FiboCircles zones MT5

FiboCircles Zones - Die ultimative Preis-Zeit-Fibonacci-Suite für MT5

Professionelle Geometrie | Kontextbezogenes Momentum | Zeitrahmenübergreifende Präzision

🏆 Erhöhen Sie Ihre Analyse auf institutionelle Standards

FiboCircles Zones ist mehr als nur ein Zeichenwerkzeug; es ist ein hochpräzisesprofessionelles analytisches Framework für MetaTrader 5. Es überbrückt die Lücke zwischen klassischer technischer Analyse und fortschrittlicher Marktgeometrie und ermöglicht es Händlern,"Price-Time Confluence" zu identifizieren - jene seltenen Momente, in denen geometrische Kursziele perfekt mit natürlichen Marktzyklen übereinstimmen.

Dank despersistenten Ankersystems bleiben Ihre komplexen analytischen Setups auch bei einem Wechsel des Zeitrahmens und einem Neustart der Plattform intakt. MitVersion 10.97 führen wir denrelativen Hyper-Magneten und die granulare Z-Order-Kontrolle ein und setzen damit neue Maßstäbe für Geschwindigkeit, absolute Genauigkeit und extreme Chartklarheit.

🚀 WAS IST NEU IN VERSION 10.97?

  • 🧲 Relativer Hyper-Magnet Snap: Erreichen Sie mathematische Perfektion im Handumdrehen. Das System erkennt auf intelligente Weise Markttrends und setzt automatisch Anker auf das absoluteHöchst- oder Tiefstniveau. Der Übergang zwischen den Zeitrahmen ist jetzt nahtlos, da die Niveaus perfekt mit ihren jeweiligen Spitzenwerten synchronisiert werden.
  • 🧱 Granulare Z-Order-Kontrolle: Bewahren Sie eine makellose Handelsumgebung. Schalten Sie jede Komponentengruppe unabhängig voneinander so um, dass siehinter dem Kurs oder vor dem Kurs gezeichnet wird, damit Ihre Kerzen immer im Mittelpunkt stehen.
  • A daptive Performance Engine: Erleben Sie eine verzögerungsfreie Interaktion selbst bei komplexen Wellenbögen. Die Engine passt die Rendering-Details dynamisch an die Bewegungen des Benutzers an und sorgt so für ein reibungsloses, leistungsstarkes Erlebnis.

💎 HAUPTMERKMALE & DETAILLIERTE AUFSCHLÜSSELUNG DER TOOLS

1. FIBONACCI CIRCLE SETTINGS - Geometrische Ellipsen

Analysieren Sie die Konvergenz von Preis und Zeit durch perfekte geometrische Kurven.

  • Zeit/Preis-Verhältnis: Synchronisieren Sie die horizontalen und vertikalen Skalen, um die Volatilität eines beliebigen Symbols (Forex, Krypto, Indizes) zu erfassen.
  • Professionelle Farbmodi: Wählen Sie aus6 verschiedenen Modi ( Normal, Dunkel, Pastell, etc.), um sich jedem visuellen Thema anzupassen.
  • Glättungs-Engine: Einstellbare maximale Segmente ( bis zu 180) für visuell perfekte Bögen ohne Einbußen bei der Plattformleistung.

2. FIBONACCI FAN SETTINGS - Symmetrische Projektion

Erkennen Sie Trendgeschwindigkeits- und Impulswinkel mit Präzision.

  • Spiegelprojektion: Die exklusiveDraw Mirror Fan-Funktion projiziert symmetrische Trendwinkel, um potenzielle Erschöpfungs- oder Umkehrniveaus in der entgegengesetzten Richtung zu identifizieren.
  • Visuelle Wiedergabetreue: Vollständige Kontrolle über Linienbreite und -stile (Vollton, Punkt, Strich) mit Optionen für die Schichtungstiefe.

3. FIBONACCI WAVE SETTINGS - Geometrische Preisbögen

Visualisieren Sie die "Vibration" des Marktes durch proportionale Bögen, die von der Preisgröße abgeleitet sind.

  • Periodenmultiplikator: Feinabstimmung der Schwingungsfrequenz relativ zu Ihrer Ankerspanne, um perfekte Pullbacks einzufangen.
  • Gekrümmte Unterstützung/Widerstand: Definieren Sie reaktionäre Zonen, die mathematisch mit der Trendgeschwindigkeit verbunden sind.

4. FIBONACCI TIME PERIOD WAVE SETTINGS - Historischer Rhythmus

Ein proprietäres "Market Timing"-Tool zur Identifizierung zukünftiger Zyklen auf rein zeitlicher Basis.

  • Zeitmultiplikator: Projizieren Sie historische Zeitrhythmen tief in die Zukunft, um"Volatilitätsfenster" zu identifizieren.
  • Zeitliche Spiegelung: Analysieren Sie die Zeitsymmetrie sowohl oberhalb als auch unterhalb der Basislinie für eine 360-Grad-Ansicht des Marktrhythmus.

5. FIBONACCI ZEITZONEN-EINSTELLUNGEN - Sequentielle Zyklen

Bestimmen Sie zukünftige Reaktionspunkte auf der Grundlage der natürlichen Wachstumssequenz (2, 3, 5, 8, 13...).

  • Individuelle Steuerungen: Aktivieren/Deaktivieren und Anpassen der Stile für jedes spezifische Multiple (von 2 bis 377).
  • 6 benutzerdefinierte Multiples: Spezielle Steckplätze für benutzerdefinierte Zyklen zur Auslösung spezifischer zeitbasierter Alarme.

6. FIBONACCI ZONE SETTINGS - Erweiterte Kill Zones

Markieren Sie "Kill Zones" mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem Sie die flexibelste Zonen-Engine des MT5 verwenden.

  • Master Control: Sofortige Steuerung der Sichtbarkeit für Standard-Levels (6,18 %, 23,6 %, 50-61,8 % usw.) mit einem einzigen Toggle.
  • Transparenz Pro: Granulare Alpha-Steuerung (0-255) für subtile, professionelle Überlagerungen.
  • Erweiterte benutzerdefinierte Zonen (6 Slots): Definieren Sie professionelle Pegelbänder mit zwei Eingabestilen:
    • Stil A (Einzelwert): Die Eingabe von "50" erzeugt ein solides Pegelband. Aktivieren Sie den Mid-Toggle für ein fokussiertes Ziel.
    • Stil B (Range Zone): Die Eingabe von "50,0-61,8" erzeugt einen gefüllten Bereich.Pro-Tipp: Deaktivieren Sie die Linie "Mid" und aktivieren Sie"Upper/Lower", um ein sauberes, professionelles Aussehen der "Value Zone" zu erzielen.

7. FIBONACCI CIRCLE HLINES - Horizontale Präzision

Synchronisieren Sie klassische Preisebenen direkt mit Ihren geometrischen Strukturen.

  • 21 individuelle Kippschalter: Vollständige Kontrolle über Standard-Fibo-Levels (0,0, 38,2, 50,0, 161,8 usw.).
  • 12 benutzerdefinierte Slots: Definieren Sie einzigartige, benutzerberechnete Kursziele, die mit Ihrer Analyse fortbestehen.

8. UNTERSTÜTZUNG VON WORKFLOW UND PERSISTENZ

  • Unterstützung der Instanz-ID: Führen Sie mehrere Fibonacci-Setups auf demselben Chart aus, ohne dass es zu Datenkonflikten kommt. Jede Instanz wird unabhängig gespeichert.
    • Setup: Ändern Sie die "InpInstanceID" für jede Kopie (Standard = "1").
    • Beispiele: Verwenden Sie "1" für den Haupttrend, "2" für den Nebenschwung, "3", "4", "5", "6", "7", usw. für zusätzliche Analyseebenen.
  • Persistenz: Ankerpositionen werden automatisch in den globalen Variablen des MT5 aufgezeichnet, um sicherzustellen, dass sie über Neuladungen, Änderungen des Zeitrahmens und Neustarts der Plattform hinweg permanent bleiben.

📊 TECHNISCHE DATEN

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
  • Version: 10 .97 (letzte professionelle Version)
  • Leistung: Hocheffizient , ereignisgesteuert mit adaptivem Rendering.
  • Datenintegrität: Persistente globale Variablen, die mit eindeutigen Instanz-IDs verknüpft sind.

Hinweis: Dies ist ein analytisches Visualisierungstool. Es liefert keine Handelssignale oder automatische Finanzberatung.


