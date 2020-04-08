ICT Supertrend MT5

Russian (Русский)

ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора:

Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены). SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell).

ICT Concepts: Определяет ключевые структурные точки, такие как важные уровни поддержки/сопротивления или следы крупных игроков. Сочетание этих методов позволяет уверенно торговать по тренду, используя структуру рынка для принятия решений. Четкие входы и выходы (Clear Entries & Exits) Сигнальные стрелки четко указывают на смену тренда, облегчая принятие решений.

Линия SuperTrend действует как динамическая поддержка/сопротивление, что отлично подходит для использования в качестве Trailing Stop (скользящего стопа) для фиксации прибыли. Автоматический поиск ликвидности (Automated Liquidity Levels) Инструмент автоматически сканирует важные максимумы и минимумы (Swing Highs/Lows). BSL (Buy Side Liquidity): Сопротивление сверху, куда цена часто идет за стоп-лоссами.

SSL (Sell Side Liquidity): Поддержка снизу.

Преимущество в том, что эти линии рисуются автоматически и удаляются после пробития, сохраняя график чистым. Обнаружение имбаланса (Fair Value Gap - FVG) Обычно трейдерам ICT приходится самим искать разрывы в цене, но этот индикатор: Мгновенно рисует прямоугольник (Box) при появлении FVG (бычьего или медвежьего).

Помогает легче видеть зоны для ретеста (Retest). Комплексная система оповещений (Comprehensive Alerts) Вам не нужно постоянно следить за экраном: Оповещение при смене тренда.

Оповещение при появлении FVG.

Оповещение при пробое структуры (Swing High/Low).

Поддержка уведомлений на экран, Push-уведомлений на телефон и Email. Чистый и настраиваемый график Индикатор автоматически удаляет старые ненужные линии, оставляя график чистым и позволяя сосредоточиться на текущей ситуации.

Итог: Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, желающих торговать по тренду, но с точностью методов ICT.