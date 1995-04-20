Sweet Spot MT4

Sweet Spot hebt automatisch eine optimale Pullback-Zone auf dem Chart hervor, um denEinstieg in die Trendfortsetzung zu planen.

Die Zone wird auf einemvom Benutzer ausgewählten Trendabschnitt berechnet, indem eine vertikale Referenzlinie gezogen wird, und wirdnur bei Bedarf gezeichnet, so dass die Charts standardmäßig sauber und übersichtlich bleiben.

Sweet Spot wurde entwickelt, um einestrukturierte, regelbasierte Handelsplanung zu unterstützen und gleichzeitig jederzeit einen klaren Blick auf das Kursgeschehen zu behalten.



Hauptmerkmale: