SR Volume Map MT4

SR Volume Map zeigt eine übersichtliche Unterstützungs- und Widerstandskarte auf der Basis des gehandelten Volumens. Sie hebt wichtige Preisbereiche hervor, in denen der Preis mit größerer Wahrscheinlichkeit reagieren wird.
 Das Tool dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseintritten, Stopps und Zielen unter Verwendung einer volumenbasierten Struktur.

Die SR Volume Map wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt und zeigt an, wo sich die Handelsaktivitäten konzentrieren und hilft dabei, klarere und strukturiertere Handelspläne zu erstellen.

Funktioniert für alle Symbole und Zeitrahmen.


Wie die SR Heatmap funktioniert

SR Volume Map analysiert die jüngsten Kursbewegungen und misst das gehandelte Volumen auf verschiedenen Kursniveaus. Diese Daten werden als Heatmap direkt auf dem Chart visualisiert.

Hellere oder intensivere Bereiche heben Preisniveaus mit höherer Handelsaktivität hervor. Diese Niveaus fungieren oft als Unterstützung oder Widerstand, da sie zuvor eine erhebliche Marktbeteiligung angezogen haben.


Wichtigste Merkmale

  • Volumenbasierte Heatmap von Unterstützungs- und Widerstandszonen

  • Abbildung des gesamten Bereichs oder des lokalen Volumens

  • Sofortige Warnmeldungen (durch Anklicken der Knotenlinien)

  • Anpassbare Farben

  • Option zum Anzeigen/Ausblenden


On-Click-Warnungen

Wenn in den Eingabeeinstellungen aktiviert, bietet das Tool ein einfaches On-Click-Alarmsystem. Wenn Sie auf eine Knotenlinie klicken, wird ein sofortiger Alarm auf diesem spezifischen Kursniveau gesetzt und eine Benachrichtigung ausgelöst, wenn der Kurs erreicht wird.
On-Click-Alerts bieten eine schnellere und praktischere Alternative zum integrierten MetaTrader-Alarmsystem und ermöglichen die Überwachung von Kursniveaus ohne ständiges Beobachten des Bildschirms.

Alarme sind an Kursniveaus gebunden, nicht an die visuellen Knotenpunkte, die zu ihrer Aktivierung verwendet werden, und werden automatisch gelöscht, wenn der Zeitrahmen des Charts geändert wird.


Immer zur Hand

Die SR Volume Map unterstützt eine einfache, strukturierte Handelsplanung, indem sie einen klaren, volumenbasierten Kontext für Einstiege, Stop-Loss-Platzierungen und Ziele bietet.

Um unnötige Unordnung auf dem Chart zu vermeiden, können Sie die Volumenkarte über die Eckschaltfläche ein- und ausblenden.


SR Volume Map wird im Strategy Tester nicht unterstützt.





Empfohlene Produkte
Pivot Points MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Pivot Points zeigt automatisch tägliche, wöchentliche und monatliche Pivot-Level auf dem Chart an, basierend auf den neuesten Marktdaten. Pivot-Punkte sind ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, besonders im Forex-Markt. Funktionen Sendet Benachrichtigungen, wenn der Preis ein Pivot-Level erreicht.  Bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten für jede Art von Pivot-Level.   Zeigt Pivot-Level für täglich, wöchentlich und monatlich klar und übersichtlich an. Nutzt minimal
Arbitrage Macd
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Arbitrage MACD: Ihr Schlüssel zur Analyse von Markttrends Der Arbitrage MACD ist ein hochmoderner Indikator, der Händlern und Anlegern dabei hilft, Markttrends mit größerer Präzision und Zuversicht zu analysieren. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist ein bekanntes und weit verbreitetes Instrument in der Finanzwelt, und der Arbitrage MACD" hebt seine Funktionalität auf die nächste Stufe. Dieser innovative Indikator bietet eine umfassende Analyse des Verhältnisses zwischen zwei
Demark Trend Lines several time frames
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Trendlinien nach dem Algorithmus von Thomas Demark. Er zeichnet Linien aus verschiedenen Zeitrahmen auf einem Chart. Die Zeitrahmen können größer oder gleich dem Zeitrahmen des Charts sein, in dem der Indikator verwendet wird. Der Indikator berücksichtigt Durchbruchsqualifizierer (wenn die Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein zusätzliches Symbol an der Stelle des Durchbruchs) und zeichnet ungefähre Ziele (Ziellinie über/unter den aktuellen Kursen) entsprechend dem Demar
Fibo Linear Channel
Igor Semyonov
4 (1)
Indikatoren
Farbiger Indikator des linearen Kanals auf der Grundlage der Fibonacci-Folge. Er wird verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen und die Marktstimmung zu analysieren. Die Kanalgrenzen stellen starke Unterstützungs-/Widerstandsniveaus dar, da sie die Fibonacci-Proportionsniveaus sind. Der Benutzer kann die Anzahl der angezeigten Linien der Kanalbegrenzungen auf dem Diagramm mit Hilfe der Eingabeparameter auswählen. Wenn Sie mehrere Instanzen des Indikators mit unterschiedlichen Berechnungszei
Parabolic SAR and Support and Resistance Levels
Irina Cherkashina
Indikatoren
Der Parabolic SAR & Support/Resistance Levels ist nicht nur ein technischer Analyseindikator, der im Devisenhandel verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen sowie Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, sondern auch eine vorgefertigte autonome Handelsstrategie. Der Indikator baut auf dem PSAR-Indikator auf, indem er dem Diagramm dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus hinzufügt, die Händlern helfen können, wichtige Preisniveaus zu identifizieren, bei denen der Markt möglich
Price Momentum Alerts
Danny Austin Elvy
Indikatoren
Einführung In der schnelllebigen Welt des Finanzmarkthandels hängt der Erfolg oft von der Fähigkeit ab, Trends zu erkennen und zu nutzen. Unter den verschiedenen Strategien, die zur Verfügung stehen, hebt sich das Momentum-Trading als leistungsfähiges Instrument für Händler hervor, die aus den Marktbewegungen Kapital schlagen wollen. In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Konzept des Momentums, seiner Bedeutung für den Handel und den zahlreichen Vorteilen, die es den Händlern bietet. Was ist
Pivots MT4
Denis Luchinkin
Indikatoren
Pivots MT4 - Einfacher und bequemer Indikator der Pivot-Levels , berechnet die Levels nach den Methoden Classic , Fibonacci , DeMark , Camarilla , WooDie , Central Pivot Range . Der Indikator zeichnet sich vorteilhaft durch die folgende aus Berechnet Pivot-Levels nach den Methoden Classic , Fibonacci , DeMark , Camarilla , WooDie , Central Pivot Range ; Zeigt die aktuellen Niveaus und die Niveaus der vorherigen Perioden im Diagramm an; Zeigt die ausgewählte Methode und Periode, die Namen der Niv
ArchIntel Pivot Point
Raphael Adetunji Olaiyapo
Indikatoren
Dieses Tool zeichnet alle Pivot-Punkt-Linien im Chart ein. Es ist wichtig, Sie daran zu erinnern, dass es laut der BabyPips-Website 5 Pivot-Methoden gibt. Alle diese Methoden haben ihre eigene mathematische Formel. 1. Boden-Methode. 2. Woodie-Methode. 3. Camarilla-Methode. 4. DeMark-Methode. 5. Fibonacci-Methode. Das Besondere an diesem Pivot-Tool ist, dass Sie auf die Schaltfläche "Fibonacci" klicken können, um die gewünschte Pivot-Methode auszuwählen. Sie können auf die Schaltfläche "Monatlich
ChartGetSignal
Wartono
1 (1)
Indikatoren
Liefert sofortige Signale auf dem Chart in Form eines Panels. Ausgestattet mit Signalbeschreibung und Handelsanalyse-Tools wie Zeichnen von Auto-Trendlinien, Unterstützungs-/Widerstandsbereich, Regressionskanal, Fibonacci-Levels, Pivot-Levels und aktuellem Signalpreis, Signalzeit, Signalablauf und Stoploss-Empfehlung. Außerdem werden Alarmmeldungen an alle verfügbaren mt4-Alarm-Tools gesendet. Ein detailliertes Beschreibungsfeld liefert Informationen darüber, woher das Signal kommt und welche In
Newlevel
Sergey Nanov
Indikatoren
Indikator. Zonen der Unterstützung und des Widerstands Das zuverlässigste Werkzeug in den Händen eines jeden technischen Analysten ist die Unterstützung und Widerstand Ebenen.es ist diese Ebenen, die magisch auf dem Markt zu arbeiten, weil der Preis dann von ihnen abprallt, im Gegenteil, gewinnt maximale Beschleunigung, Stanzen sie und strebt nach einem neuen Preis Punkt.jedoch in der Praxis, viele Anfänger haben enorme Schwierigkeiten bei der Erstellung von ihnen.Dies ist aufgrund der Tatsache,
FREE
Flying Volume
Paul Geirnaerdt
1 (1)
Indikatoren
Der Flying Volume Indikator ist ein spezieller Volumenindikator. Er dechiffriert die Volumendaten nach einem umfangreichen proprietären Number Crunching. Wenn ein Hauptsignal gefunden wird, sucht Flying Volume nach möglichen Fortsetzungspunkten. Das Hauptsignal wird durch Pfeile dargestellt, die Fortsetzungspunkte durch Punkte. Volumenindikatoren werden am häufigsten auf höheren Zeitrahmen verwendet. Merkmale Haupt-Kauf- oder Verkaufssignale Fortsetzungssignale Keine Neufärbung Ein Signal pro B
Magic Pivot
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Magic Pivot ist ein professioneller Indikator zum Auffinden von Unterstützungs- und Widerstandslinien; er wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Indikator zeigt drei Unterstützungslinien und drei Widerstandslinien an, bei denen eine Kursumkehr sehr wahrscheinlich ist. Magic Pivot ist ein hervorragendes Instrument für Scalping und Intraday-Handel. Vorteile Hohe Genauigkeit der Signale. Geeignet für Scalping und Intraday-Handel. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Einf
Pivots indicator
Mahmoud Helmy Sedik Mohamed Mansour
Indikatoren
Pivot-Punkte sind Kursniveaus, die Chartisten zur Bestimmung von Intraday-Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden können. Pivot-Punkte verwenden die Eröffnungs-, Höchst- und Tiefstkurse des Vortags, um einen Pivot-Punkt für den aktuellen Tag zu berechnen. Ausgehend von diesem Pivot-Punkt werden drei Widerstands- und Unterstützungsniveaus berechnet und über und unter dem Pivot-Punkt angezeigt. und unterhalb des Pivot-Punkts .
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Indikator FiboZag - übertragen Sie den Indikator auf den Chart und die Fibonacci-Levels werden automatisch auf der letzten ZigZag-Wendung gebildet. Der Hauptvorteil liegt in der korrekten Konstruktion der Fibonacci-Levels und dem Aufschlag der Kursniveaus. Einfache, visuelle und effektive Anwendung. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert bei allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
TrendReverse
Puiu Alex
Indikatoren
