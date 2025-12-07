Crash your account EA

Vuoi sciogliere il tuo capitale più velocemente di un gelato nel deserto?
Buone notizie: abbiamo creato l’EA perfetta per questo.

Con questa EA totalmente anti-ottimizzata puoi finalmente perdere soldi all’istante, senza sforzo e senza alcuna speranza di recupero.

Questo Expert Advisor è progettato per concatenare operazioni disastrose a velocità impressionante. Apre, chiude, riapre, richiude… distrugge il tuo capitale più veloce del tuo bancario che dice “stop”.

Come si usa:

  • Provala prima in demo.

  • Poi, per i più coraggiosi (o pazzi), passa al reale.

  • Funziona su qualsiasi timeframe e qualsiasi asset.

  • Regola i lotti per decidere la velocità di esplosione del conto.

⚠️ AVVERTENZA:
Se non vuoi perdere soldi, vattene subito.
Questa EA è creata SOLO per perdere.
Se dovesse vincere, è un bug.

Se ti piace il concetto, lascia una recensione!

Vuoi davvero guadagnare? Cerca “ImperialX” nel market.


