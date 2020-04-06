TradersMarket RSI Bot
- Experten
- Luka Savic
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
RSI Reversal Pro ist ein sauberer, präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf einem der bewährtesten Konzepte im Handel aufbaut: Momentum-Erschöpfung und Umkehrung. Er identifiziert Verschiebungen in der Käufer-/Verkäufer-Stärke anhand des Relative Strength Index und führt nur dann Trades aus, wenn der Preis bestätigt, dass das Momentum gedreht hat. Das System ist so konzipiert, dass es kurzfristige Rücksetzer und untertägige Umkehrungen mit disziplinierter Risikokontrolle und gleichbleibender Signalqualität ausnutzt. Jede Komponente wurde über mehrere Paare und Marktumgebungen hinweg getestet, so dass es sich für Anfänger, erfahrene manuelle Händler, die eine Automatisierung anstreben, und Prop-Firm-Händler, die eine stabile, regelbasierte Ausführung benötigen, eignet. RSI Reversal Pro basiert auf einer ausgefeilten Logik und einer robusten Filterung und konzentriert sich auf Klarheit, Zuverlässigkeit und langfristige Nutzbarkeit - nicht auf einen Hype.
Strategie-Logik
RSI Reversal Pro überwacht den RSI, um zu erkennen, wann der Markt in überkaufte oder überverkaufte Zonen gerät, und wartet dann auf ein sauberes Momentum-Crossback in die entgegengesetzte Richtung. Ein Kauf-Setup erfolgt, wenn der RSI aus dem überverkauften Bereich steigt; ein Verkaufs-Setup erfolgt, wenn der RSI aus dem überkauften Bereich fällt. Wenn der optionale Price Action Filter aktiviert ist, verlangt der EA eine Bestätigung durch bullische oder bearische Kerzenstrukturen (wie z. B. Engulfing- oder Pin-Bar-Formationen), um schwache Umkehrversuche herauszufiltern. Das Handelsmanagement erfolgt über eine ATR-basierte Stop-Loss-Platzierung, ein konfigurierbares Risk-to-Reward-System und einen optionalen Trailing-Stop. Das Ergebnis ist ein regelbasiertes Umkehrmodell, das sich an die Marktvolatilität anpasst und gleichzeitig die Ausführung einfach und kontrolliert gestaltet.
Was diesen EA anders macht
-
Speziell für kurzfristige Momentum-Reversals entwickelt
-
Adaptive ATR-basierte Stop-Platzierung bei wechselnder Volatilität
-
Optionale Candlestick-Bestätigung zum Herausfiltern minderwertiger Signale
-
Kontrollierte, nicht-aggressive Handelsfrequenz
-
Einfach zu konfigurieren mit getesteten Parameterzonen
-
Leichter Code für schnelle Ausführung und geringe VPS-Last
-
Entwickelt für langfristigen, stabilen Betrieb über mehrere Assets hinweg
Empfohlene Einstellungen & Setup
Allgemeine Einstellungen
-
VPS empfohlen für kontinuierlichen Handel
-
Festes %-Risiko pro Handel verwenden (keine feste Losgröße)
-
Lassen Sie die Magic Number unverändert, wenn Sie mehrere Paare betreiben
EURUSD
-
Zeitrahmen: 10-20
-
RSI unteres Niveau: 30
-
RSI höheres Niveau: 80
-
RR: 2,0-3,5 (Kern: 2,5)
-
ATR-Multiplikator: 4.0-5.0
-
Nachlauf:
-
Start: 30-40 Pips
-
Folgen: 30-40 Kerne
-
Trailing Stop: optional, aber generell empfohlen
-
GBPUSD
-
Zeitrahmen: 5-10
-
RSI unteres Niveau: 20-30
-
RSI höheres Niveau: 70 (fest)
-
RR: 2.0-4.5
-
ATR-Multiplikator: 2.0-2.5
-
Nachziehen:
-
Normalerweise deaktiviert für beste Ergebnisse
-
Wenn aktiviert: Start 30-40 Pips, Follow 25-40 Pips
-
XAUUSD
-
Zeitrahmen: 5 (primär), oder 10-12
-
RSI unteres Niveau: 20-30 (bevorzugt: 20)
-
RSI höheres Niveau: 80-90 (bevorzugt: 90)
-
RR: 3,5-5,0
-
ATR-Multiplikator: 2,5-3,5
-
Nachziehen:
-
Beste Performance mit deaktiviertem Trailing
-
Wenn aktiviert: Starten 20-35, Folgen 25-40
-
Positionsgröße
-
Verwenden Sie eine auf dem Risikoprozentsatz basierende Größenordnung (1-2% typisch für Forex, niedriger für Gold)
-
Vermeiden Sie feste Losgrößen, außer zu Testzwecken
Was Sie nach dem Kauf erhalten
-
Lebenslange Updates
-
Schneller und hilfreicher Support
-
Übersichtliche PDF-Einrichtungsanleitung
-
Gebrauchsfertige Voreinstellungen für die wichtigsten Paare
-
Einfache Installation und Konfiguration
Wichtige Haftungsausschlüsse
-
Kein Handelssystem kann zukünftige Gewinne garantieren
-
Historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse
-
Der Handel mit Forex und Gold ist mit Risiken verbunden
-
Verwenden Sie immer eine verantwortungsvolle Positionsgröße und testen Sie vor dem Live-Handel