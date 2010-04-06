SR Volume Map

SR Volume Map zeigt eine übersichtliche Unterstützungs- und Widerstandskarte auf der Basis des gehandelten Volumens. Sie hebt wichtige Preisbereiche hervor, in denen der Preis mit größerer Wahrscheinlichkeit reagieren wird.
 Das Tool dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseintritten, Stopps und Zielen unter Verwendung einer volumenbasierten Struktur.

Die SR Volume Map wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt und zeigt an, wo sich die Handelsaktivitäten konzentrieren und hilft dabei, klarere und strukturiertere Handelspläne zu erstellen.

Funktioniert für alle Symbole und Zeitrahmen.


Wie die SR Heatmap funktioniert

SR Volume Map analysiert die jüngsten Kursbewegungen und misst das gehandelte Volumen auf verschiedenen Kursniveaus. Diese Daten werden als Heatmap direkt auf dem Chart visualisiert.

Hellere oder intensivere Bereiche heben Preisniveaus mit höherer Handelsaktivität hervor. Diese Niveaus fungieren oft als Unterstützung oder Widerstand, da sie zuvor eine erhebliche Marktbeteiligung angezogen haben.


Wichtigste Merkmale

  • Volumenbasierte Heatmap von Unterstützungs- und Widerstandszonen

  • Abbildung des gesamten Bereichs oder des lokalen Volumens

  • Sofortige Warnmeldungen (durch Anklicken der Knotenlinien)

  • Anpassbare Farben

  • Option zum Anzeigen/Ausblenden


On-Click-Warnungen

Wenn in den Eingabeeinstellungen aktiviert, bietet das Tool ein einfaches On-Click-Alarmsystem. Wenn Sie auf eine Knotenlinie klicken, wird ein sofortiger Alarm auf diesem spezifischen Kursniveau gesetzt und eine Benachrichtigung ausgelöst, wenn der Kurs erreicht wird.
On-Click-Alerts bieten eine schnellere und praktischere Alternative zum integrierten MetaTrader-Alarmsystem und ermöglichen die Überwachung von Kursniveaus ohne ständiges Beobachten des Bildschirms.

Alarme sind an Kursniveaus gebunden, nicht an die visuellen Knotenpunkte, die zu ihrer Aktivierung verwendet werden, und werden automatisch gelöscht, wenn der Zeitrahmen des Charts geändert wird.


Immer zur Hand

Die SR Volume Map unterstützt eine einfache, strukturierte Handelsplanung, indem sie einen klaren, volumenbasierten Kontext für Einstiege, Stop-Loss-Platzierungen und Ziele bietet.

Um unnötige Unordnung auf dem Chart zu vermeiden, können Sie die Volumenkarte über die Eckschaltfläche ein- und ausblenden.


SR Volume Map wird im Strategy Tester nicht unterstützt.



