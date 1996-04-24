Institution Grade Manual Trade Management

🔹 Hybrid-gestützte Handelsmaschine

Manuelles Handeln. Maschinelle Disziplin.

Die Hybrid Assisted Trading Engine ist ein manuelles Handelsmanagementsystem auf institutionellem Niveau, das Händler vor emotionalen Fehlern schützt, ohne ihnen die Kontrolle zu entziehen.

Sie entscheiden, wann Sie einsteigen.
Die Engine entscheidet, wie der Handel verwaltet wird.

🧠 Was es tut

Dieses System überwacht kontinuierlich Ihre manuellen Trades und setzt professionelle Handelsmanagementregeln in Echtzeit durch:

  • Intelligente Breakeven-Logik

  • R-basierte Trailing-Stop-Ausführung

  • Management von Teilgewinnen

  • Spread- und Volatilitätsschutz

  • Täglicher Drawdown-Kill-Switch

  • Handelsanalyse im institutionellen Stil

Kein Signalverkauf.
Keine automatischen Eingaben.
Keine Über-Optimierung.

Nur Disziplin, Struktur und Schutz.

🛡️ Gebaut wie ein institutioneller Risikomotor

Jeder Handel wird wie ein professioneller Schreibtischhandel behandelt:

  • Trailing wird erst nach Erreichen der Gewinnschwelle UND dem erforderlichen R-Multiple aktiviert

  • Der UI-Status entspricht immer der tatsächlichen Ausführungslogik

  • Bei hohen Spread- und Volatilitätsspitzen wird das Management automatisch unterbrochen

  • Täglicher Drawdown-Schutz schaltet alles ab, wenn Limits erreicht werden

Wenn auf der Benutzeroberfläche WAITING steht, passiert nichts.
Steht dort AKTIV, werden die Regeln durchgesetzt - sofort.

📊 Professionelles Live-Dashboard

Ein übersichtliches, nicht ablenkendes On-Chart-Dashboard zeigt an:

  • Handelsstatus (R, MAE/MFE, BE, Trailing)

  • Risikoumfeld (Spread, ATR, Volatilität)

  • Sitzungskontext (Asien / London / NY)

  • Momentaufnahme der Einstiegsbedingungen (RSI, ATR, VWAP-Abstand)

Kein Durcheinander. Kein Rauschen. Nur Klarheit.

👤 Für wen ist das?

✔ Manuelle Trader
✔ Prop-Firm-Trader
✔ Disziplinierte Trader
✔ Trader, die bereits einen Vorteil haben, aber durch Ausführungsfehler verlieren

❌ Kein Signalsystem
❌ Kein Martingal- oder Grid-Bot

⚙️ Schlüsselphilosophie

Sie kontrollieren Ihre Entscheidungen.
Die Engine kontrolliert die Disziplin.

Dies ist kein automatischer Trader.
Dies ist ein Wächter für Ihr Kapital.

🚀 Zusammenfassung

Wenn Sie wollen:

  • Sauberere Ausführungen

  • Emotionsfreies Handelsmanagement

  • Risikodurchsetzung im institutionellen Stil

  • Volle Kontrolle ohne Chaos

DieHybrid Assisted Trading Engine ist genau dafür gemacht


