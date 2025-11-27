ZigZag Reversal Detector Signals
- Indikatoren
- Mahefa Raveloson
- Version: 1.0
ZigZag-Reversal-Detektor-Signale 🔄📈
Dies ist ein technischer Indikator, der auf dem ZigZag-Prinzip basiert und entwickelt wurde, um automatisch Marktumkehrpunkte zu erkennen und klare Kauf- 🟢 und Verkaufssignale 🔴 zu erzeugen.
Anpassbare Parameter ⚙️:
Level : Bestimmt die Empfindlichkeit des ZigZag auf Preisänderungen.
Ecart : Legt den Mindestabstand zwischen zwei ZigZag-Punkten fest .
Rebond : Passt die Bestätigungsschwelle für eine Umkehrung an .
Alerts & Notifications 🔔: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion je nach Ihren Bedürfnissen.
Perfekt für 🎯:
Trader, die nach präzisen Einstiegs-/Ausstiegspunkten suchen.
Trendanalysen und Marktumkehrungen für jedes Paar oder jeden Zeitrahmen.
Kombination mit anderen Indikatoren, um Ihre Handelsstrategie zu verbessern.