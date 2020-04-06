MultiStrategy and Martingale
- Asesores Expertos
- Mahefa Raveloson
- Versión: 1.13
- Activaciones: 10
MultiStrategy_EEA + Martingale es un Asesor Experto versátil que combina varios indicadores técnicos para generar señales de trading precisas.
Ofrece dos modos de funcionamiento: modo normal o modo martingala, dependiendo de la estrategia que quieras aplicar.
Cada parámetro es totalmente ajustable, lo que le permite adaptar el EA a su propio estilo de negociación.
⚠️ Importante:
La efectividad de este EA depende directamente de:
-
la estrategia que decida aplicar,
-
su configuración personal,
-
y sobre todo, de tu gestión monetaria.
Cuando está bien configurado, se convierte en una herramienta potente y flexible capaz de adaptarse a las distintas condiciones del mercado.
Indicadores disponibles:
-
EMA (cruce rápido/lento)
-
Bandas de Bollinger (modo normal o ruptura)
-
Ichimoku (cruce Tenkan/Kijun)
-
SAR parabólico
-
Alligator (Bill Williams)
-
MACD (cruce principal/señal)
-
RSI (rebote o ruptura del nivel 50)
-
MFI (sobreventa o ruptura)
-
SMC (Conceptos de Dinero Inteligente)
-
Bloques de órdenes
-
Gaps de valor razonable (FVG)
-
El EA entra en una operación sólo si todos los filtros HABILITADOS apuntan en la misma dirección (100% de alineación).
→ Esto reduce drásticamente las señales falsas.
✔️ Modo Normal
-
Lote fijo
-
TP/SL definidos en USD
-
Sólo una posición activa a la vez
➡️ Ideal para operadores conservadores.
✔️ Modo Martingala Avanzado
Dos variantes disponibles:
🔸 Martingala Multiplicación
-
Lote = Lote base × (Multiplicador ^ Nivel)
-
TP/SL también aumentan proporcionalmente
➡️ Una versión clásica pero optimizada.
🔸 Martingala personalizada
Se puede definir:
-
Tu propio tamaño de lote para cada nivel
-
Su propio TP/SL (en USD)
➡️ Permite estrategias progresivas, híbridas o no exponenciales.
Características:
-
Gestión automática de la dirección inicial (Compra/Venta)
-
Detección de la última operación rentable
-
Reinicio automático después de TP
-
Límite de nivel (seguridad integrada)
-
Niveles ilimitados disponibles (modo agresivo)
💰 TP/SL global (en USD)
-
Stop TP global: detiene el EA por completo una vez alcanzado el objetivo diario.
-
SL global: protección contra rachas desfavorables.
-
Cierre instantáneo de todas las posiciones abiertas
⚠️ Protecciones adicionales
-
Respeto automático de los límites del broker: lote mínimo, lote máximo, paso de lote
-
Cálculo de TP/SL en precio basado en el valor del tick