Confirm Hub bietet sofortige, regelbasierte Bestätigungswarnungen, die Händlern helfen, ihre Einstiegsstrategien mit Konsistenz und Präzision auszuführen. Das Tool wurde für den wiederholten Einsatz ohne Ermessensspielraum entwickelt und unterstützt die langfristige Rentabilität durch disziplinierte, regelbasierte Entscheidungsfindung.

Confirm Hub wird mit einem einzigen Klick aktiviert und warnt den Händler, wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt sind - ohne ständiges Beobachten des Bildschirms.

Das Tool umfasst ein optionales Multi-Symbol-Tracking-Panel, mit dem Alarme für mehrere Symbole gleichzeitig aktiviert und überwacht werden können. Das Panel kann für die Verwendung von Einzelsymbolen auf einem sauberen, übersichtlichen Chart deaktiviert werden.

Alle Bestätigungen, die im Hub enthalten sind, werden beim Schließen der Kerze ausgelöst, was sie zuverlässig und objektiv macht und ein einfaches Backtesting oder Paper-Testing ermöglicht.

Zukünftige Erweiterung inbegriffen: Confirm Hub bietet derzeit Bestätigungsalarme bei Kerzenbruch, weitere Bestätigungstypen sind geplant. Diese Ergänzungen machen Confirm Hub anpassungsfähig an praktisch jeden Strategierahmen. Kaufen Sie jetzt zu einem niedrigeren Preis und erhalten Sie alle zukünftigen Bestätigungs-Updates ohne zusätzliche Kosten. Der Preis wird steigen, wenn neue Bestätigungstypen hinzugefügt werden.





Hauptmerkmale :

Eine wachsende Anzahl von Bestätigungstypen, mit zusätzlichen Algorithmen, die in kommenden Updates hinzugefügt werden

Halbautomatische Warnmeldungen, die dem Benutzer die volle Kontrolle darüber geben, wann und wo die Warnmeldungen platziert werden

Multi-Symbol-Tracking-Panel zur Überwachung aktiver Alarme über mehrere Symbole hinweg

Alarmverarbeitung im Hintergrund - Alarme bleiben auch beim Herunterfahren des Terminals und beim Wechsel des Chartsymbols aktiv

Anpassbare Alarmfarben für unausgelöste und ausgelöste Zustände





Wie es funktioniert