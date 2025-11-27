RSI Bollinger DualStrike Signals bietet einen klaren und strukturierten Ansatz zur Identifizierung von Bereichen, die für eine potenzielle Trendumkehr günstig sein könnten. Durch die Kombination des RSI mit den Bollinger Bändern hebt der Indikator Momente hervor, in denen der Preis Anzeichen von Druck oder Schwungverlust zeigt.

Die KAUF-/VERKAUFssignale helfen Händlern, besser organisierte und diszipliniertere Entscheidungen zu treffen.

Er ist ein nützliches Instrument für Scalping, Daytrading oder Swingtrading, nicht um den Markt vorherzusagen, sondern um das Lesen und Verstehen von Kursbewegungen zu verbessern.