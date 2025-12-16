Trendlines with Target

Trendlinienausbrüche mit Zielen - Verpassen Sie nie wieder einen Ausbruch

Zeichnen Sie keine Linien mehr von Hand. Lassen Sie den Chart das für Sie tun.

Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als Sie eine perfekte Trendlinie gezeichnet haben und der Kurs sie durchbrochen hat, während Sie nicht am Bildschirm saßen? Oder haben Sie Stunden damit verbracht, Charts zu analysieren, um die "richtigen" Trendlinien zu finden, und haben jede Linie, die Sie gezeichnet haben, in Frage gestellt?

Diese Zeiten sind vorbei.

Der Trendline Breakouts-Indikator nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab - er erkennt automatisch die Trendlinien, die wirklich wichtig sind, und alarmiert Sie, sobald der Kurs sie durchbricht.

Was Sie erhalten

Kristallklare Signale - 100 % unverfälscht

Keine Verwirrung mehr. Kein "Soll ich einsteigen oder warten?" mehr.

Wenn der Kurs eine wichtige Trendlinie durchbricht, erhalten Sie einen hellen Pfeil direkt auf Ihrem Chart:

  • Grüner Pfeil, der nach oben zeigt = Zeit zum Kaufen
  • Roter Pfeil, der nach unten zeigt = Zeit zum Verkaufen

Das war's. Einfach. Klar. Umsetzbar.

Ihre Ziele und Stopps, bereits berechnet

Jedes Signal kommt mit:

  • Kursziel direkt auf dem Chart (wo Sie den Gewinn mitnehmen können)
  • Stop-Loss-Level deutlich markiert (wo Sie aussteigen würden, wenn Sie falsch liegen)
  • Echtzeit-Updates, während der Handel fortschreitet

Sie müssen sich nicht mehr fragen, wo Sie aussteigen sollen. - Die Antworten sind bereits vorhanden.

Trendlinien, die tatsächlich funktionieren

Nicht nur irgendwelche Linien auf Ihrem Chart. Dieser Indikator:

  • Findet die Hochs und Tiefs, die Profis beobachten
  • Zeichnet Trendlinien, die die wichtigsten Kurspunkte miteinander verbinden
  • Zeigt Ihnen Ausbruchszonen mit schattierten Bereichen an, damit Sie wissen, wann sich der Preis nähert
  • Aktualisiert alles automatisch, wenn sich neue Preisaktionen entwickeln

Intelligent genug, um mit verschiedenen Märkten umzugehen

Ob Sie nun handeln:

  • Devisenpaare, die sich 50 Pips pro Tag bewegen
  • Aktien, die Hunderte von Dollar schwanken
  • Kryptowährungen mit starker Volatilität

Der Indikator passt sich automatisch an das an, was Sie gerade handeln. Keine komplexen Einstellungen, an denen Sie herumfummeln müssen.

Warum Trader ihn lieben

"Früher habe ich jeden Morgen 30 Minuten damit verbracht, Trendlinien zu zeichnen. Jetzt brauche ich nur noch meinen Chart zu öffnen, und die Setups sind schon da." - Allein die Zeit, die Sie sparen, ist es wert.

"Endlich ein Indikator, der nicht verschwindet oder neu gezeichnet wird. - Was Sie sehen, ist das, was Sie bekommen. Keine Tricks.

"Die Gewinnrate hat sich verbessert, als ich anfing, nur noch diesen Ausbruchssignalen zu folgen." - Qualität geht vor Quantität. Ein gutes Signal ist besser als zehn verwirrende.

Perfekt für Sie, wenn...

✅ Sie Ausbrüche handeln, aber es hassen, Gelegenheiten zu verpassen
✅ Sie klarere Ein- und Ausstiegspunkte wünschen
✅ Sie Indikatoren satt haben, die sich wiederholen oder falsche Signale geben
✅ Sie nebenberuflich handeln und Setups brauchen, die auf einen Blick ersichtlich sind
✅ Sie wie ein Profi handeln wollen, ohne jahrelang die Chartanalyse zu beherrschen
✅ Sie einen systematischen Ansatz statt emotionaler Entscheidungen suchen

Wie es Ihren Handelstag verändert

Vorher: Chart öffnen → Linien einzeichnen → Vermutung, wo man einsteigen sollte → Zufallsziele setzen → auf das Beste hoffen → ständig überprüfen

Nachher: Öffnen Sie den Chart → Sehen Sie das bereits markierte Setup → Kennen Sie Ihren Einstieg, Ihr Ziel und Ihren Stopp → Lassen Sie es ablaufen → Überprüfen Sie die Ergebnisse

Weniger Stress. Mehr Klarheit. Besserer Schlaf.

Anpassen an Ihren Stil

Sie möchten mehr Signale? Verringern Sie die Empfindlichkeit.
Sie wollen nur die stärksten Signale? Erhöhen Sie sie.
Bevorzugen Sie verschiedene Farben? Ändern Sie sie.
Sie wollen die Ziele nicht sehen? Verstecken Sie sie.

Der Indikator arbeitet nach Ihren Wünschen, nicht umgekehrt.

Funktioniert bei allem

  • Jedes Währungspaar - EUR/USD, GBP/JPY, was immer Sie wollen
  • Jede Aktie - Apple, Tesla, Penny Stocks
  • Jede Kryptowährung - Bitcoin, Ethereum, Altcoins
  • Jeder Zeitrahmen - Day-Trading auf 5-Minuten-Charts oder Swing-Trading auf Tages-Charts
  • Jede Handelssitzung - asiatische, europäische, US-Märkte

Ein Tool. Unbegrenzte Möglichkeiten.

Die Quintessenz

Sie könnten weiterhin manuell Linien zeichnen, Ausbrüche verpassen und jedes Handels-Setup in Frage stellen.

Oder Sie können ein bewährtes System die analytische Arbeit machen lassen, während Sie sich auf das Management des Handels konzentrieren.

Ihre Charts. Ihre Regeln. Einfach schlauer.


