Crash your account EA
- Asesores Expertos
- Matisse Garcia
- Versión: 1.1
¿Quieres hacer desaparecer tu capital más rápido que un helado en el desierto?
Buenas noticias: hemos creado el EA perfecto para eso.
Con esta creación completamente anti-optimizada puedes perder dinero al instante, sin esfuerzo y sin ninguna posibilidad de recuperación.
Este EA está diseñado para encadenar operaciones desastrosas a una velocidad récord. Abre, cierra, reabre, vuelve a cerrar… destruye tu capital más rápido de lo que tu banquero puede decir “alto”.
Cómo usarlo:
-
Prueba primero en demo para ver la masacre.
-
Luego, para los más valientes (o locos), pásalo a real.
-
Usa cualquier timeframe y cualquier activo.
-
Ajusta los lotes para decidir la velocidad de explosión de tu cuenta.
⚠️ ADVERTENCIA:
Si no quieres perder dinero, aléjate.
Este EA está creado SOLO para perder.
Si alguna vez gana, es un error.
Si te gusta la broma, deja una reseña.
Si quieres ganar dinero de verdad, busca “ImperialX” en el market.
