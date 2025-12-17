Fibonacci Alerts
- Indikatoren
- Efren Hernandez Partida
- Version: 1.15
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Fibonacci Alerts ist ein Indikator, der Sie per Alarm und Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon sendet, sobald der Kurs ein Fibonacci-Niveau erreicht. Sie können das Niveau, ab dem der Alarm ausgelöst wird, selbst festlegen. Der Indikator funktioniert in allen Märkten und Zeitrahmen und beinhaltet ein Risikomanagement-Tool.
Funktionen:
- Funktioniert in allen Märkten und Zeitrahmen.
- Kann gleichzeitig auf mehreren Charts angezeigt werden.
- Fibonacci-Niveau wählbar.
- Enthält ein Risikomanagement-Tool.
- Anpassbare Farben.
- Sendet Alarme, sobald der Kurs das ausgewählte Niveau erreicht.
- Sendet Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon.