RM Divergence Pro

RM Divergence Pro ist ein professioneller, nicht nachzeichnender RSI-Divergenzindikator, der für Händler entwickelt wurde, die echte strukturelle Einblicke jenseits der klassischen Divergenz-Tools wünschen.

Er erkennt präzise reguläre Divergenz (RD), versteckte Divergenz (HD), Unfähigkeit (IA) und potenzielle Divergenz (P-DVG) unter Verwendung einer stabilen Swing-basierten Logik.

Entwickelt für Klarheit, Präzision und saubere Marktstrukturanalyse.


--------------------------------------------------


ÜBERBLICK

RM Divergence Pro ist eine fortschrittliche RSI-basierte Divergenz-Engine, die sich auf die reale Marktstruktur und nicht auf verrauschte Indikatorsignale konzentriert.

Anstatt sich auf einfache Kurs-RSI-Vergleiche zu verlassen, verwendet es bestätigte RSI-Schwankungen und Preisstrukturen, um aussagekräftige Divergenz- und Erschöpfungsbedingungen zu erkennen.


Dieser Ansatz liefert saubere, stabile und professionelle Signale, die für ernsthafte diskretionäre Trader geeignet sind.

--------------------------------------------------


WICHTIG - HINWEISE ZUR DEMOVERSION (STRATEGIETESTER)


Die Demoversion funktioniert nur innerhalb des Strategy Testers.


Einschränkungen des Strategy Testers (keine Indikatoreinschränkungen):


- Langsameres Anklicken von Objekten


- Geringfügige Verzögerungen beim Redraw


- Reduzierte Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche


Wichtig!


Um das Ergebnis eines Klicks oder einer Interaktion im Strategy Tester zu sehen, muss mindestens ein Preis-Tick ausgeführt werden.


Wenn der Strategietester angehalten ist, müssen Sie nach jedem Klick:


- Drücken Sie die Taste F12, um einen einzelnen Preis-Tick zu erzeugen.


- Der Indikator wird dann aktualisiert und zeigt das Ergebnis korrekt an.




Auf Live-Charts:


- Die Interaktion erfolgt sofort


- Die Zeichnung erfolgt reibungslos und in Echtzeit.



--------------------------------------------------


VOLLSTÄNDIGE DIVERGENZ- UND UNFÄHIGKEITSLOGIK

RM Divergence Pro unterstützt die folgenden Signaltypen:


- Reguläre Divergenz (RD) - identifiziert potenzielle Trendumkehrungen

- Versteckte Divergenz (HD) - identifiziert die Trendfortsetzung nach Korrekturen

- Inability (IA) - identifiziert gescheiterte Ausbruchs- oder Zusammenbruchstrukturen

- Potenzielle Divergenz (P-DVG) - Frühwarnung vor der vollständigen Bestätigung


--------------------------------------------------


WAS IST INABILITY (IA) UND WARUM IST ES WICHTIG

Unfähigkeit (IA) tritt auf, wenn der Markt versucht, sich fortzusetzen, aber strukturell scheitert.


Bärische IA-Bedingungen:

- Der Preis schafft es nicht, ein höheres Hoch zu bilden

- RSI schafft es nicht, ein höheres Hoch zu bilden

- Ergebnis: Bearish IA (gescheiterter Ausbruch)


Bullish IA-Bedingungen:

- Der Kurs scheitert an der Bildung eines unteren Tiefs

- RSI scheitert bei der Bildung eines unteren Tiefs

- Ergebnis: Bullish IA (gescheiterter Ausbruch)


IA weist auf eine strukturelle Erschöpfung hin, nicht auf eine klassische Divergenz.

Sie tritt auf, wenn der Markt versucht, sich fortzusetzen, es ihm aber eindeutig an Schwung fehlt.


--------------------------------------------------


WIE RM DIVERGENCE PRO FUNKTIONIERT

1. Scannt den RSI, um bestätigte Swing-Hochs und -Tiefs zu erkennen

2. Erstellt Swing-basierte Testzonen, die ausschließlich für die IA-Erkennung verwendet werden

3. Bewertet Strukturtests, Ausfälle und Momentumverhalten

4. Bestätigt RD, HD, IA und P-DVG mit stabiler Schwingungslogik

5. Zeichnet saubere Preis- und RSI-Strukturen mit Null-Repaint nach der Bestätigung


--------------------------------------------------


SAUBERE, STABILE, RAUSCHARME SIGNALE

Signale werden nur bestätigt, wenn:

- Die Preisstruktur macht Sinn (Ausschläge, Tests, Ausfälle)

- RSI unterstützt die Struktur (Momentumverlust oder Ungleichgewicht)


Dies führt zu:

- Äußerst zuverlässige Signale

- Minimales Rauschen

- Klare Echtzeit-Interpretation


--------------------------------------------------


PROFESSIONELLE UMSETZUNG

- Kein Nachzeichnen, sobald die Schwankungen bestätigt sind

- Funktioniert mit allen Symbolen und allen Zeitfenstern

- Optimierte Objektzeichnung und Leistung

- Hervorragend geeignet für sich schnell bewegende Märkte (z. B. XAUUSD)

- Unterstützt die manuelle Swing-Auswahl für individuelle Analysen


--------------------------------------------------


VERWENDUNG IM HANDEL

- Ende des Trends: Verwendung der Regulären Divergenz (RD)

- Ende einer Korrektur: Verwenden Sie Hidden Divergence (HD)

- Gescheiterte Ausbrüche oder Zusammenbrüche: Verwenden Sie Inability (IA)


Vorgeschlagener Arbeitsablauf:

- Identifizieren Sie die Marktstruktur (HH, HL, LH, LL)

- RD bei Erschöpfungszonen verwenden

- HD während Pullbacks verwenden

- IA in der Nähe von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus überwachen

- Immer mit angemessenem Risikomanagement kombinieren


--------------------------------------------------


ANALYSEMODI (REFERENZAUSWAHL)

RM Divergence Pro unterstützt drei Analysemodi, die auf der Interaktion mit dem Benutzer basieren.