Umkehrungen beziehen sich in der Regel auf große Preisänderungen, bei denen der Trend seine Richtung ändert. Kleine Gegenbewegungen gegen den Trend werden als Pullbacks oder Konsolidierungen bezeichnet, wobei eine Umkehr nicht von einem Pullback zu unterscheiden ist. Eine Umkehrung setzt sich fort und bildet einen neuen Trend, während ein Pullback endet und sich der Kurs wieder in die Trendrichtung bewegt. Unterschied zwischen einem Reversal und einem Pullback Eine Umkehrung ist eine Trendwende
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Dynamic SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indikatoren
Dynamischer SR-Trendkanal Dynamic SR Trend Channel ist ein einfacher Indikator für die Erkennung von Trends sowie von Widerstands- und Unterstützungsniveaus im aktuellen Zeitrahmen. Er zeigt Ihnen Bereiche, in denen Sie eine mögliche Änderung der Trendrichtung und eine Trendfortsetzung erwarten können. Er funktioniert mit jedem Handelssystem (sowohl mit Price Action als auch mit anderen Handelssystemen, die Indikatoren verwenden) und ist auch sehr gut für das Renko-Charting-System geeignet. In
FiveTT Pivot Lines
Chima Nwokoro
Indikatoren
5TT Pivot Lines ist eine visuelle Darstellung von Pivot-Linien. Dabei handelt es sich in erster Linie um Unterstützungs- und Widerstandspunkte mit dem "blauen" Pivot-Punkt. Pivot-Punkte sind nützlich, um wichtige Einstiegs- oder Ausstiegslevel zu bestimmen (Festlegung von Zielen und Stop-Loss-Niveaus). Die visuelle Darstellung dieser Unterstützungs- und Widerstandslinien auf dem Chart ist für Intraday-Händler sehr nützlich. 5TT Pivot Lines verfügt über einige benutzerfreundliche Einstellungen, m
Trend Divergence
Sabina Fik
Indikatoren
Trend-Divergenz-Indikator: Ihr unverzichtbares Werkzeug für die Marktanalyse Der Trend-Divergenz-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument, das Händlern dabei hilft, Markttrends zu erkennen und Einstiegspunkte präzise zu bestimmen. Durch die Ausnutzung von Preisdivergenzen verbessert dieser Indikator Ihre Handelsstrategie, indem er zuverlässige Erkenntnisse liefert und unnötige Signale herausfiltert. Hauptmerkmale und Vorteile des Trend-Divergenz-Indikators Präzise Trendanalyse: Der Trend-D
DoAid
Samuel Akinbowale
5 (1)
Indikatoren
DoAid Der DoAid-Indikator ist ein einfacher Kanal-Indikator mit einem Korrelationsbrett für den vorherigen Zeitrahmen. DoAid Indikator: kann mit jedem Instrument von Ihrem Broker und MetaTrader zur Verfügung gestellt werden, sei es Währung, Rohstoffe, Aktien oder Cryptocurrencies. DoAid Indikator kann für Swing, Scalping und Daytrading verwendet werden. DoAid Indikator ist auch ein Multi-Time-Frame-Indikator {MTF}. Der DoAid-Indikator kann mit jedem Zeitrahmen verwendet werden. Er wird nicht
Indicator Support and Resistence
Santi Quagliana
Indikatoren
Indikator Unterstützung und Widerstand Ebene in Ihrem Diagramm sieben Linien; Rote Linie=Widerstand 3. Rote Linie=Resistenz 2. Rote Linie=Widerstand 1. Gelbe Linie= Pivot. Grüne Linie= Unterstützung 1. Grüne Linie=Unterstützung 2. Grüne Linie= Unterstützung 3. anpassbar in allen Zeitrahmen (Minute 1, Minute 5, Minute 15, Minute 30, Stunde 1, Stunde 4, Tag 1, Woche 1, Monat 1); Kaufen Sie unter der Unterstützung und verkaufen Sie über dem Widerstand;
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
Indikatoren
MT4 Multi-Timeframe-Divergenz- und Overbougt / Oversold-Erkennungsanzeige. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Echtzeitinformationen zu nicht kapitalisierten Abweichungen. - Echtzeitinformationen über überkaufte / überverkaufte Situationen. - Echtzeitinformationen über regelmäßige Abweichungen. - Echtzeitinformationen zu versteckten Abweichungen. - Für die
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Smart Trendlines
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Smart Trendlines - Trendlinien-Indikator Nr. 1 Smart Trendlines ist ein Präzisionsinstrument, das automatisch Trendlinien auf der Grundlage jedes gültigen Pivot-Punktes zeichnet und Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Der Indikator passt sich kontinuierlich an, wenn sich neue Markt-Pivotpunkte bilden, und spiegelt so die Preisstruktur live und präzise wider. Ob Sie nun Trends verfolgen, sich auf Umkehrungen vorbereiten oder Ausbrüche antizipieren - mi
