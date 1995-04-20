Sweet Spot MT4

Sweet Spot hebt automatisch eine optimale Pullback-Zone auf dem Chart hervor, um denEinstieg in die Trendfortsetzung zu planen.

Die Zone wird auf einemvom Benutzer ausgewählten Trendabschnitt berechnet, indem eine vertikale Referenzlinie gezogen wird, und wirdnur bei Bedarf gezeichnet, so dass die Charts standardmäßig sauber und übersichtlich bleiben.

Sweet Spot wurde entwickelt, um einestrukturierte, regelbasierte Handelsplanung zu unterstützen und gleichzeitig jederzeit einen klaren Blick auf das Kursgeschehen zu behalten.


Hauptmerkmale:

  • Sweet Spot-Erkennung auf einem vom Benutzer ausgewählten Trendabschnitt

  • Sweet Spot-Zone basierend auf dem 38,2%-61,8%-Retracement-Bereich (vollständig anpassbar)

  • Anpassbare Farben
  • Zone wird nur bei Bedarf gezeichnet - standardmäßig saubere Charts

Markt-Kontext:

Das Sweet-Spot-Konzept entspricht den vonW.D. Gann beschriebenen Prinzipien, der beobachtete, dass Märkte oft etwa50 % einer vorherigen Bewegung zurücknehmen, bevor sie in Richtung des Trends weitergehen. Dieser Mittelpunkt wird alsEntscheidungszone behandelt, nicht als blindes Einstiegsniveau, und wird hier als Referenz innerhalb eines breiteren Retracement-Bereichs verwendet.


Strategie-Tester Hinweis:

In Strategy Tester funktioniert das Sweet Spot Tool nur teilweise, da die manuelle Trendauswahl nicht unterstützt wird. Ein zufälliger Trendabschnitt wird nur zu Demonstrationszwecken verwendet und spiegelt nicht das Verhalten beim Live-Handel wider.


