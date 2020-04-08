Instant Pitchfork for MT5

Un clic. Estructura de horquilla perfecta.



El diapasón instantáneo utiliza cálculos precisos basados en reglas para encontrar y dibujar el diapasón de Andrews que mejor se ajuste en cuestión de segundos.

Sólo tiene que arrastrar una línea vertical para aplicarla a la acción del precio actual y, a continuación, eliminarla con un solo clic para mantener su gráfico limpio.

Rápido, preciso y consistente - diseñado para operadores que confían en una estructura instantánea para sus stops, entradas y objetivos.

Soporta horquillas de Andrews, Schiff y Schiff Modificado. Funciona con cualquier símbolo y marco temporal.



