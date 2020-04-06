Scalp the Market MT5

Überblick

Intelligenter Ausbruchs-EA, der darauf wartet, dass sich der Kurs in engen Bereichen zusammenzieht, und dann automatisch mit den explosiven Bewegungen handelt, wenn der Kurs ausbricht.



Lot-Größe

Auto-Lot : Riskiert einen festen Prozentsatz des Guthabens (Standardwert 1%) pro Handel

: Riskiert einen festen Prozentsatz des Guthabens (Standardwert 1%) pro Handel Fixed Lot: Verwendet eine feste Losgröße (Standardwert 0,01)

Nachlaufender Stopp

Wird aktiviert, wenn der Handel +7 Pips Gewinn erreicht (konfigurierbar)

Trailt 5 Pips unter dem M15-Tief für BUY (oder über dem M15-Hoch für SELL)

Schützt Gewinne, wenn sich der Handel günstig entwickelt

Gegenläufige Order-Funktion

Optional: Eröffnet den Handel in die entgegengesetzte Richtung, wenn er ausgestoppt wird

Entwickelt, um Umkehrungen nach falschen Ausbrüchen abzufangen

Kann automatische SL oder feste SL für entgegengesetzte Orders verwenden



✅ Visuelle Indikatoren (Rechtecke, Ausbruchslinien, Status-Labels)

✅ Flexibles Risikomanagement (Auto- oder Fixed-Lot/SL)

✅ Intelligenter Trailing-Stop zur Gewinnsicherung

✅ Optionaler Reverse-Handel bei Stop-Outs

✅ Funktioniert bei jedem Symbol (getestet bei GOLD, Devisenpaaren)

Am besten geeignet für