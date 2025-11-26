ICT Supertrend MT5

French (Français)

ICT_SuperTrend est un outil "Tout-en-un" conçu pour offrir une vue complète du marché. Voici ses principaux avantages :

Système de Trading Hybride Il combine le Suivi de Tendance avec les Concepts Smart Money / ICT. SuperTrend : Indique la direction principale.

Concepts ICT : Identifie les points structurels clés. Entrées et Sorties Claires Des Flèches de Signal indiquent les changements de tendance.

La ligne SuperTrend sert de Stop Suiveur (Trailing Stop) idéal. Niveaux de Liquidité Automatisés Détecte automatiquement les Swing Highs/Lows. BSL : Résistance supérieure.

SSL : Support inférieur. Détection de Fair Value Gap (FVG) Dessine instantanément une Boîte lors d'un FVG.

Aide à visualiser les zones de Retest. Alertes Complètes Changement de tendance.

Apparition de FVG.

Cassure de structure.

Supporte les Notifications Push et E-mail. Propre & Personnalisable Supprime automatiquement les anciennes lignes pour garder le graphique propre.

Résumé : Parfait pour les traders qui veulent suivre la tendance avec la précision ICT.