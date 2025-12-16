Bank Levels Tracker for MT5

Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an.

Handeln Sie dort, wo Institutionen Liquidität suchen.

Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stops häufen.

Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht.

Entwickelt für Händler, die Bank Levels direkt handeln - oder sie als wahrscheinliche Zusammenflüsse für besser getimte Einstiege nutzen.





So funktioniert der Bank Levels Tracker:



Stop-Losses für den Einzelhandel häufen sich oft kurz hinter klaren Hochs und Tiefs an. Institutionen drängen die Kurse häufig in diese Bereiche, um an Liquidität zu gelangen.

Bank Levels Tracker markiert diese Zonen im Voraus und überwacht die Preisinteraktion automatisch. Wenn ein Level erreicht wird, liefert das Tool einen klaren visuellen Hinweis und eine optionale Warnung.

Ausgelöste Niveaus bleiben zur Überprüfung, Analyse und zum Lernen im Diagramm sichtbar.





Hauptmerkmale

Mehrere Level-Modi

Wählen Sie zwischen Scalping-, Intraday- oder Swing-Modi, die jeweils in aggressiven oder konservativen Varianten verfügbar sind.

Non-Repainting Levels

Die Levels sind an den Preis gebunden und bleiben über alle Zeitrahmen hinweg konsistent.

Directional Bias Control

Filtern Sie Levels sofort, um nur obere (Short-Bias) oder untere (Long-Bias) Zonen anzuzeigen.

ADR-Indikator auf dem Chart

Identifizieren Sie Niveaus, die sich über die Tagesspanne hinaus erstrecken, wo Erschöpfung und Umkehrungen wahrscheinlicher sind.

Vollständige Transparenz

Ausgelöste Niveaus bleiben auf dem Chart für die Überprüfung und Analyse nach dem Handel.

Alarm-Modi

Der bevorzugte Alarmmodus kann in den Eingabeeinstellungen ausgewählt werden.

Automatischer Alarmmodus

Überwacht automatisch alle Niveaus und gibt einen Alarm aus, sobald der Kurs ein Niveau erreicht. Ideal, wenn das Beobachten des Bildschirms nicht möglich ist.

Manueller Alarmmodus

Platzieren Sie Alarme, indem Sie direkt auf ein Niveau klicken.

Alarme können eingestellt werden für:

Neue, nicht berührte Levels

Zuvor mit Stopps belegte Niveaus. Dies ist besonders nützlich für Händler, die nach einem anfänglichen Stopp-Lauf mit Level-Re-Tests handeln.

Alarme in diesem Modus werden automatisch gelöscht, wenn sich der Zeitrahmen des Charts ändert, so dass die manuelle Verwaltung der Alarme entfällt.





Verwendung von Bank Levels Tracker zum Einstieg in den Markt

Wenn Sie Bank Levels als eigenständigen Ansatz handeln, wird eine Bestätigung empfohlen, z. B. ein Kerzenschluss über dem Level nach einem Stop-Run.

Wenn Sie die Bank Levels als Teil einer anderen Strategie verwenden, können Sie Trades tätigen, sobald die Alarme ausgelöst werden, was günstigere Einstiegskurse ermöglicht.





Verbesserung der Handelskonsistenz

Nicht jeder Stop-Run führt zu einem Reversal.

Häufige Ergebnisse sind:

Stop-Run-Umkehr: Der Kurs schnappt zurück, nachdem Liquidität eingesammelt wurde.

Stop-Run-Fortsetzung: Der Kurs setzt sich fort, nachdem schwache Positionen aufgelöst wurden.

Um die Konsistenz zu verbessern:

Warten Sie auf eine Bestätigung nach einem Stop-Run

Ausrichten der Niveaus an wichtigen Unterstützungs-/Widerstandslinien oder EMAs mit höherem Zeithorizont

Konzentrieren Sie sich auf Niveaus jenseits des ADR, wo eine Erschöpfung wahrscheinlicher ist.

Die Niveaus werden bei einem Wechsel des Zeitrahmens nicht neu gezeichnet, was diese Konfluenz zuverlässig macht.





Hinweis für Strategietester:



Die Funktionalität des Strategietesters ist eingeschränkt. Bitte verwenden Sie zum Testen den Zeitrahmen M15 und wählen Sie den Modus Intraday Levels - Conservative.









