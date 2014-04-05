Sweet Spot

Sweet Spot hebt automatisch eine optimale Pullback-Zone auf dem Chart hervor, um denEinstieg in die Trendfortsetzung zu planen.

Die Zone wird auf einemvom Benutzer ausgewählten Trendabschnitt berechnet, indem eine vertikale Referenzlinie gezogen wird, und wirdnur bei Bedarf gezeichnet, so dass die Charts standardmäßig sauber und übersichtlich bleiben.

Sweet Spot wurde entwickelt, um einestrukturierte, regelbasierte Handelsplanung zu unterstützen und gleichzeitig jederzeit einen klaren Blick auf das Kursgeschehen zu behalten.


Hauptmerkmale:

  • Sweet Spot-Erkennung auf einem vom Benutzer ausgewählten Trendabschnitt

  • Sweet Spot-Zone basierend auf dem 38,2%-61,8%-Retracement-Bereich (vollständig anpassbar)

  • Anpassbare Farben
  • Zone wird nur bei Bedarf gezeichnet - standardmäßig saubere Charts

Markt-Kontext:

Das Sweet-Spot-Konzept entspricht den vonW.D. Gann beschriebenen Prinzipien, der beobachtete, dass Märkte oft etwa50 % einer vorherigen Bewegung zurücknehmen, bevor sie in Richtung des Trends weitergehen. Dieser Mittelpunkt wird alsEntscheidungszone behandelt, nicht als blindes Einstiegsniveau, und wird hier als Referenz innerhalb eines breiteren Retracement-Bereichs verwendet.


Strategie-Tester Hinweis:

In Strategy Tester funktioniert das Sweet Spot Tool nur teilweise, da die manuelle Trendauswahl nicht unterstützt wird. Ein zufälliger Trendabschnitt wird nur zu Demonstrationszwecken verwendet und spiegelt nicht das Verhalten beim Live-Handel wider.


Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator verwendet eine Kombination aus gleitendem Durchschnitt und durchschnittlicher wahrer Spanne, um den Trend eines Handelsinstruments zu erkennen. Der Supertrend-Indikator für MetaTrader 5 zeigt den Trend einfach als Linie an, die dem Preis folgt. Dreifacher SuperTrend Histo Indikator berechnet drei Supertrends, um den Trend als Histogramm darzustellen. Ein Wechsel der Farbe von rot nach grün bedeutet KAUFEN , von grün nach rot bedeutet VERKAUFEN . Beschreibung der Meth
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
Market Shift Levels for MT5
Minh Truong Pham
Indikatoren
Market Shift Levels Dieser Indikator erkennt Trendwechsel und visualisiert wichtige Wendepunkte in der Marktstruktur unter Verwendung der Logik des gleitenden Hull-Durchschnitts. Er hebt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche hervor, in denen der Preis wahrscheinlich reagieren wird, und ermöglicht es Händlern, frühzeitige Trendwechsel zu erkennen. Market Shift Levels sind horizontale Zonen, die den Moment eines Richtungswechsels im Marktverhalten markieren. Diese Verschiebungen b
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
Stochastic R
Antony Augustine
Indikatoren
Stochastic Reversal ermöglicht es Ihnen, Umkehrungen professionell zu erkennen. Stochastik-Indikator: Dieser technische Indikator wurde vor mehr als 50 Jahren von George Lane entwickelt. Der Grund, warum dieser Indikator so viele Jahre überlebt hat, liegt darin, dass er auch in der heutigen Zeit noch beständige Signale liefert. Der Stochastik-Indikator ist ein Momentum-Indikator , der Ihnen anzeigt, wie stark oder schwach der aktuelle Trend ist. Er hilft Ihnen, überkaufte und überverkaufte Markt
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indikatoren
Einführung Der Excessive Momentum Indicator ist ein Momentum-Indikator, der das exzessive Momentum direkt aus rohen Preisreihen misst. Der Excessive Momentum Indicator wurde ursprünglich von Young Ho Seo entwickelt und ist eine Erweiterung des Preisaktions- und Musterhandels. Dieser Indikator demonstriert das Konzept der Equilibrium Fractal Wave und der praktischen Anwendung zur gleichen Zeit. Excessive Momentum erkennt Marktanomalien und gibt uns viele Hinweise auf potenzielle Umkehr- und Ausbr
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indikatoren
Ichimoku Aiko MTF ist eine Sammlung von technischen Indikatoren, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, sowie Momentum und Trendrichtung anzeigen. Es handelt sich um einen Multi-Timeframe-Indikator, so dass Sie den Chart-Zeitrahmen nicht ändern müssen, wenn Sie die Ichimoku-Wolken auf einem höheren Zeitrahmen sehen möchten. Beispiel. Der Zeitrahmen des Charts ist M15 und Sie möchten auf dem M15-Zeitrahmen-Chart die H1-Ichimoku-Indikatoren sehen (der Ichimoku in Metatrader kann das nicht), d
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indikatoren
MetaCOT 2 ist ein Satz von Indikatoren und spezialisierten Dienstprogrammen für die Analyse der Berichte der U.S. Commodity Futures Trading Commission. Dank der von der Kommission herausgegebenen Berichte ist es möglich, den Umfang und die Richtung der Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu analysieren, was die Genauigkeit der langfristigen Preisvorhersage auf ein neues, höherwertiges Niveau bringt, das den meisten Händlern nicht zugänglich ist. Diese Indikatoren, die mit der Fundamentala
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Der Swing-High-Low- und Fibonacci-Retracement-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem sich wichtige Kursniveaus und potenzielle Umkehrzonen auf dem Markt identifizieren lassen. Er erkennt automatisch die jüngsten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart und überlagert die Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage dieser Punkte. Dieser Indikator hilft Händlern: Visualisierung der Marktstruktur durch Hervorhebung der letzten Schwungpunkte. Identifizierung von
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indikatoren
Ein symmetrisches Dreiecks-Chartmuster stellt eine Phase der Kontraktion und Konsolidierung dar, bevor der Preis gezwungen ist, nach oben auszubrechen oder zusammenzubrechen. Ein Bruch von der unteren Trendlinie markiert den Beginn eines neuen Abwärtstrends, während ein Ausbruch von der oberen Trendlinie den Beginn eines neuen Aufwärtstrends anzeigt. MT4-Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Dieser Indikator identifiziert diese Muster und warnt Sie, wenn sich d
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (78)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indikatoren
WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben MT4-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt! ============================================================================================= BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortsch
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
