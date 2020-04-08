ICT Supertrend MT5

Russian (Русский)

ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора:

  1. Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены).

    • SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell).

    • ICT Concepts: Определяет ключевые структурные точки, такие как важные уровни поддержки/сопротивления или следы крупных игроков. Сочетание этих методов позволяет уверенно торговать по тренду, используя структуру рынка для принятия решений.

  2. Четкие входы и выходы (Clear Entries & Exits)

    • Сигнальные стрелки четко указывают на смену тренда, облегчая принятие решений.

    • Линия SuperTrend действует как динамическая поддержка/сопротивление, что отлично подходит для использования в качестве Trailing Stop (скользящего стопа) для фиксации прибыли.

  3. Автоматический поиск ликвидности (Automated Liquidity Levels) Инструмент автоматически сканирует важные максимумы и минимумы (Swing Highs/Lows).

    • BSL (Buy Side Liquidity): Сопротивление сверху, куда цена часто идет за стоп-лоссами.

    • SSL (Sell Side Liquidity): Поддержка снизу.

    • Преимущество в том, что эти линии рисуются автоматически и удаляются после пробития, сохраняя график чистым.

  4. Обнаружение имбаланса (Fair Value Gap - FVG) Обычно трейдерам ICT приходится самим искать разрывы в цене, но этот индикатор:

    • Мгновенно рисует прямоугольник (Box) при появлении FVG (бычьего или медвежьего).

    • Помогает легче видеть зоны для ретеста (Retest).

  5. Комплексная система оповещений (Comprehensive Alerts) Вам не нужно постоянно следить за экраном:

    • Оповещение при смене тренда.

    • Оповещение при появлении FVG.

    • Оповещение при пробое структуры (Swing High/Low).

    • Поддержка уведомлений на экран, Push-уведомлений на телефон и Email.

  6. Чистый и настраиваемый график Индикатор автоматически удаляет старые ненужные линии, оставляя график чистым и позволяя сосредоточиться на текущей ситуации.

Итог: Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, желающих торговать по тренду, но с точностью методов ICT.


Рекомендуем также
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Индикаторы
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near futur
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Индикаторы
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Индикаторы
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Golden Swings
Arnold Byarufu
Индикаторы
"GoldenSwing" is a comprehensive MetaTrader 5 indicator meticulously crafted by Southern Star Trading, designed to enhance your trading strategies with precision swing high and swing low identification. Harnessing the power of swing analysis, this indicator provides traders with invaluable insights into market reversals and trend continuations, enabling them to make informed trading decisions. With its advanced algorithm, GoldenSwing detects significant swing highs and swing lows in real-time,
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Индикаторы
Развитие идей, заложенных в популярный индикатор MACD: Находит и наглядно отображает классические и обратные дивергенции (два способа обнаружения дивергенций). Выделяет на индикаторе разными цветами тренд вверх, вниз. Два метода определения тренда: а) MACD пересекает уровень 0 (классический сигнал); б) MACD пересекает свою среднюю (ранний сигнал). Индикатор мультитаймфреймовый - может показывать данные MACD других таймфреймов. Два способа отрисовки индикатора: классическая гистограмма и линия. З
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Индикаторы
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Индикаторы
Buy CTS scalping indicator, provide buying and selling signals, automatic channeling and sending signals to mobile phones Using technical analysis and price action methods and modern methods, CTS indicator can draw price channels and recognize price trends with high accuracy and issue entry and exit signals according to them. Traders can easily fluctuate using this indicator in different time frames and in different markets. With the CTS indicator, you can signal in different ways. This indicato
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
SCALPFLASH-X Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibonacc
Pattern DejaVu
Andriy Konovalov
Индикаторы
Индикатор прогнозирует ближайшие бары графика на основе поиска до трех наиболее подходящих паттернов (последовательности баров заданной длины) в истории текущего инструмента текущего таймфрейма. Найденные паттерны совмещаются с текущим паттерном по   цене открытия   текущего (последнего) бара. Прогнозируемые бары - это бары, следующие сразу за паттернами, найденными в истории. Поиск паттерна осуществляется один раз в момент открытия каждого нового бара текущего таймфрейма. В течении формировани
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор находит AB = шаблоны восстановления CD. Паттерн AB = CD Retracement представляет собой 4-точечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и сопровождается равноудаленным движением от завершения отката, и является базовой основой для всех гармонических паттернов. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Настраиваемые размеры рисунков Настраиваемые соотношения AC и BD Настраиваемые п
PZ The Zone MT5
PZ TRADING SLU
5 (1)
Индикаторы
This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Avoid trading flat markets Deterministic indicator with clear rules The indicator is non-repainting It implements alerts of all kinds It has straightforward trading implications. A blue arrow is a buy signal A red arrow is a sell signal According to Bill Williams trading in the zone helps t
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Индикаторы
Bollinger bands out/in strategy A strategy created by Joe Ross, and very useful for finding trades when the market is overloaded. Indicator You don't need to find where there are entries on the chart, this indicator shows them for you. The entrance The trade is confirmed when the price closes outside the bollinger bands on a candle and the candle after the price closes inside the bands. comment I want to improve this indicator, so you can help me sending me your reviews and comments, thanks :).
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
TSO Top Bottom Divergence MACD MT5
Dionisis Nikolopoulos
Индикаторы
Индикатор сочетает разворотные паттерны "Двойное дно" и "Двойная вершина" с индикатором определения расхождения между графиком цены и осциллятором MACD. Особенности С легкостью определяет сильные сигналы разворота Позволяет использовать паттерны "Двойное дно" и "Двойная вершина" и сигналы расхождения MACD вместе или по отдельности Получайте уведомления по электронной почте и/или на мобильное устройство при обнаружении сигнала Можно использовать пользовательские цвета Индикатор не перерисовывает
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Индикаторы
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Индикаторы
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
SMT Divergence Pro MT5
Suvashish Halder
Индикаторы
SMT (Smart Money Technique) Divergence refers to the price divergence between correlated assets or their relationship to inversely correlated assets.  By analyzing SMT Divergence, traders can gain insights into the market's institutional structure and identify whether smart money is accumulating or distributing assets.  Every price fluctuation should be confirmed by market symmetry, and any price asymmetry indicates an SMT Divergence, suggesting a potential trend reversal. MT4 Version -  https:/
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Индикаторы
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Индикаторы
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Chanlun
Xiaonong Yu
Индикаторы
The ChanLun or Chan theory is one of the most popular trading theories in China. But it seems like that it has little influence in western countries. Actually, the Chan Theory is based on a sophisticated mathematical model. The basic idea ChanLun is to simplify the bar chart by its model. With the help of ChanLun, a trader can analyze and predict the trend of future goods, stocks. In ChanLun, there are several basic elements called fractals, strokes, line segments and pivots . A trader should pa
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Индикаторы
О индикаторе Этот индикатор основан на моделировании Монте-Карло закрывающих цен финансового инструмента. По определению, Монте-Карло — это статистический метод, используемый для моделирования вероятности различных исходов в процессе, включающем случайные числа, основанные на ранее наблюдаемых результатах. Как это работает? Этот индикатор генерирует несколько сценариев цен для ценной бумаги, моделируя случайные изменения цен с течением времени на основе исторических данных. Каждый пробный запус
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
Индикаторы
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Другие продукты этого автора
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв