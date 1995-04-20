Confirm Hub MT4
- Indikatoren
- Part-time Day Trader
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
Confirm Hub bietet sofortige, regelbasierte Bestätigungswarnungen, um Händlern zu helfen, ihre Einstiegsstrategien mit Konsistenz und Präzision auszuführen. Das Tool wurde für den wiederholten Einsatz ohne Ermessensspielraum entwickelt und unterstützt die langfristige Rentabilität durch disziplinierte, regelbasierte Entscheidungen.
Confirm Hub wird mit einem einzigen Klick aktiviert und warnt den Händler, wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt sind - ohne ständiges Beobachten des Bildschirms.
Das Tool umfasst ein optionalesMulti-Symbol-Tracking-Panel, mit dem Alarme für mehrere Symbole gleichzeitig aktiviert und überwacht werden können. Das Panel kann für die Verwendung von Einzelsymbolen auf einemsauberen, übersichtlichen Chart deaktiviert werden.
Alle Bestätigungen, die im Hub enthalten sind, werden beiKerzenschluss ausgelöst, was sie zuverlässig und objektiv macht und ein einfachesBacktesting oder Paper-Testing ermöglicht.
Zukünftige Erweiterung inbegriffen:
Confirm Hub bietet derzeit Bestätigungsalarme bei Kerzenbruch, weitere Bestätigungstypen sind geplant. Diese Ergänzungen machen Confirm Hub anpassungsfähig an praktisch jeden Strategierahmen.
Kaufen Sie jetzt zu einem niedrigeren Preis und erhalten Sie alle zukünftigen Bestätigungs-Updates ohne zusätzliche Kosten. Der Preis wird steigen, wenn neue Bestätigungstypen hinzugefügt werden.
Hauptmerkmale:
Eine wachsende Anzahl von Bestätigungstypen, mit zusätzlichen Algorithmen, die in kommenden Updates hinzugefügt werden
Halbautomatische Warnmeldungen, die dem Benutzer die volle Kontrolle darüber geben,wann und wo die Warnmeldungen platziert werden
Multi-Symbol-Tracking-Panel zur Überwachung aktiver Alarme über mehrere Symbole hinweg
Alarmverarbeitung im Hintergrund - Alarme bleiben auch beim Herunterfahren des Terminals und beim Wechsel des Chartsymbols aktiv
Anpassbare Alarmfarben für nicht ausgelöste und ausgelöste Zustände
Wie es funktioniert
Wenn der Alarm ausgelöst wird, werden die Bezeichnung"Alarm " und eine Alarmglocke auf dem Chart angezeigt. Die Farben der Linien und Schaltflächen ändern sich, um den ausgelösten Zustand anzuzeigen.
Die Kerze, die den Alarm ausgelöst hat, wird mit einem Pfeil angezeigt.
Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Alarm sofort zu entfernen.
Im Hub enthaltene Bestätigungen:
Confirm Hub umfasst derzeit die folgenden Bestätigungstypen:
- Kerzenkörperbruch
- Kerzendochtbruch
- Bruch der Struktur (BoS)
Erklärte Bestätigungen
- Kerzenkörper-Durchbruch: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Körper der vorangegangenen Kerze hinaus schließt und damit das Richtungsmomentum bestätigt.
- Candle Wick Break: Wird ausgelöst, wenn der Kurs über den Docht der vorangegangenen Kerze hinaus schließt, was eine stärkere Ausdehnung über die jüngsten Extremwerte hinaus bestätigt.
- Bruch der Struktur (BoS): Wird ausgelöst, wenn der Kurs über ein vorheriges Swing-Hoch oder Swing-Tief hinaus schließt und damit eine Verschiebung der Marktstruktur bestätigt.
Erklärte Eingabeeinstellungen
Multi-Symbol-Panel anzeigen: Setzen Sie diese Option auf "false", wenn Sie das Tool nur für ein einzelnes Chart-Symbol verwenden. Dadurch wird das Panel entfernt und ein sauberes, übersichtliches Diagramm erstellt.
Anzahl der Symbole im Panel: Das Panel wird automatisch mit Symbolen aus der Market Watch-Liste gefüllt. Diese Einstellung legt fest, wie viele Symbole in das Panel aufgenommen werden.
Schaltfläche "Alle Warnungen löschen" anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine kleine Schaltfläche "Löschen" unterhalb des Panels angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das gesamte Panel zurückgesetzt und alle aktiven Alarme werden gelöscht.
Broker-Präfix / Infix / Suffix aus Symbol ausblenden: Für Broker, die zusätzliche Zeichen an Symbolnamen anhängen. Wenn diese Option aktiviert ist, versucht das Tool, diese Zusätze zu entfernen, so dass die Standard-Symbolnamen im Panel angezeigt werden.
Schriftgrößenanpassung: Für hochauflösende Monitore gedacht, um Fälle zu korrigieren, in denen der Paneltext zu groß erscheint.
Hinweise und Einschränkungen
- Aktive Alarme sind an denZeitrahmen gebunden, auf dem sie platziert sind. Eine Änderung des Chart-Zeitrahmens oder des Symbols hat keine Auswirkungen auf bestehende Alarme.
- Alarme bleiben aktiv, nachdem das Terminal geschlossen wurde. Beim Neustart prüft Confirm Hub, ob Bestätigungsbedingungen erfüllt wurden, während es offline war, und gibt sofort Benachrichtigungen aus.
- Jedes Symbol unterstützt jeweils einen aktiven Alarm.
- Confirm Hub ist möglicherweise nicht mit Expert Advisors (EAs) kompatibel, die an dasselbe Chartfenster angehängt sind. Wenn beide auf demselben Chart ausgeführt werden, kann es zu einemvorübergehenden Einfrieren kommen, wenn das Symbol gewechselt wird.
- Die im Panel angezeigten Symbolnamen dienen alsanklickbare Schaltflächen zum schnellen Laden von Symbolen. Obwohl dies die Benutzerfreundlichkeit verbessert, können die Einschränkungen von MetaTrader 5 zu Verzögerungen führen. Für den schnellsten Symbolwechsel wird dasZiehen und Ablegen aus dem Market Watch-Fenster empfohlen.
- Confirm Hub kann im Strategy Tester getestet werden; das Multi-Symbol-Tracking-Panel ist jedoch deaktiviert.