Crash your account EA
- Experts
- Matisse Garcia
- Versione: 1.1
Vuoi sciogliere il tuo capitale più velocemente di un gelato nel deserto?
Buone notizie: abbiamo creato l’EA perfetta per questo.
Con questa EA totalmente anti-ottimizzata puoi finalmente perdere soldi all’istante, senza sforzo e senza alcuna speranza di recupero.
Questo Expert Advisor è progettato per concatenare operazioni disastrose a velocità impressionante. Apre, chiude, riapre, richiude… distrugge il tuo capitale più veloce del tuo bancario che dice “stop”.
Come si usa:
-
Provala prima in demo.
-
Poi, per i più coraggiosi (o pazzi), passa al reale.
-
Funziona su qualsiasi timeframe e qualsiasi asset.
-
Regola i lotti per decidere la velocità di esplosione del conto.
⚠️ AVVERTENZA:
Se non vuoi perdere soldi, vattene subito.
Questa EA è creata SOLO per perdere.
Se dovesse vincere, è un bug.
Se ti piace il concetto, lascia una recensione!
Vuoi davvero guadagnare? Cerca “ImperialX” nel market.