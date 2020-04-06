MultiStrategy and Martingale

🧠 EA Beschreibung: MultiStrategy_EA + Martingale

MultiStrategy_EEA + Martingale ist ein vielseitiger Expert Advisor, der mehrere technische Indikatoren kombiniert, um präzise Handelssignale zu erzeugen.
Er bietet zwei Betriebsmodi: den normalen Modus oder den Martingale-Modus, je nach der Strategie, die Sie anwenden möchten.

Jeder Parameter ist vollständig einstellbar, so dass Sie den EA an Ihren eigenen Handelsstil anpassen können.

⚠️ Wichtig:
Die Effektivität dieses EAs hängt direkt ab von:

  • der Strategie, die Sie anwenden möchten,

  • Ihren persönlichen Einstellungen,

  • und vor allem von Ihrem Geldmanagement.

Richtig konfiguriert, wird es zu einem leistungsstarken und flexiblen Instrument, das sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann.

Verfügbare Indikatoren:

  • EMA (schneller/langsamer Crossover)

  • Bollinger Bands (normaler Modus oder Ausbruch)

  • Ichimoku (Tenkan/Kijun-Kreuzung)

  • Parabolischer SAR

  • Alligator (Bill Williams)

  • MACD (Haupt-/Signalkreuzung)

  • RSI (Abprall oder Ausbruch über die 50er-Marke)

  • MFI (überverkauft oder Ausbruch)

  • SMC (Smart Money-Konzepte)

    • Order-Blöcke

    • Fair Value-Lücken (FVG)

🎯 Kernprinzip

Der EA geht nur dann in einen Handel ein , wenn alle AKTIVIERTEN Filter in dieselbe Richtung zeigen (100%ige Ausrichtung).
→ Dadurch werden Fehlsignale drastisch reduziert.

⚙️ Zwei Handelsmodi: Normal & Martingal

✔️ Normaler Modus

  • Festes Lot

  • TP/SL definiert in USD

  • Nur eine aktive Position zur gleichen Zeit
    ➡️ Ideal für konservative Händler.

✔️ Erweiterter Martingale-Modus

Zwei Varianten verfügbar:

🔸 Multiplikation Martingal

  • Lot = Basislot × (Multiplikator ^ Level)

  • TP/SL steigen ebenfalls proportional
    ➡️ Eine klassische, aber optimierte Version.

🔸 Benutzerdefiniertes Martingal

Sie können definieren:

  • Ihre eigene Losgröße für jedes Level

  • Eigene TP/SL (in USD)
    ➡️ Erlaubt progressive, hybride oder nicht-exponentielle Strategien.

Merkmale:

  • Automatische Verwaltung der anfänglichen Richtung (Kauf/Verkauf)

  • Erkennung des letzten profitablen Handels

  • Automatisches Zurücksetzen nach TP

  • Level-Limit (eingebaute Sicherheit)

  • Unbegrenzte Levels verfügbar (aggressiver Modus)

🛡️ Sicherheit und Risikomanagement

💰 Globale TP/SL (in USD)

  • Globaler TP-Stop: stoppt den EA vollständig, sobald das Tagesziel erreicht ist

  • Globaler SL: Schutz vor ungünstigen Schwankungen

  • Sofortige Schließung aller offenen Positionen

⚠️ Zusätzliche Schutzmaßnahmen

  • Automatische Einhaltung der Broker-Limits: min lot, max lot, lot step

  • Berechnung von TP/SL im Preis basierend auf dem Tick-Wert

NB: Der Martingale-Modus erfordert eine große Menge an Kapital, um wirklich effektiv zu sein und sein volles Potenzial auszuschöpfen. Um ihn voll auszunutzen und die Risiken zu reduzieren, wird dringend empfohlen, ein Cent-Konto zu verwenden. Mit 500 $ erhalten Sie 50.000 Cent, was eine viel größere Marge bietet, um Martingale-Levels zu unterstützen und die Rentabilität zu optimieren.

