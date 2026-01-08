Candle Detector by Mahefa Rav
- Mahefa Raveloson
- Version: 2.0
Kerzendetektor
Von Mahefa R.
📌 Allgemeine Beschreibung
Candle Detector ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der die wichtigsten japanischen Candlestick-Muster direkt auf dem Preisdiagramm automatisch erkennt und hervorhebt.
Er ermöglicht es Händlern, Marktumkehr- und Fortsetzungs-Setups schnell und ohne visuelle Unordnung zu erkennen.
Der Indikator färbt nur die Kerzen neu ein , die dem ausgewählten Muster entsprechen, was eine klare, genaue und professionelle Chartanalyse gewährleistet.
⚙️ So funktioniert es
Der Benutzer wählt aus:
-
Ein zu analysierendes Candlestick-Muster
-
Eine benutzerdefinierte Anzeigefarbe
🕯️ Erkannte Muster
🔹 Einzelne Candlestick-Muster (1 Kerze)
-
Klassischer Doji
-
Dragonfly Doji
-
Grabstein Doji
-
Hammer
-
Umgekehrter Hammer
-
Hängender Mann
-
Sternschnuppe
-
Bullischer Marubozu
-
Bärischer Marubozu
-
Spinning Top
🔹 Zwei-Candlestick-Muster
-
Bullish Engulfing
-
Bearish Engulfing
-
Bullischer Harami
-
Bärischer Harami
-
Tweezer-Top
-
Tweezer Bottom
✅ Hauptvorteile
✔ Präzise Erkennung auf der Grundlage professioneller Handelsregeln
✔ Keine visuelle Unordnung
✔ Sofortige Lesbarkeit des Marktes
✔ Ideal für Price Action, Scalping, Daytrading und Swingtrading
✔ Kann mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, RSI, MACD und anderen Indikatoren kombiniert werden