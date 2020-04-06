MultiStrategy and Martingale

MultiStrategy_EEA + Martingale es un Asesor Experto versátil que combina varios indicadores técnicos para generar señales de trading precisas.

Ofrece dos modos de funcionamiento: modo normal o modo martingala, dependiendo de la estrategia que quieras aplicar.

Cada parámetro es totalmente ajustable, lo que le permite adaptar el EA a su propio estilo de negociación.

⚠️ Importante:

La efectividad de este EA depende directamente de:

la estrategia que decida aplicar,

su configuración personal,

y sobre todo, de tu gestión monetaria.

Cuando está bien configurado, se convierte en una herramienta potente y flexible capaz de adaptarse a las distintas condiciones del mercado.

Indicadores disponibles:

EMA (cruce rápido/lento)

Bandas de Bollinger (modo normal o ruptura)

Ichimoku (cruce Tenkan/Kijun)

SAR parabólico

Alligator (Bill Williams)

MACD (cruce principal/señal)

RSI (rebote o ruptura del nivel 50)

MFI (sobreventa o ruptura)

SMC (Conceptos de Dinero Inteligente) Bloques de órdenes Gaps de valor razonable (FVG)



El EA entra en una operación sólo si todos los filtros HABILITADOS apuntan en la misma dirección (100% de alineación).

→ Esto reduce drásticamente las señales falsas.

✔️ Modo Normal

Lote fijo

TP/SL definidos en USD

Sólo una posición activa a la vez

➡️ Ideal para operadores conservadores.

✔️ Modo Martingala Avanzado

⚙️

Dos variantes disponibles:

🔸 Martingala Multiplicación

Lote = Lote base × (Multiplicador ^ Nivel)

TP/SL también aumentan proporcionalmente

➡️ Una versión clásica pero optimizada.

🔸 Martingala personalizada

Se puede definir:

Tu propio tamaño de lote para cada nivel

Su propio TP/SL (en USD)

➡️ Permite estrategias progresivas, híbridas o no exponenciales.

Características:

Gestión automática de la dirección inicial (Compra/Venta)

Detección de la última operación rentable

Reinicio automático después de TP

Límite de nivel (seguridad integrada)

Niveles ilimitados disponibles (modo agresivo)

💰 TP/SL global (en USD)

Stop TP global: detiene el EA por completo una vez alcanzado el objetivo diario.

SL global: protección contra rachas desfavorables .

Cierre instantáneo de todas las posiciones abiertas

⚠️ Protecciones adicionales

Respeto automático de los límites del broker: lote mínimo, lote máximo, paso de lote

Cálculo de TP/SL en precio basado en el valor del tick

NB: El modo Martingala requiere una gran cantidad de capital para ser realmente eficaz y alcanzar todo su potencial. Para aprovecharlo al máximo y reducir los riesgos, es muy recomendable utilizar una cuenta de céntimos. Con 500 $, obtendrá 50.000 céntimos, lo que proporciona un margen mucho mayor para soportar los niveles de Martingala y optimizar la rentabilidad.



🛡️