Fibonacci Alerts ist ein Indikator, der Sie per Alarm und Benachrichtigung auf Ihr Mobiltelefon sendet, sobald der Kurs ein Fibonacci-Niveau erreicht. Sie können das Niveau, ab dem der Alarm ausgelöst wird, selbst festlegen. Der Indikator funktioniert in allen Märkten und Zeitrahmen und beinhaltet ein Risikomanagement-Tool.


Funktionen:


- Funktioniert in allen Märkten und Zeitrahmen.

- Kann gleichzeitig auf mehreren Charts angezeigt werden.

- Fibonacci-Niveau wählbar.

- Enthält ein Risikomanagement-Tool.

- Anpassbare Farben.

- Sendet Alarme, sobald der Kurs das ausgewählte Niveau erreicht.

- Sendet Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon.

Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (3)
Indikatoren
Der Day Direction Scanner ist ein Indikator, der die Richtung der aktuellen Kerze in den Zeiträumen 1 Tag, 4 Stunden, 1 Stunde, 15 Minuten und 5 Minuten nutzt, um die Marktrichtung zu bestimmen. Konvergieren alle Kerzen in eine Richtung, zeigt der Indikator an, ob der Tag bullisch oder bärisch ist oder ob keine klare Richtung erkennbar ist. Er ist hilfreich, um sich im Tagesverlauf einen Überblick über die Marktrichtung zu verschaffen. Funktionen: – Funktioniert für alle Währungspaare, Indize
FREE
Pin Bar Tracker
Efren Hernandez Partida
Indikatoren
Der Pin Bar Tracker ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um Muster von Pin Bars in Devisencharts, Gold und Bitcoin in jeder Zeitspanne zu finden. Er enthält ein Tool, das automatisch das Risiko-Ertrags-Verhältnis, die Losgröße und die möglichen Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte berechnet. Eigenschaften: - Funktioniert in jeder Zeitspanne - Berechnet Losgrößen automatisch - Zeigt Stop-Loss - und Take-Profit-Niveaus an - Sendet eine Benachrichtigung  wenn ein Pin Bar erkannt wird.
FREE
Ichimoku Alerts
Efren Hernandez Partida
Indikatoren
Ichimoku Alerts ist ein Indikator, der mithilfe des Ichimoku-Indikators Marktchancen identifiziert. Er erkennt vier Signalarten. Sobald ein Umkehrmuster auf der Tenkansen- oder Kijunsen-Linie auftritt und beide Linien einen Aufwärts- oder Abwärtstrend aufweisen, sendet der Indikator eine Warnung und generiert ein Risikomanagement-Tool, das automatisch die Positionsgröße sowie potenzielle Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus berechnet. Bildet sich das Signal auf der Tenkansen-Linie, wird der Stop-L