Support Resistance Tunnel
Leonid Basis
Indikatoren
Der Kurs bewegt sich zwischen zwei Kurventunnellinien in einem Trend. Die beiden Linien eines Tunnels stellen Unterstützung und Widerstand dar. In einem Aufwärtstrend könnte ein Handel zum Beispiel an der Unterstützung der Trendlinie (im Diagramm durch die rote Linie dargestellt) begonnen und am Widerstand der oberen Tunnellinie (durch die blaue Linie dargestellt) beendet werden. Tunnel zeigen die Trendrichtung für jeden Zeitrahmen an (wenn Sie genügend Balken im Chart für höhere Zeitrahmen habe
SR levels true mql4
Egidijus Bikulcius
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator SR levels true ist in kleinen Zeitrahmen sehr nützlich für Scalping, während er in größeren Zeitrahmen gut für Day- oder Positionshandel geeignet ist. SR levels true kann 4 Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basierend auf definierten maximalen Rücksprüngen vom Preisniveau zeichnen. Der Indikator scannt eine bestimmte Anzahl von Balken in der Zeitachse und eine bestimmte Anzahl von Pips in der Preisachse (beide Seiten - aufwärts und abwärts) und berechnet, wie oft der Preis von den
FREE
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
Indikatoren
Der Morning Star PRT-Indikator verwendet das Morning Flat Breakout-Prinzip. Der Indikator zeigt Morning Flat-Levels und mögliche Ziele an. Dem Indikator wurde ein zusätzliches Fibonacci-Level hinzugefügt, sowie akustische Warnungen über den Schnittpunkt der beiden in den Einstellungen angegebenen Ziellevels und des Night Flat-Levels. Der Morning Star PRT-Indikator erstellt am Ende der Nacht einen Night Flat-Kanal sowie zwei Fibonacci-Preislevel nach oben und unten. Diese Levels können sowohl
Super support and resistance
Peter Francois J Thijs
Indikatoren
Diese Unterstützung und Widerstand Indikator gibt u a) Unterstützung Ebene b) Widerstand Ebene c) Richtung (Trend) alle in one.The Indikator basiert auf den Top 3 besten Ebenen gibt es! rote Punkte sind Richtung verkaufen und grüne Punkte sind Richtung kaufen, wenn Kerzen nicht brechen diese Ebenen u in nach dem 3. Punkt, immer höhere Zeitrahmen von h1 bis so seine klarer, wo Richtung geht, auch u kann der Indikator auf Ihre Zeitrahmen, dass u lookin an.
Multi Andrew PitchFork
Kourosh Hossein Davallou
5 (1)
Indikatoren
ANDREW'S PITCHFORK HANDELSSTRATEGIE Die Andrew's Pitchfork ist im Wesentlichen ein Instrument zum Zeichnen von Preiskanälen. Während zwei Linien, die den Preis umgeben, normalerweise ausreichen, um einen Kanal zu zeichnen, hat die Pitchfork eine zusätzliche Linie. Dabei handelt es sich um die Medianlinie oder den Griff der Pitchfork. Die Medianlinie ist für diese Handelsmethode von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund wird Andrews Pitchfork auch als Medianlinien-Methode bezeichnet. HANDELSREGEL
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
KATANA Skalierer für MT4 Produkt-Übersicht. KATANA Scalper für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 4 optimiert wurde. Das Produkt wurde entwickelt, um gleichzeitig die schwierigsten Probleme im kurzfristigen Handel (Scalping und Daytrading) zu lösen: Preisrauschen und verzögerte Reaktion. Ein einzigartiger Signalverarbeitungsalgorithmus eliminiert oberflächliche Marktturbulenzen und extrahiert statistisch überlegene "Momentum-Kern
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Trade - Marktstruktur-Analysator & Multi-Timeframe Dashboard Produktkonzept: Strategischer Blick auf das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive SHOGUN Trade wurde entwickelt, um die Perspektive des Händlers von "vorübergehenden Schwankungen" zum "Verständnis der gesamten Marktstruktur" zu bringen. Das System synchronisiert und scannt sieben Zeitrahmen (M1 bis D1) in Echtzeit und quantifiziert objektiv den Reifegrad des Marktes. So entsteht ein "strategisches Handelsumfeld", das emotionale
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indikatoren
Aufschlüsselung der Preisniveaus, erweiterte Statistiken, TakeProfit-Berechnung und 3 Arten von Benachrichtigungen. Vorteile: Zeichnen Sie Ihre Ergebnisse nicht neu Signal ausschließlich am Ende der Kerze Filteralgorithmus für falsche Aufschlüsselung Es passt gut zu jeder Trendstrategie. Funktioniert mit allen Tools und Zeitreihen Handbuch und Anleitung ->   HIER   / Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER Wie man mit dem Indikator handelt Handeln Sie mit AW Breakout Catcher in nur dr
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
Weitere Produkte dieses Autors
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen nach Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stopps häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Le
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Instant Pitchfork wurde für Händler entwickelt, die sich auf schnelle und präzise Pitchfork-Trendstrukturen verlassen, um Einstiege, Stopps und Ziele zu planen. Klicken Sie auf einen Anker im Chart und Instant Pitchfork zeichnet automatisch die am besten passende Andrews' Pitchfork für die aktuelle Marktstruktur. Klicken Sie erneut auf den Anker, um sofort zwischen den Modi Andrews', Schiff und Modified Schiff Pitchfork zu wechseln, um die beste strukturelle Anpassung in Sekundenschnelle zu fin
Sweet Spot MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Sweet Spot hebt automatisch eine optimale Pullback-Zone auf dem Chart hervor, um den Einstieg in die Trendfortsetzung zu planen. Die Zone wird auf einem vom Benutzer ausgewählten Trendabschnitt berechnet, indem eine vertikale Referenzlinie gezogen wird, und wird nur bei Bedarf gezeichnet, so dass die Charts standardmäßig sauber und übersichtlich bleiben. Sweet Spot wurde entwickelt, um eine strukturierte, regelbasierte Handelsplanung zu unterstützen und gleichzeitig jederzeit einen klaren Blick
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stops häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Levels d
Instant Pitchfork for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Instant Pitchfork wurde für Händler entwickelt, die sich auf schnelle und präzise Pitchfork-Trendstrukturen verlassen, um Einstiege, Stopps und Ziele zu planen. Klicken Sie auf einen Anker im Chart und Instant Pitchfork zeichnet automatisch die am besten passende Andrews' Pitchfork für die aktuelle Marktstruktur. Klicken Sie erneut auf den Anker, um sofort zwischen den Modi Andrews', Schiff und Modified Schiff Pitchfork zu wechseln, um die beste strukturelle Anpassung in Sekundenschnelle zu fin
Sweet Spot
Part-time Day Trader
Indikatoren
Sweet Spot hebt automatisch eine optimale Pullback-Zone auf dem Chart hervor, um den Einstieg in die Trendfortsetzung zu planen. Die Zone wird auf einem vom Benutzer ausgewählten Trendabschnitt berechnet, indem eine vertikale Referenzlinie gezogen wird, und wird nur bei Bedarf gezeichnet, so dass die Charts standardmäßig sauber und übersichtlich bleiben. Sweet Spot wurde entwickelt, um eine strukturierte, regelbasierte Handelsplanung zu unterstützen und gleichzeitig jederzeit einen klaren Blick
SR Volume Map
Part-time Day Trader
Indikatoren
SR Volume Map zeigt eine übersichtliche Unterstützungs- und Widerstandskarte auf der Basis des gehandelten Volumens. Sie hebt wichtige Preisbereiche hervor, in denen der Preis mit größerer Wahrscheinlichkeit reagieren wird. Das Tool dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseintritten, Stopps und Zielen unter Verwendung einer volumenbasierten Struktur. Die SR Volume Map wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt und zeigt an, wo sich die Handelsakti
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension