.
-
Funciona em qualquer timeframe e qualquer ativo.
-
Ajuste os lotes para escolher a velocidade de destruição da conta.
⚠️ AVISO:
Se não quer perder dinheiro, afaste-se.
Este EA é feito APENAS para perder.
Se ganhar alguma vez, é um bug.
Se gostou da ideia, deixe uma avaliação!
Quer realmente ganhar? Procure “ImperialX” no market.
