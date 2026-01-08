Candle Detector by Mahefa Rav

Kerzendetektor

Von Mahefa R.

📌 Allgemeine Beschreibung

Candle Detector ist ein fortschrittlicher technischer Indikator für MetaTrader 5, der die wichtigsten japanischen Candlestick-Muster direkt auf dem Preisdiagramm automatisch erkennt und hervorhebt.
Er ermöglicht es Händlern, Marktumkehr- und Fortsetzungs-Setups schnell und ohne visuelle Unordnung zu erkennen.

Der Indikator färbt nur die Kerzen neu ein , die dem ausgewählten Muster entsprechen, was eine klare, genaue und professionelle Chartanalyse gewährleistet.

⚙️ So funktioniert es

Der Benutzer wählt aus:

  • Ein zu analysierendes Candlestick-Muster

  • Eine benutzerdefinierte Anzeigefarbe

🕯️ Erkannte Muster

🔹 Einzelne Candlestick-Muster (1 Kerze)

  • Klassischer Doji

  • Dragonfly Doji

  • Grabstein Doji

  • Hammer

  • Umgekehrter Hammer

  • Hängender Mann

  • Sternschnuppe

  • Bullischer Marubozu

  • Bärischer Marubozu

  • Spinning Top

🔹 Zwei-Candlestick-Muster

  • Bullish Engulfing

  • Bearish Engulfing

  • Bullischer Harami

  • Bärischer Harami

  • Tweezer-Top

  • Tweezer Bottom

✅ Hauptvorteile

✔ Präzise Erkennung auf der Grundlage professioneller Handelsregeln
✔ Keine visuelle Unordnung
✔ Sofortige Lesbarkeit des Marktes
✔ Ideal für Price Action, Scalping, Daytrading und Swingtrading
✔ Kann mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, RSI, MACD und anderen Indikatoren kombiniert werden


