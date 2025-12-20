Instant Pitchfork for MT4

Ein Klick. Perfekte Heugabelstruktur.

Instant Pitchfork verwendet präzise, regelbasierte Berechnungen, um in Sekundenschnelle die am besten passende Andrews' Pitchfork zu finden und zu zeichnen.

Ziehen Sie einfach eine vertikale Linie, um sie auf die aktuelle Preisaktion anzuwenden, und entfernen Sie sie dann mit einem einzigen Klick, um Ihren Chart sauber zu halten.

Schnell, genau und konsistent - entwickelt für Händler, die sich auf eine sofortige Struktur für Stopps, Einstiege und Ziele verlassen.
Unterstützt Andrews', Schiff und modifizierte Schiff-Pitchforks. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen.


Instant Pitchfork Handbuch

  1. Befestigen Sie den Indikator an einem sauberen Chart.
  2. Gültige Ankerpunkte werden automatisch markiert.
  3. Ziehen Sie die V-Linie nach links (im Zieh-Modus) oder klicken Sie auf einen beliebigen Anker (im Klick-Modus), um eine Pitchfork zu zeichnen.


Hinweis für Strategietester: Nur im Klickmodus unterstützt . Die Auswahl von Ankern durch Ziehen ist nicht möglich.

Feedback und Fehlerberichte können im Kommentarbereich eingereicht werden.


