BOS and CHoCH Detector

BOS und CHoCH Detector ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) innerhalb der Smart Money Management Strategie zu erkennen. Er hilft Händlern, eine klarere Sicht auf den Markt im Chart zu bekommen und ihre Handelsstrategie zu optimieren.

Ein weiterer Vorteil dieses Indikators ist sein Farbsystem:

Grün : signalisiert eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Kaufgelegenheit .

Rot: signalisiert eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verkaufsgelegenheit.

Dieses Instrument ist ideal, um Klarheit und Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen zu gewinnen.