Modus 1 - Manuelle Divergenz / IA (Zwei-Schwung-Modus)

- Klicken Sie auf einen älteren Swing

- Klicken Sie auf einen neueren Swing

Der Indikator vergleicht Preis und RSI und klassifiziert RD, HD oder IA.


Modus 2 - Potentielle Divergenz / IA mit Referenz

- Klicken Sie auf den aktuellen RSI-Wert

- Klicken Sie auf einen früheren Swing

Der Indikator erkennt ein frühes RD, HD oder IA anhand der gewählten Referenz.


Modus 3 - Potenzielle Divergenz / IA (Auto-Modus)

- Klicken Sie nur auf den aktuellen RSI-Wert

Der Indikator findet automatisch den letzten relevanten Swing und zeigt frühe potenzielle Signale an.


Schaltfläche Zurücksetzen

- Löscht alle manuellen Auswahlen und stellt den Auto-Modus wieder her.


--------------------------------------------------


EINE INSTANZ PRO CHART (WICHTIG)

RM Divergence Pro ist absichtlich auf eine Instanz pro Chart beschränkt, um Folgendes zu gewährleisten

- Keine sich überschneidenden Zeichenobjekte

- Keine widersprüchlichen Swing-Berechnungen

- Maximale Übersichtlichkeit und Stabilität


Wenn eine weitere Instanz hinzugefügt wird, blockiert MT5 automatisch das doppelte Laden.


--------------------------------------------------


SCHNELLSTART-ANLEITUNG

1. Befestigen Sie RM Divergence Pro auf dem Chart

2. Beobachten Sie die RSI-Schwungbildung

3. Identifizieren Sie RD-, HD- oder IA-Signale

4. Signale immer im Kontext der Marktstruktur und der Unterstützung/Widerstände bewerten


--------------------------------------------------


EINGABEPARAMETER


RSI - Grundeinstellungen

- RSI-Periode - Legt die Berechnungsperiode des RSI fest.

- Angewandter Kurs - Wählt den für die RSI-Berechnung verwendeten Kurs aus (Close, Open, High, Low, etc.).


--------------------------------------------------


RSI - Schwankungen & Markierungen

- Anzahl der Ausschläge - Legt fest, wie viele RSI-Ausschläge berechnet und angezeigt werden.

- Schwankungsanzeigemodus - Zeigt die RSI-Schwankungen durch farbige Kreise oder numerische Beschriftungen an.

- Schrift-/Markierungsgröße - Steuert die Größe der Schwungmarkierungen und Zahlen.

- Quelle des Swing-Preises - Verwendet den Schlusskurs oder das Hoch/Tief für den Swing-Vergleich.


--------------------------------------------------


Divergenz - Etiketten und Anzeigemodus

- Divergenz-Label-Modus - Steuert, wo die Divergenz-Labels angezeigt werden:

(Hauptdiagramm, RSI-Fenster, festes Ecklabel oder Kombinationen).

- Feste Label-Ecke - Wählt die Eckposition des festen Divergenz-Labels aus.

- Schriftgröße der Divergenzlabel - Passt die Schriftgröße der Divergenzlabel an.


--------------------------------------------------


Divergenz - Linienfarben

- Linien nach Divergenztyp einfärben - Aktiviert die automatische Linieneinfärbung auf der Grundlage des Signaltyps.

- Farben für reguläre Divergenzen - Farben für bullische und bearische reguläre Divergenzen.

- Farben für verborgene Divergenz - Farben für bullische und bearische verborgene Divergenz.

- Inability-Farben - Farben für bullishe und bearishe Inability-Signale.

- Preis- und RSI-Linienfarben - Legt die Linienfarben im Preisdiagramm und im RSI-Fenster fest.

- Etikettenfarbe nach Divergenz - Färbt die Etiketten automatisch nach dem Divergenztyp.


--------------------------------------------------


Farben - Allgemeiner Stil

- RSI-Linienfarbe - Ändert die Farbe der RSI-Linie.

- Swing & Vertical Line Colors - Steuert die Farben der Swing- und vertikalen Hilfslinien.

- Swing-Textfarben - Farben für normale, extreme und trendweisende Swing-Beschriftungen.

- Letzte RSI-Textfarbe - Farbe der Beschriftung des RSI-Live-Werts.

- Divergence Label Text Color - Standardfarbe für Divergenz-Labels.


--------------------------------------------------


UI - Schaltfläche "Zurücksetzen

- Reset-Schaltfläche anzeigen - Zeigt eine Reset-Schaltfläche im RSI-Fenster an.

- Farbe der Schaltfläche "Zurücksetzen" - Legt die Farbe der Schaltfläche fest.

- Größe der Reset-Schaltfläche - Passt die Größe der Reset-Schaltfläche an.


--------------------------------------------------


Historie - Auto-Signale im Chart

- Historienanzeige aktivieren - Zeigt historische Divergenzbuchstaben auf dem Chart an.

- RD-Historie anzeigen - Zeigt vergangene reguläre Divergenzsignale (R) an.

- HD-Historie anzeigen - Zeigt vergangene versteckte Divergenzsignale an (H).

- IA-Historie anzeigen - Zeigt vergangene Inability-Signale an (I).

- Historische Schriftart - Schriftart für historische Signalbuchstaben (R / H / I).


--------------------------------------------------


Alle Parameter sind für eine klare visuelle Kontrolle ausgelegt und können angepasst werden, ohne die Signallogik zu beeinflussen.


