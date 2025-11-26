ICT Supertrend MT5
- Indicateurs
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.0
- Activations: 20
French (Français)
ICT_SuperTrend est un outil "Tout-en-un" conçu pour offrir une vue complète du marché. Voici ses principaux avantages :
-
Système de Trading Hybride Il combine le Suivi de Tendance avec les Concepts Smart Money / ICT.
-
SuperTrend : Indique la direction principale.
-
Concepts ICT : Identifie les points structurels clés.
-
-
Entrées et Sorties Claires
-
Des Flèches de Signal indiquent les changements de tendance.
-
La ligne SuperTrend sert de Stop Suiveur (Trailing Stop) idéal.
-
-
Niveaux de Liquidité Automatisés Détecte automatiquement les Swing Highs/Lows.
-
BSL : Résistance supérieure.
-
SSL : Support inférieur.
-
-
Détection de Fair Value Gap (FVG)
-
Dessine instantanément une Boîte lors d'un FVG.
-
Aide à visualiser les zones de Retest.
-
-
Alertes Complètes
-
Changement de tendance.
-
Apparition de FVG.
-
Cassure de structure.
-
Supporte les Notifications Push et E-mail.
-
-
Propre & Personnalisable Supprime automatiquement les anciennes lignes pour garder le graphique propre.
Résumé : Parfait pour les traders qui veulent suivre la tendance avec la précision ICT.