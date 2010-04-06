SR Volume Map zeigt eine übersichtliche Unterstützungs- und Widerstandskarte auf der Basis des gehandelten Volumens. Sie hebt wichtige Preisbereiche hervor, in denen der Preis mit größerer Wahrscheinlichkeit reagieren wird.

Das Tool dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseintritten, Stopps und Zielen unter Verwendung einer volumenbasierten Struktur.

Die SR Volume Map wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt und zeigt an, wo sich die Handelsaktivitäten konzentrieren und hilft dabei, klarere und strukturiertere Handelspläne zu erstellen.

Funktioniert für alle Symbole und Zeitrahmen.



Wie die SR Heatmap funktioniert

SR Volume Map analysiert die jüngsten Kursbewegungen und misst das gehandelte Volumen auf verschiedenen Kursniveaus. Diese Daten werden als Heatmap direkt auf dem Chart visualisiert.

Hellere oder intensivere Bereiche heben Preisniveaus mit höherer Handelsaktivität hervor. Diese Niveaus fungieren oft als Unterstützung oder Widerstand, da sie zuvor eine erhebliche Marktbeteiligung angezogen haben.