Weitere Produkte dieses Autors
Draggable Candle Timer MT5
Part-time Day Trader
5 (4)
Utilitys
Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
FREE
Bank Levels Tracker for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen nach Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stopps häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Le
Intrabar MTF Replay MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Ein Papiertest, der sich endlich wie Live-Handel anfühlt. Intrabar MTF Replay ist ein Live-Mini-Chart-Panel mit fortschrittlicher Intrabar-Replay-Funktionalität, das speziell für Multi-Timeframe-Händler entwickelt wurde. Traditionelles Backtesting und Paper-Testing auf statischen Charts leiden unter einem grundlegenden Problem: Die Zeitrahmen sind standardmäßig nicht synchronisiert. Intrabar MTF Replay löst dieses Problem durch die Rekonstruktion von Intrabar-Kursen und -Indikatoren, wobei alle
FREE
MT4 Sessions Indicator
Part-time Day Trader
5 (3)
Indikatoren
Der MT4-Sessions-Indikator hebt Handelssitzungen direkt im Chart hervor, indem er sie mit farbigen Kerzen anzeigt. Er hilft Händlern, schnell zu erkennen, wann Kursbewegungen während bestimmter Marktsitzungen oder Tageszeiten stattgefunden haben. Er ist besonders nützlich für Händler, die mit Volumenprofilen, Angebots- und Nachfragezonen oder niveaubasierten Strategien arbeiten, bei denen das Timing einer Bewegung genauso wichtig ist wie das Preisniveau. Durch die visuelle Trennung von Sitzung
FREE
Draggable Candle Timer
Part-time Day Trader
5 (2)
Utilitys
Der Draggable Candle Timer ist ein sauberer, minimaler Countdown bis zum nächsten Kerzenschluss. Er ist vollständig anpassbar und frei verschiebbar und kann überall auf dem Chart platziert werden, ohne den Handel oder die Analyse zu beeinträchtigen. Der Timer läuft mit der Systemuhr und vermeidet so die Störungen und Verzögerungen, die bei Kerzen-Timern auftreten, die sich auf die Uhr von Market Watch verlassen. Ein optionaler Kerzenschlussalarm kann für Händler aktiviert werden, die eine einfa
FREE
Instant Pitchfork for MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Instant Pitchfork wurde für Händler entwickelt, die sich auf schnelle und präzise Pitchfork-Trendstrukturen verlassen, um Einstiege, Stopps und Ziele zu planen. Klicken Sie auf einen Anker im Chart und Instant Pitchfork zeichnet automatisch die am besten passende Andrews' Pitchfork für die aktuelle Marktstruktur. Klicken Sie erneut auf den Anker, um sofort zwischen den Modi Andrews', Schiff und Modified Schiff Pitchfork zu wechseln, um die beste strukturelle Anpassung in Sekundenschnelle zu fin
SR Heatmap MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
SR Heatmap zeigt eine einfach zu lesende Unterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert. Sie hebt wichtige Kursbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervor, in denen eine Kursreaktion wahrscheinlicher ist. Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Bereic
Sweet Spot MT4
Part-time Day Trader
Indikatoren
Sweet Spot hebt automatisch eine optimale Pullback-Zone auf dem Chart hervor, um den Einstieg in die Trendfortsetzung zu planen. Die Zone wird auf einem vom Benutzer ausgewählten Trendabschnitt berechnet , indem eine vertikale Referenzlinie gezogen wird, und wird nur bei Bedarf gezeichnet, so dass die Charts standardmäßig sauber und übersichtlich bleiben. Sweet Spot wurde entwickelt, um eine strukturierte, regelbasierte Handelsplanung zu unterstützen und gleichzeitig jederzeit einen klaren Blic
Bank Levels Tracker for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an. Handeln Sie dort, wo Institutionen Liquidität suchen. Der Bank Levels Tracker identifiziert institutionelle Preiszonen, in denen Stop-Hunts häufig vorkommen - gerade jenseits der offensichtlichen Swing-Hochs und -Tiefs, in denen sich Retail-Stops häufen. Diese "Bank Levels" werden in Echtzeit geplottet, werden nie neu gezeichnet und lösen sofortige Alarme aus, wenn der Preis sie erreicht. Entwickelt für Händler, die Bank Levels d
Instant Pitchfork for MT5
Part-time Day Trader
Indikatoren
Instant Pitchfork wurde für Händler entwickelt, die sich auf schnelle und präzise Pitchfork-Trendstrukturen verlassen, um Einstiege, Stopps und Ziele zu planen. Klicken Sie auf einen Anker im Chart und Instant Pitchfork zeichnet automatisch die am besten passende Andrews' Pitchfork für die aktuelle Marktstruktur. Klicken Sie erneut auf den Anker, um sofort zwischen den Modi Andrews', Schiff und Modified Schiff Pitchfork zu wechseln, um die beste strukturelle Anpassung in Sekundenschnelle zu fin
SR Heatmap
Part-time Day Trader
Indikatoren
SR Heatmap zeigt eine einfach zu lesende Unterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert. Sie hebt wichtige Kursbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervor, in denen eine Kursreaktion wahrscheinlicher ist. Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Bereic
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension