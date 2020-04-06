Scalp the Market MT5
- Experten
- Elisa Thenni
- Version: 2.0
Überblick
Intelligenter Ausbruchs-EA, der darauf wartet, dass sich der Kurs in engen Bereichen zusammenzieht, und dann automatisch mit den explosiven Bewegungen handelt, wenn der Kurs ausbricht.
Lot-Größe
- Auto-Lot: Riskiert einen festen Prozentsatz des Guthabens (Standardwert 1%) pro Handel
- Fixed Lot: Verwendet eine feste Losgröße (Standardwert 0,01)
Nachlaufender Stopp
- Wird aktiviert, wenn der Handel +7 Pips Gewinn erreicht (konfigurierbar)
- Trailt 5 Pips unter dem M15-Tief für BUY (oder über dem M15-Hoch für SELL)
- Schützt Gewinne, wenn sich der Handel günstig entwickelt
Gegenläufige Order-Funktion
- Optional: Eröffnet den Handel in die entgegengesetzte Richtung, wenn er ausgestoppt wird
- Entwickelt, um Umkehrungen nach falschen Ausbrüchen abzufangen
- Kann automatische SL oder feste SL für entgegengesetzte Orders verwenden
✅ Visuelle Indikatoren (Rechtecke, Ausbruchslinien, Status-Labels)
✅ Flexibles Risikomanagement (Auto- oder Fixed-Lot/SL)
✅ Intelligenter Trailing-Stop zur Gewinnsicherung
✅ Optionaler Reverse-Handel bei Stop-Outs
✅ Funktioniert bei jedem Symbol (getestet bei GOLD, Devisenpaaren)
Am besten geeignet für
- In einer Handelsspanne befindliche Märkte, die periodisch ausbrechen
- Gold (XAUUSD), wichtige Devisenpaare
- Händler, die einen automatisierten Ausbruchshandel mit Risikomanagement wünschen