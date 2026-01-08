Candle Detector by Mahefa Rav

Kerzendetektor

Von Mahefa R.

📌 Allgemeine Beschreibung

Candle Detector ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der die wichtigsten japanischen Candlestick-Muster direkt auf dem Preisdiagramm automatisch erkennt und hervorhebt.

Er ermöglicht es Händlern, Marktumkehr- und Fortsetzungs-Setups schnell und ohne visuelle Unordnung zu erkennen.

Der Indikator färbt nur die Kerzen neu ein , die dem ausgewählten Muster entsprechen, was eine klare, genaue und professionelle Chartanalyse gewährleistet.

⚙️ So funktioniert es

Der Benutzer wählt aus:

Ein zu analysierendes Candlestick-Muster

Eine benutzerdefinierte Anzeigefarbe

🕯️ Erkannte Muster

🔹 Einzelne Candlestick-Muster (1 Kerze)

Klassischer Doji

Dragonfly Doji

Grabstein Doji

Hammer

Umgekehrter Hammer

Hängender Mann

Sternschnuppe

Bullischer Marubozu

Bärischer Marubozu

Spinning Top

🔹 Zwei-Candlestick-Muster

Bullish Engulfing

Bearish Engulfing

Bullischer Harami

Bärischer Harami

Tweezer-Top

Tweezer Bottom

✅ Hauptvorteile

✔ Präzise Erkennung auf der Grundlage professioneller Handelsregeln

✔ Keine visuelle Unordnung

✔ Sofortige Lesbarkeit des Marktes

✔ Ideal für Price Action, Scalping, Daytrading und Swingtrading

✔ Kann mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, RSI, MACD und anderen Indikatoren kombiniert werden