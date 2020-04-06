Scalp the Market MT5

Visión general

EA de ruptura inteligente que espera a que el precio se comprima en rangos estrechos, luego opera automáticamente los movimientos explosivos cuando el precio se libera.



Tamaño del Lote

Lote automático : Arriesga un % fijo del saldo (por defecto 1%) por operación.

: Arriesga un % fijo del saldo (por defecto 1%) por operación. LoteFijo: Utiliza un tamaño de lote fijo (por defecto 0.01)

Tope dinámico

Se activa cuando la operación alcanza +7 pips de beneficio (configurable)

Rastrea 5 pips por debajo del mínimo M15 para COMPRA (o por encima del máximo M15 para VENTA)

Protege los beneficios cuando la operación se mueve favorablemente

Función de orden opuesta

Opcional: Abre la operación en dirección opuesta si se detiene

Diseñada para capturar retrocesos después de falsas rupturas

Puede utilizar SL automático o SL fijo para órdenes opuestas

✅ Totalmente automatizada - no necesita intervención manual

✅ Indicadores visuales (rectángulos, líneas de ruptura, etiquetas de estado)

✅ Gestión flexible del riesgo (lote automático o fijo/SL)

✅ Trailing stop inteligente para bloquear los beneficios

✅ Inversión opcional en stop-outs

✅ Funciona con cualquier símbolo (probado en ORO, pares de divisas)

Lo mejor para