MultiStrategy and Martingale
- Experten
- Mahefa Raveloson
- Version: 1.13
- Aktivierungen: 10
MultiStrategy_EEA + Martingale ist ein vielseitiger Expert Advisor, der mehrere technische Indikatoren kombiniert, um präzise Handelssignale zu erzeugen.
Er bietet zwei Betriebsmodi: den normalen Modus oder den Martingale-Modus, je nach der Strategie, die Sie anwenden möchten.
Jeder Parameter ist vollständig einstellbar, so dass Sie den EA an Ihren eigenen Handelsstil anpassen können.
⚠️ Wichtig:
Die Effektivität dieses EAs hängt direkt ab von:
-
der Strategie, die Sie anwenden möchten,
-
Ihren persönlichen Einstellungen,
-
und vor allem von Ihrem Geldmanagement.
Richtig konfiguriert, wird es zu einem leistungsstarken und flexiblen Instrument, das sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann.
Verfügbare Indikatoren:
-
EMA (schneller/langsamer Crossover)
-
Bollinger Bands (normaler Modus oder Ausbruch)
-
Ichimoku (Tenkan/Kijun-Kreuzung)
-
Parabolischer SAR
-
Alligator (Bill Williams)
-
MACD (Haupt-/Signalkreuzung)
-
RSI (Abprall oder Ausbruch über die 50er-Marke)
-
MFI (überverkauft oder Ausbruch)
-
SMC (Smart Money-Konzepte)
-
Order-Blöcke
-
Fair Value-Lücken (FVG)
-
Der EA geht nur dann in einen Handel ein , wenn alle AKTIVIERTEN Filter in dieselbe Richtung zeigen (100%ige Ausrichtung).
→ Dadurch werden Fehlsignale drastisch reduziert.
✔️ Normaler Modus
-
Festes Lot
-
TP/SL definiert in USD
-
Nur eine aktive Position zur gleichen Zeit
➡️ Ideal für konservative Händler.
✔️ Erweiterter Martingale-Modus
Zwei Varianten verfügbar:
🔸 Multiplikation Martingal
-
Lot = Basislot × (Multiplikator ^ Level)
-
TP/SL steigen ebenfalls proportional
➡️ Eine klassische, aber optimierte Version.
🔸 Benutzerdefiniertes Martingal
Sie können definieren:
-
Ihre eigene Losgröße für jedes Level
-
Eigene TP/SL (in USD)
➡️ Erlaubt progressive, hybride oder nicht-exponentielle Strategien.
Merkmale:
-
Automatische Verwaltung der anfänglichen Richtung (Kauf/Verkauf)
-
Erkennung des letzten profitablen Handels
-
Automatisches Zurücksetzen nach TP
-
Level-Limit (eingebaute Sicherheit)
-
Unbegrenzte Levels verfügbar (aggressiver Modus)
💰 Globale TP/SL (in USD)
-
Globaler TP-Stop: stoppt den EA vollständig, sobald das Tagesziel erreicht ist
-
Globaler SL: Schutz vor ungünstigen Schwankungen
-
Sofortige Schließung aller offenen Positionen
⚠️ Zusätzliche Schutzmaßnahmen
-
Automatische Einhaltung der Broker-Limits: min lot, max lot, lot step
-
Berechnung von TP/SL im Preis basierend auf dem Tick-Wert