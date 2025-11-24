PriceMovementMapper
- 实用工具
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 3.32
- 激活: 5
PriceMovementMapper以其独特的视觉价格行为方法，革新了技术分析。这款适用于MT5的创新指标创建动态区块，通过智能垂直线显示价格极端值，映射每日开盘/收盘区间。与传统工具不同，它通过颜色编码的矩形和直观的连接线，提供对市场结构、趋势强度和关键支撑/阻力位的清晰可视化。每个交易日都被表示为一个独立的区块，显示价格从开盘到收盘的完整旅程，垂直延伸线揭示了价格超出开盘和收盘水平的距离。非常适合寻求识别高概率交易机会的波段交易者、技术分析师和价格行为爱好者。该指标适用于所有金融产品和日线以下的时间周期，通过可定制的颜色、样式和填充选项提供无与伦比的市场运动清晰度，实现个性化交易体验。
PriceMovementMapper - 价格运动映射器
MQL5发布说明
PriceMovementMapper是一款创新技术指标，彻底改变了MetaTrader 5中的价格行为可视化。与市场上任何其他工具不同，它提供了独特直观的每日价格运动视觉表示，使交易者能够以前所未有的清晰度识别模式和机会。
独家功能
价格行为区块
彩色矩形直观表示每日开盘与收盘关系
自动颜色：上涨日为绿色，下跌日为红色
可自定义线宽和样式设置
智能垂直运动线
上涨日：
从最高价到收盘价的线
从最低价到开盘价的线
下跌日：
从最高价到开盘价的线
从最低价到收盘价的线
高级设置
可自定义分析时间周期
可调整历史天数
前一日参考线
可选描述性标签
竞争优势
独特可视化 - 结合区间分析与价格行为
快速识别趋势和反转
集成多时间周期分析
灵活配置适应不同交易风格
简洁界面无视觉杂乱
实际应用
波段交易：基于每日价格行为识别入场点
趋势分析：可视化每日运动强度
支撑/阻力：通过每日极端值识别关键水平
形态确认：通过增强可视化验证蜡烛图形态
适合人群
需要清晰价格行为可视化的新手交易者
寻求竞争优势视觉边缘的专业人士
使用多时间周期的技术分析师
专注于每日运动的波段交易者
