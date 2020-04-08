ICT Supertrend MT5
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
Portuguese (Português)
O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens:
-
Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT.
-
SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda).
-
Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave.
-
-
Entradas e Saídas Claras
-
Setas de Sinal indicam mudanças de tendência.
-
A linha SuperTrend funciona como Suporte/Resistência dinâmico, excelente como Trailing Stop.
-
-
Níveis de Liquidez Automatizados Detecta Swing Highs/Lows automaticamente.
-
BSL (Liquidez de Compra): Resistência superior.
-
SSL (Liquidez de Venda): Suporte inferior.
-
-
Detecção de Fair Value Gap (FVG)
-
Desenha uma Caixa (Box) imediatamente quando ocorre um FVG.
-
Facilita a visualização de zonas de Reteste.
-
-
Alertas Abrangentes
-
Mudança de tendência.
-
Ocorrência de FVG.
-
Quebra de estrutura.
-
Suporta Notificações Push e E-mail.
-
-
Limpo e Personalizável Gerencia objetos no gráfico, removendo linhas antigas automaticamente.
Resumo: Perfeito para traders que desejam seguir a tendência com a precisão dos conceitos ICT.