Instant Pitchfork for MT5

Un clic. Estructura de horquilla perfecta.

El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos.

Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio.

Rápido, preciso y consistente - diseñado para operadores que confían en una estructura instantánea para sus stops, entradas y objetivos.
Soporta horquillas de Andrews, Schiff y Schiff Modificado. Funciona con cualquier símbolo y marco temporal.


Manual del Pitchfork Instantáneo

  1. Fije el indicador a un gráfico limpio.
  2. Los puntos de anclaje válidos se marcan automáticamente.
  3. Arrastre la línea V hacia la izquierda (en modo Arrastrar) o haga clic en cualquier ancla (en modo Clic) para dibujar una horquilla.


Aviso del Probador de Estrategias: Sólo se soporta en modo clic. La selección del ancla de la línea de arrastre no está disponible.

Comentarios y reportes de errores pueden ser enviados en la sección de comentarios.



Otros productos de este autor
Draggable Candle Timer MT5
Part-time Day Trader
5 (4)
Utilidades
El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
FREE
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Un clic. Estructura de horquilla perfecta. El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos. Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio. Rápido, preciso y consistente - diseñado para los operadores que confían en la estructura instantánea de paradas, entradas y
SR Heatmap NZD
Part-time Day Trader
Indicadores
El mapa térmico SR muestra un mapa térmico de soportes y resistencias fácil de leer, basado en el volumen negociado , que destaca las zonas de precios importantes dentro de un rango de mercado reciente en las que es más probable que el precio reaccione. Siempre visible en el gráfico, el mapa térmico sirve como guía visual para ayudar a planificar la entrada de operaciones en los niveles de precios más favorables. Como herramienta de soporte y resistencia, también puede ayudar a identificar área
FREE
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente,
Body Break Confirmer MT5
Part-time Day Trader
5 (1)
Indicadores
Confirmación de rotura de cuerpo - Entry Alerter. Alertas de rotura de cuerpo de vela basadas en reglas para una confirmación objetiva del impulso. Coloque las alertas manualmente con un solo clic. Las alertas se activan cuando el precio rompe más allá del cuerpo de la vela anterior - sin lógica de caja negra, sin reglas ocultas. Diseñado para operadores basados en niveles que desean una confirmación de entrada clara sin tener que mirar constantemente los gráficos. Cómo funciona: Compruebe el
FREE
MT4 Sessions Indicator
Part-time Day Trader
5 (3)
Indicadores
El indicador MT4 Sessions destaca las sesiones de negociación directamente en el gráfico mostrándolas con velas de colores. Ayuda a los operadores a ver rápidamente cuándo se produjo la acción del precio durante determinadas sesiones de mercado o momentos del día. Es especialmente útil para los operadores que trabajan con perfiles de volumen, zonas de oferta y demanda, o estrategias basadas en niveles, donde el momento de un movimiento es tan importante como el nivel de precios. Al separar vis
FREE
MiniWatch FX28
Part-time Day Trader
4 (1)
Indicadores
Vea la acción del precio de hasta 28 símbolos de Market Watch a la vez , ideal para detectar patrones gráficos negociables como banderas, triángulos y canales sin distracciones. Nuevo: Ahora puede añadir indicadores a todos los minigráficos para mejorar el análisis. Características principales: 28 Símbolos en una Vista - Escanee instantáneamente múltiples mercados para detectar configuraciones comerciales más rápido. Soporte de Indicadores - Añada su indicador favorito de manera uniforme a todos
FREE
Draggable Candle Timer
Part-time Day Trader
5 (2)
Utilidades
El temporizador de velas arrastrable es una cuenta atrás limpia y mínima hasta el cierre de la siguiente vela. Totalmente personalizable y libremente arrastrable, se puede colocar en cualquier lugar en el gráfico sin interferir con el comercio o el análisis. El temporizador se ejecuta en el reloj del sistema, evitando los fallos y retrasos comunes en los temporizadores de velas que se basan en el reloj de Market Watch. Se puede habilitar una alerta opcional de cierre de vela para los operadores
FREE
Auto Fib SR MT4
Part-time Day Trader
Indicadores
Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci - anclados mecha a mecha, sin reajuste manual. Sobrescritura manual incluida: ajuste los anclajes de Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas manuales de Fibonacci con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indicadores
Si no puede vencerlos, únase a ellos. Opere donde las instituciones buscan liquidez. El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas. Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza. Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente, o
Auto Fib SR
Part-time Day Trader
Indicadores
Superposición automática de niveles Fibonacci con control manual de sobrescritura. Dibuja y actualiza automáticamente niveles precisos de soporte y resistencia basados en Fibonacci, anclados de mecha a mecha, sin reajustes manuales. Sobreescritura manual incluida: ajuste los anclajes Fibonacci en cualquier momento para un control total. Obtenga la flexibilidad de las herramientas Fibonacci manuales con la consistencia de la automatización. Cómo usar Auto Fib: Auto Fib SR detecta automáticament
Entry Confirm
Part-time Day Trader
Indicadores
Deje de adivinar entradas. Confírmelas. Entry Confirm proporciona alertas de confirmación basadas en reglas con un solo clic para entradas de operaciones objetivas. Las alertas se colocan manualmente y se activan sólo cuando se cumplen sus condiciones. Sin señales automáticas. Sin repintado. Sin lógica de caja negra. Construido para las entradas - e igualmente eficaz para la escala en el tiempo, y los ajustes de stop-loss utilizando un método coherente, basado en reglas. Métodos de confirmaci
