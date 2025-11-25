MultiStrategy and Martingale

🧠 Description du EA : MultiStrategy_EA + Martingale

MultiStrategy_EA + Martingale est un Expert Advisor polyvalent qui combine plusieurs indicateurs techniques pour générer des signaux précis.

Il propose deux modes de fonctionnement : mode normal ou mode martingale, selon la stratégie que vous souhaitez utiliser.

Chaque paramètre est entièrement réglable, ce qui vous permet d’adapter l’EA à votre propre style de trading.

⚠️ Important :

L’efficacité de cet EA dépend directement :

de la stratégie que vous décidez d’appliquer,

de vos réglages personnels,

et surtout de votre money management.

Bien configuré, il devient un outil puissant et flexible pouvant s’adapter à différents styles de marché.





Indicateurs disponibles :

EMA (croisement rapide/lent)

Bollinger Bands (mode normal ou breakout)

Ichimoku (croisement Tenkan/Kijun)

Parabolic SAR

Alligator (Bill Williams)

MACD (croisement main/signal)

RSI (rebond ou cassure du niveau 50)

MFI (survente ou breakout)

SMC (Smart Money Concepts) Order Blocks Fair Value Gaps (FVG)







🎯 Le principe :

Le EA n’entre en position que si tous les filtres ACTIVÉS donnent le même sens (100 % alignement).

→ Cela réduit drastiquement les faux signaux.





⚙️Deux Modes de Trading : Normal & Martingale

✔️ Mode Normal

Lot fixe

TP/SL définis en USD

Une seule position active à la fois

➡️ Idéal pour les traders prudents.

✔️ Mode Martingale Avancé

Deux variantes disponibles :

🔸 Martingale Multiplication

Lot = Lot de base × Multiplicateur ^ Niveau

TP/SL augmentent eux aussi proportionnellement

➡️ Version classique mais optimisée.

🔸 Martingale Custom

Tu peux définir :

Tes propres lots pour chaque niveau

Tes propres TP/SL (en USD)

➡️ Permet des stratégies progressives, hybrides ou non exponentielles.

Caractéristiques :

Gestion automatique du sens initial (Buy/Sell)

Détection du dernier trade profitable

Reset automatique après TP

Limite de niveaux (sécurité incluse)

Niveaux illimités possible (mode agressif)





💰 TP/SL Global (en USD)

Stop TP global : stoppe totalement l’EA quand l’objectif du jour est atteint

SL Global : protection contre les séries défavorables

Fermeture instantanée de toutes les positions

⚠️ Autres protections

Respect automatique des limites du broker : min lot, max lot, lot step

Calcul du TP/SL en prix en fonction de la valeur du tick



NB : Le mode Martingale nécessite un capital important pour être réellement efficace et atteindre son plein potentiel.

Pour en profiter correctement et réduire les risques, il est fortement recommandé d’utiliser un compte cent.

Avec 500 $, vous obtenez 50 000 cents, ce qui offre une marge beaucoup plus large pour supporter les niveaux de Martingale et optimiser la rentabilité.







🛡️