Scalp the Market MT5
- Asesores Expertos
- Elisa Thenni
- Versión: 2.0
Visión general
EA de ruptura inteligente que espera a que el precio se comprima en rangos estrechos, luego opera automáticamente los movimientos explosivos cuando el precio se libera.
Tamaño del Lote
- Lote automático: Arriesga un % fijo del saldo (por defecto 1%) por operación.
- LoteFijo: Utiliza un tamaño de lote fijo (por defecto 0.01)
Tope dinámico
- Se activa cuando la operación alcanza +7 pips de beneficio (configurable)
- Rastrea 5 pips por debajo del mínimo M15 para COMPRA (o por encima del máximo M15 para VENTA)
- Protege los beneficios cuando la operación se mueve favorablemente
Función de orden opuesta
- Opcional: Abre la operación en dirección opuesta si se detiene
- Diseñada para capturar retrocesos después de falsas rupturas
- Puede utilizar SL automático o SL fijo para órdenes opuestas
✅ Totalmente automatizada - no necesita intervención manual
✅ Indicadores visuales (rectángulos, líneas de ruptura, etiquetas de estado)
✅ Gestión flexible del riesgo (lote automático o fijo/SL)
✅ Trailing stop inteligente para bloquear los beneficios
✅ Inversión opcional en stop-outs
✅ Funciona con cualquier símbolo (probado en ORO, pares de divisas)
Lo mejor para
- Mercados en rango que rompen periódicamente
- Oro (XAUUSD), principales pares de divisas
- Traders que desean automatizar las operaciones de ruptura con gestión de riesgos