ICT Supertrend MT5

Spanish (Español)

ICT_SuperTrend es una herramienta "Todo en Uno" diseñada para ayudar a los traders a ver la imagen completa del mercado sin necesidad de abrir múltiples ventanas superpuestas. Estas son las principales ventajas de este indicador:

  1. Sistema de Trading Híbrido Combina el Seguimiento de Tendencias (Trend Following) con los Conceptos de Smart Money / ICT (Estructura de Precio).

    • SuperTrend: Indica la dirección principal (Compra o Venta).

    • Conceptos ICT: Identifica puntos estructurales clave. Tener ambos te permite operar a favor de la tendencia con confianza.

  2. Entradas y Salidas Claras

    • Las Señales de Flecha indican claramente los cambios de tendencia.

    • La línea SuperTrend actúa como Soporte/Resistencia dinámico, excelente para usar como Trailing Stop y asegurar ganancias.

  3. Niveles de Liquidez Automatizados La herramienta escanea automáticamente los Swing Highs/Lowsimportantes.

    • BSL (Buy Side Liquidity): Resistencia superior.

    • SSL (Sell Side Liquidity): Soporte inferior.

    • Las líneas se dibujan automáticamente y se detienen cuando el precio las rompe, manteniendo el gráfico limpio.

  4. Detección de Brecha de Valor Justo (FVG) En lugar de buscar velas de desequilibrio manualmente, este indicador:

    • Dibuja inmediatamente una Caja (Box) cuando ocurre un FVG.

    • Ayuda a visualizar zonas de Retest más fácilmente.

  5. Alertas Completas No necesitas mirar la pantalla todo el tiempo:

    • Alerta por cambio de tendencia.

    • Alerta por aparición de FVG.

    • Alerta por ruptura de estructura.

    • Soporta alertas en pantalla, Notificaciones Push y Email.

  6. Limpio y Personalizable Elimina automáticamente las líneas viejas e innecesarias, manteniendo el enfoque en la acción del precio actual.

Resumen: Ideal para traders que quieren correr la tendencia (Run Trend) con la precisión de la estructura ICT.


Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
SCALPFLASH-X Donde la precisión Fibonacci se une a la inteligencia RSI. Sistema de negociación de última generación que combina pivotes de Fibonacci adaptativos, mapas de calor del RSI y análisis inteligente de velas. Detecte el dominio del mercado, los cambios de impulso y las zonas de inversión en tiempo real en múltiples marcos temporales. Precisión institucional, simplicidad minorista: creado para la velocidad, la claridad y la precisión. Sistema avanzado de inteligencia de mercado basado
Pattern DejaVu
Andriy Konovalov
Indicadores
Este indicador predice las barras más cercanas del gráfico basándose en la búsqueda de hasta tres patrones mejor coincidentes (una secuencia de barras de una longitud determinada) en el historial del instrumento actual del marco temporal actual. Los patrones encontrados se alinean con el patrón actual en el precio de apertura de la barra actual (última). Las barras pronosticadas son las barras que siguen inmediatamente a los patrones encontrados en el historial. La búsqueda de patrones se reali
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encuentra los patrones de retroceso AB = CD. El patrón de retroceso AB = CD es una estructura de precios de 4 puntos en la que el segmento de precios inicial está parcialmente retrocedido y seguido de un movimiento equidistante desde la finalización del retroceso, y es la base básica de todos los patrones armónicos. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Relaciones de CA y BD perso
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicadores
Este indicador muestra señales de compra o venta según la definición de Bill Williams de la Zona de Negociación. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y entender Evita operar en mercados planos Indicador determinista con reglas claras El indicador no repinta Implementa alertas de todo tipo Tiene implicaciones directas para el trading Una flecha azul es una señal de compra Una flecha roja es una señal de venta Según Bill
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicadores
Estrategia de bandas de Bollinger out/in Una estrategia creada por Joe Ross, y muy útil para encontrar operaciones cuando el mercado está sobrecargado. Indicador No necesitas encontrar donde hay entradas en el gráfico, este indicador las muestra por ti. La entrada La operación se confirma cuando el precio cierra fuera de las bandas de bollinger en una vela y en la vela siguiente el precio cierra dentro de las bandas. comentario Quiero mejorar este indicador, así que puedes ayudarme enviándome tu
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
TSO Top Bottom Divergence MACD MT5
Dionisis Nikolopoulos
Indicadores
Este indicador combina patrones gráficos de inversión de doble fondo y doble techo junto con la detección de divergencias entre el gráfico de precios y el oscilador MACD. Características Detecta fácilmente fuertes señales de reversión Permite utilizar señales de doble fondo/doble techo y divergencia MACD combinadas o de forma independiente Recibe alertas por correo electrónico y/o notificaciones push cuando se detecta una señal Se pueden utilizar colores personalizados El indicador no se repint
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement. Es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor considere dejar una reseña o comentario - ¡sus comentarios significan mucho! Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Smart Alert Manager - Configura alertas avanzadas y envíalas a Móvil, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia
FREE
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indicadores
"Hunttern harmonic pattern finder" basado en el zigzag dinámico con el modo de notificación y predicción Esta versión del indicador identifica 11 patrones armónicos y los predice en tiempo real antes de que estén completamente formados. Ofrece la posibilidad de calcular la tasa de error de los patrones de zigzag en función de un umbral de riesgo. Además, envía una notificación una vez que el patrón se ha completado. Los patrones soportados : ABCD BAT BAT ALT MARIPOSA GARTLEY CRAB CANGREJO DE
SMT Divergence Pro MT5
Suvashish Halder
Indicadores
La Divergencia SMT (Smart Money Technique) se refiere a la divergencia de precios entre activos correlacionados o su relación con activos inversamente correlacionados. Analizando la Divergencia SMT, los traders pueden obtener información sobre la estructura institucional del mercado e identificar si el dinero inteligente está acumulando o distribuyendo activos. Cada fluctuación de precios debe ser confirmada por la simetría del mercado, y cualquier asimetría de precios indica una Divergencia SMT
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
El canal de Donchian Los canales se encuentran entre las herramientas más populares del análisis técnico, ya que transmiten visualmente al analista los límites dentro de los cuales tiende a producirse la mayor parte del movimiento de los precios. Los usuarios de canales saben que se puede obtener información valiosa en cualquier momento, tanto si los precios se encuentran en la región central de una banda como si están cerca de una de las líneas fronterizas. Una de las técnicas más conocidas p
FREE
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
El indicador Swing High Low and Fibonacci Retracement es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles de precios clave y posibles zonas de retroceso en el mercado. Detecta automáticamente los máximos y mínimos recientes en el gráfico y superpone niveles de retroceso de Fibonacci basados en estos puntos. Este indicador ayuda a los operadores a Visualizar la estructura del mercado resaltando los puntos de oscilación recientes. Identificar las zonas de soporte y res
Chanlun
Xiaonong Yu
Indicadores
La teoría ChanLun o Chan es una de las teorías comerciales más populares en China. Pero parece que tiene poca influencia en los países occidentales. En realidad, la Teoría Chan se basa en un sofisticado modelo matemático. La idea básica ChanLun es simplificar el gráfico de barras por su modelo. Con la ayuda de ChanLun, un comerciante puede analizar y predecir la tendencia de los futuros bienes, acciones. En ChanLun, hay varios elementos básicos llamados fractales, trazos, segmentos de línea y pi
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
